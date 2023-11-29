በማርስ ላይ አዲስ ግንዛቤዎች፡ የውጭን አድማስን መግለጥ

በናሳ ኦዲሲ ኦርቢተር የተቀረፀው አስደናቂ የማርስ አድማስ አዲስ ምስል ለወደፊት ጠፈርተኞች አንድ ቀን ሚስጥራዊቷን ቀይ ፕላኔት ሊመረምሩ የሚችሉ አስደሳች አጋጣሚዎችን ከፍቷል። ይህ ስኬት፣ በሂደት ወራት ውስጥ፣ ሳይንቲስቶች በማርስ እና በመሬት መካከል ብሩህ ንፅፅር እንዲያደርጉ የሚያስችል ልዩ እይታን ይሰጣል።
በቴክኒካል ቅንጅት ስራ የኦዲሲ ኦርቢተር ቴርማል ኢሜሽን ኢሜጂንግ ሲስተም (THEMIS) ተከታታይ 10 ምስሎችን በጥንቃቄ ወስዷል፣ እነዚህም በአንድ ላይ ተጣብቀው የፓኖራሚክ እይታ ፈጠሩ። ይህ ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የዕይታ ቦታ፣ በማርስ ላይ የሚዞሩ የጠፈር ተጓዦች እንደሚመሰክሩት፣ ስለ ፕላኔቷ ዓለም አቀፋዊ ገጽታ ተወዳዳሪ የሌለው ፍንጭ ይሰጣል።
የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ጆናቶን ሂል ጉጉቱን ገልጿል፣ “ከዚህ በፊት ምንም የማርስ የጠፈር መንኮራኩር እንደዚህ ዓይነት እይታ ኖሮ አያውቅም። ይሁን እንጂ እንዲህ ዓይነቱን አመለካከት ማሳካት ቀላል ሥራ አልነበረም. THEMIS፣ በመዞሪያው ሆድ ላይ በተቀመጠው ቦታ ላይ ተስተካክሏል፣ ምስሉን ለመቅረጽ መላውን የጠፈር መንኮራኩር 90 ዲግሪ በአካል ማዘንበል ያስፈልጋል። ምስሎቹ በተነሱበት ጊዜ ያንን ቦታ ለጠቅላላው ምህዋር ጠብቆ ማቆየት ለብዙ ሰዓታት ምህዋር ከመሬት ጋር ግንኙነት እንዳይኖረው አድርጓል።
የተገኘው ፎቶግራፍ የሚያሳየው የማርስን ትኩረት የሚስብ እና የተራቆተ መሬት፣ በቆሻሻ ቋጥኞች የተሞላ፣ ስስ ከባቢ አየርን በደመና እና በተንጠለጠለ አቧራ ጭጋግ ሲገልጥ ያሳያል። ከውበት እሴቱ በተጨማሪ ቴርማል ካሜራ በመሆኑ ሳይንቲስቶች የፕላኔቷን ደመና እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል። ማርስ ሁለቱንም የውሃ በረዶ ደመናዎችን፣ ከምድር ጋር እና የካርቦን ዳይኦክሳይድ የበረዶ ደመናዎችን ያሳያል፣ ይህም በማርስ ከባቢ አየር አሠራር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
በተጨማሪም ምስሉ ባልተጠበቀ ሁኔታ ፎቦስ የተባለ የማርስ ጨረቃ ፎቶ ቦምበር ያሳያል። የድንች ቅርጽ ያለው ጨረቃ በየ 7.65 ሰአታት በማርስ ላይ ትዞራለች ፣ ሚስጥራዊ አመጣጧን ለሚመረምሩ ሳይንቲስቶች የአድናቆት ምንጭ ሆና ትሰራለች። ስለ ፎቦስ የተሰበሰበው እያንዳንዱ መረጃ እንቆቅልሹን ተፈጥሮውን ለመፍታት አስተዋፅኦ ያደርጋል።
የዚህ ጥረት ስኬት ተመራማሪዎች የማርስ አድማስን ማጥናታቸውን እንዲቀጥሉ አነሳስቷቸዋል። በዓመቱ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ተጨማሪ ምስሎችን በማንሳት ቡድኑ የማርስ ከባቢ አየር ከተለዋዋጭ ወቅቶች ጋር እንዴት እንደሚለዋወጥ ለመመልከት ተስፋ አድርጓል። ምናልባት፣ ወደፊት፣ የማርስን የማይናቅ አረንጓዴ የምሽት ብርሃን በጨረፍታ እንይ ይሆናል። በቀይ ፕላኔት ላይ እንደ ባዕድ ሰማይ በጣም ሰፊ ነው።
በየጥ
- የማርስ አድማስ ምስል እንዴት ተያዘ? የማርስ አድማስ ምስል የተቀረፀው የናሳውን የኦዲሴይ ኦርቢተር የሙቀት ልቀት ስርዓት (THEMIS) በመጠቀም ነው። አጠቃላይ የጠፈር መንኮራኩሩን በ90 ዲግሪ ማዘንበል እና 10 ተከታታይ ምስሎችን ማንሳት እና በኋላ ላይ አንድ ላይ ተጣጥፈው የፓኖራሚክ እይታ መፍጠርን ያካትታል።
- ይህ ምስል ምን ልዩ እይታ ይሰጣል? ይህ ምስል በማርስ ላይ በመዞር ላይ ያሉ ጠፈርተኞች የሚያዩትን የሚመስል እይታ ያቀርባል። ሳይንቲስቶች ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የተነሱትን ተመሳሳይ ፎቶዎችን በመመርመር ማርስን ከመሬት ጋር እንዲያወዳድሩ ያስችላቸዋል።
- THEMIS ምን ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል? THEMIS፣ የሙቀት ካሜራ እንደመሆኑ፣ የሚቀረጽባቸውን ነገሮች የሙቀት መጠን ያሳያል፣ ለምሳሌ የማርስ ደመና። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች የማርስን ከባቢ አየር እና ውህደቱን የበለጠ ለመረዳት ይረዳሉ።
- በምስሉ ውስጥ ፎቦስ ለምን አስፈላጊ ነው? ፎቦስ፣ የማርስ ጨረቃ፣ በምስሉ ላይ ሳይታሰብ ታየ። ሳይንቲስቶች ፎቦስን በማጥናት የመነጨውን እና የምስረታውን ምስጢራት ለመፍታት አስተዋፅኦ ያላቸውን ወሳኝ መረጃዎችን መሰብሰብ ይችላሉ።
- የዚህ ምስል ቀረጻ ስኬት ተከትሎ የሚቀጥለው እርምጃ ምንድን ነው? ተመራማሪዎች በዓመቱ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት የማርቲን አድማስ ምስሎችን ለመቅረጽ አቅደዋል። ይህ የማርስ ከባቢ አየር ከወቅቶች ጋር እንዴት እንደሚለዋወጥ እና የማይታየውን አረንጓዴ የሌሊት ጨረቃን ሊገልጥ እንደሚችል እንዲመለከቱ ይረዳቸዋል።