አዲስ የተገኘ አስትሮይድ ለምድር ምንም አይነት ስጋት አያስከትልም።

ማጠቃለያ፡ ዛሬ፣ አዲስ የተገኘ አስትሮይድ፣ XB12 የሚባል፣ በምድር ሊያልፍ ነው። ይህ አስትሮይድ ከፕላኔታችን ጋር የመጋጨት እድሉ ከፍተኛ ከሆነው ቡድን ውስጥ ቢሆንም ሳይንቲስቶች ግን ምንም አይነት ስጋት እንደማይፈጥር አረጋግጠዋል። ከምድር-ቅርብ ነገሮች (NEOs) ሊመጡ የሚችሉትን ስጋቶች በተሻለ ለመረዳት እና ለመቀነስ ቀጣይ ክትትል እና ምርምር አስፈላጊ ናቸው።
በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የሚገኘው ከስርዓተ ስርዓታችን መፈጠር የተረፈ ጥንታዊ አለቶች ስብስብ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን አስትሮይዶች ማጥናት ስለ ስርዓታችን የመጀመሪያ ቀናት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ እና ለወደፊቱ የጠፈር ምርምር ሀብቶችን እንደሚያቀርብ ይስማማሉ። ዛሬ፣ በግምት 12 ጫማ ርዝመት ያለው አስትሮይድ XB85፣ በ3.11 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ እያለፈ ወደ ምድር የቀረበ አቀራረብን እያደረገ ነው።
ምንም እንኳን XB12 ከመሬት ጋር የመጋጨት እድላቸው ከፍተኛ በመሆኑ የበለጠ አደገኛ ተብለው ከሚታሰቡት የአፖሎ የአስትሮይድ ቡድን አባል ቢሆንም፣ ናሳ ምንም አይነት ስጋት እንደሌለው ለህዝቡ አረጋግጧል። የአስትሮይድ አስተማማኝ ርቀት የፕላኔታችንን ደህንነት ያረጋግጣል። XB12 በአሁኑ ጊዜ አደገኛ ሊሆን የሚችል አስትሮይድ ተብሎ አልተመደበም።
የ XB12 መጠን አስደናቂ ሊሆን ቢችልም, በአቅራቢያ ያሉ ነገሮች (NEOs) የመከታተል አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል. እንደ NASA's Near-Earth Object Studies (CNEOS) ያሉ ድርጅቶች የእነዚህን ነገሮች ምህዋሮች በመከታተልና በመተንተን ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመገምገም ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። እነዚህን የሰማይ ጎብኚዎች ለመከታተል እና ለመመርመር የተደረገው ቀጣይ ጥረት ተፈጥሮአቸውን እና በፕላኔታችን ላይ ያለውን ተጽእኖ የበለጠ እንድንረዳ ይረዳናል።
የጠፈር ምርምር እና ልማት እየገሰገሰ ሲሄድ ነቅቶ መጠበቅ እና ለማንኛውም የአስትሮይድ ተጽእኖ መዘጋጀት አስፈላጊ ነው። ከ NEO የሚመጡ አደጋዎችን ለመቀነስ ስልቶችን በማጥናት እና በማዳበር የፕላኔታችንን ደህንነት እና የወደፊት ሁኔታ ማረጋገጥ እንችላለን።