ናሳ ለRS-650 ሞተር ማረጋገጫ የ25 ሰከንድ ትኩስ የእሳት አደጋ ሙከራን አጠናቀቀ

ናሳ ለRS-650 የማረጋገጫ ሞተር ሙሉ ቆይታ ያለው 25 ሰከንድ የፍል እሳት ሙከራ በማጠናቀቅ የአጽናፈ ዓለሙን ምስጢር ለመዳሰስ ባደረገው ተልእኮ ውስጥ ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ወሳኝ የሙከራ ተከታታይ የወደፊት የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት (SLS) ተልዕኮዎችን ወደ ጥልቅ ቦታ ለመደገፍ አስፈላጊ ነው። ሙከራው የተካሄደው በናሳ ስቴኒስ የጠፈር ማእከል በሚገኘው በፍሬድ ሃይስ የሙከራ ስታንድ ነው።
የዚህ የምስክር ወረቀት ተከታታይ ዓላማ RS-25 ሞተሮችን ለማምረት ለሚቀጥሉት ጥልቅ የጠፈር ተልእኮዎች አዲስ የማምረቻ ሂደቶችን ማረጋገጥ ነው፣ ከአርጤምስ ቪ ጀምሮ። , የእነዚህ ሞተሮች ምርት ውስጥ.
በ650 ሰከንድ ፈተና ወቅት፣ RS-25 ሞተር በማዕከላዊ ነጥብ ዙሪያ ጂምባላይድ ተደርጓል። ይህ ዘዴ ኤስኤልኤስ ወደ ምህዋር ሲደርስ ለመቆጣጠር እና ለማረጋጋት ወሳኝ ነው። ከዚህም በላይ ኦፕሬተሮች የአሠራሩን ደህንነት ገደብ ለማረጋገጥ ሞተሩን ከበረራ መለኪያው በላይ ገፉት። የRS-25 ኤንጂን በ113% ሃይል ተኮሰ፣ ኤስኤልኤስን ወደ ምህዋር ለማስጀመር ከሚያስፈልገው 111% ደረጃ በልጦ ነበር።
ቀጣይነት ያለው የምስክር ወረቀት ተከታታይ እስከ 2024 ድረስ እንደሚቀጥል ይጠበቃል፣ ይህም ከናሳ ተልዕኮ ጋር በመጣመር በጨረቃ ወለል ላይ ዘላቂነት ያለው መኖር እና ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ የሰው ልጅ ጉዞዎች መንገድ ይጠርጋል። ከመሰማራቱ በፊት፣ ኤስኤልኤስን ለማንቀሳቀስ የሚያገለግለው እያንዳንዱ የRS-25 ሞተር በናሳ ስቴኒስ ላይ ጥብቅ ሙከራ ያደርጋል።
እነዚህን ሙከራዎች በማካሄድ ናሳ በኤስኤልኤስ ተልዕኮዎች ወቅት አስፈላጊውን ግፊት ለመፍጠር ወሳኝ የሆኑትን የ RS-25 ሞተሮችን አፈፃፀም እና አስተማማኝነት ለማሳደግ ያለመ ነው። የአራት RS-25 ሞተሮች በአንድ ጊዜ ማብራት በሚያስደንቅ ሁኔታ 1.6 ሚሊዮን ፓውንድ በሚነሳበት ጊዜ እና 2 ሚሊዮን ፓውንድ በመውጣት ላይ ያስገኛል።
በኤክስ፣ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ በመከታተል የናሳ አሰሳ ተልእኮዎችን የቅርብ ጊዜ እድገቶች እንደተዘመኑ ይቆዩ። #Artemis፣ #NASAStennis እና #SLS ያሉትን ሃሽታጎች በመጠቀም ውይይቱን ይቀላቀሉ። የ @NASAStennis ኦፊሴላዊ መለያዎችን በፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ በመከተል እና መለያ በማድረግ ከህዋ አድናቂዎች ማህበረሰብ ጋር ተቀላቀሉ እና ይሳተፉ።
በየጥ
- 1. ለ NASA የ RS-25 ሞተር ትኩስ የእሳት አደጋ ሙከራ ዓላማ ምንድን ነው?
- መልስ፡ የ RS-25 ሞተር ትኩስ እሳት ሙከራ የወደፊት የጠፈር ማስጀመሪያ ስርዓት (SLS) ወደ ጥልቅ ቦታ ተልዕኮዎችን ለመደገፍ ወሳኝ የምስክር ወረቀት አካል ነው።
- 2. ለ RS-25 ሞተሮች አዲስ የማምረት ሂደቶች ምንድ ናቸው?
- መልስ፡- Aerojet Rocketdyne፣የኤስኤልኤስ ሮኬት የሊድ ሞተሮች ኮንትራክተር፣እንደ 3D ማተምን የመሳሰሉ አዳዲስ ቴክኒኮችን በRS-25 ሞተሮች በማካተት ላይ ነው።
- 3. በRS-25 ሞተር ሙከራ ውስጥ ጂምቦሊንግ ለምን አስፈላጊ ነው?
- መልስ፡ ጂምባሊንግ SLS ሮኬት ምህዋር ላይ ሲደርስ ለመቆጣጠር እና ለማረጋጋት ይጠቅማል።
- 4. በፈተናው ወቅት የ RS-25 ሞተር በምን ዓይነት የኃይል ደረጃ ላይ ሠርቷል?
- መልስ፡- የRS-25 ሞተር በ113% ሃይል ተኮሰ፣ SLSን ወደ ምህዋር ለማንሳት ከሚያስፈልገው 111% በልጧል።
- 5. ስንት RS-25 ሞተሮች በአንድ ጊዜ ይቃጠላሉ?
- መልስ፡ አራት RS-25 ሞተሮች በአንድ ጊዜ ይቃጠላሉ፣በማስጀመሪያ ጊዜ 1.6ሚሊየን ፓውንድ እና 2ሚሊየን ፓውንድ በሚወጣበት ጊዜ ጥምር ግፊት ያመነጫሉ።