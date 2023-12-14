የካሲኒ ተልዕኮ በ Saturn's Moon Enceladus ላይ የህይወት ቁልፍ ንጥረ ነገሮችን አገኘ

ከናሳ ካሲኒ ተልዕኮ በተገኘው መረጃ ላይ የተመሰረተ አዲስ ጥናት የሳተርን ጨረቃ ኢንሴላዱስ ላይ የሃይድሮጂን ሳይአንዲድ እና ኃይለኛ የኬሚካል ሃይል ምንጭ መሆኑን የሚያሳይ አሳማኝ ማስረጃ አረጋግጧል። እነዚህ ግኝቶች ለኤንሴላዱስ መኖሪያነት ተጨማሪ ድጋፍ ይሰጣሉ እና ህይወት በበረዶው ውጫዊ ክፍል ውስጥ ሊኖር የሚችለውን ብርሃን ያበራሉ.
ሳይንቲስቶች እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት ወሳኝ የሆኑ ኦርጋኒክ ውህዶችን የያዘው ከኤንሴላደስ የሚመነጨውን የበረዶ እህል እና የውሃ ትነት ያውቁ ነበር። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተደረገው የካሲኒ መረጃ ትንተና ለሕይወት አመጣጥ አስፈላጊ የሆነውን የሃይድሮጂን ሳይአንዲድ ሞለኪውል መኖሩን አሳይቷል. ሃይድሮጅን ሳይናይድ የህይወት ህንጻ የሆኑትን አሚኖ አሲዶች እንዲፈጠር ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ከኤንሴላደስ የበረዶ ቅርፊት በታች ያለው ውቅያኖስ የበለጸገ የኬሚካል ኃይል ምንጭ እንዳለው ደርሰውበታል። ይህ ኃይል ከበርካታ ኦርጋኒክ ውህዶች የተገኘ ነው, አንዳንዶቹም በምድር ላይ ለሚገኙ ፍጥረታት ነዳጅ ሆነው ያገለግላሉ. እነዚህ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ኢንሴላዱስ ቀደም ሲል ከታመነው የበለጠ የኬሚካል ሃይል ሊኖረው ይችላል፣ ይህም የህይወት የበለፀገ እና የመቀጠል እድልን ይጨምራል።
መሪ ደራሲ ዮናስ ፒተር፣ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ፣ “የእኛ ስራ ኢንሴላደስ የህይወት ህንጻዎችን ለመፍጠር እና ህይወትን በሜታቦሊክ ምላሾች ለማስቀጠል በጣም አስፈላጊ የሆኑ አንዳንድ ሞለኪውሎችን እንደያዘ ተጨማሪ ማስረጃ ይሰጣል። ይህ ጥናት ውስብስብ የባዮሞለኪውሎች አፈጣጠር እና በጨረቃ ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ ኬሚካላዊ ሂደቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ስለ ሕይወት አመጣጥ ጽንሰ-ሀሳቦች እንደ መነሻ ሆኖ የሚያገለግል በመሆኑ የሃይድሮጂን ሳይአንዲድ ግኝት በጣም ጠቃሚ ነው። ሁለገብነቱ በአሚኖ አሲዶች መፈጠር ውስጥ ወሳኝ ሚና እንዲጫወት ያስችለዋል, ይህም በህይወት እድገት ውስጥ አስፈላጊ ሞለኪውል እንዲሆን ያደርገዋል.
የአማራጭ ሞዴሎችን ሲመረምር የምርምር ቡድኑ ግኝቶች ተጠናክረዋል፣ እያንዳንዱ ሙከራ ማስረጃውን ያጠናክራል። ውሎ አድሮ የፕላም ቅንጅት ሃይድሮጂን ሳያንዳይድ ሳይጨምር በትክክል ሊጣጣም እንደማይችል ግልጽ ሆነ.
እነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች በኤንሴላዱስ ላይ የመኖር እድልን የበለጠ ያሰምሩ እና በጥልቅ ውቅያኖስ እና ፕላም ውስጥ ስላለው ውስብስብ ኬሚስትሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የካሲኒ ተልእኮ የሳተርን እና የጨረቃዋን ምስጢራት መፈታቱን ቀጥሏል፣ ይህም ከምድር ባሻገር ያለውን የህይወት እድል እንድንረዳ ያደርገናል።