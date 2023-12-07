OSIRIS-REx ተልዕኮ፡ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር በመመለስ ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች

የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና በናሳ OSIRIS-REx ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ መመለሱ አስደናቂ ስኬት ነበር። ሆኖም፣ ያለ ተግዳሮቶች አልነበሩም። የናሙና ጣሳው በሚወርድበት ጊዜ የፓራሹቶችን ማሰማራቱ ያልተሳካለት ክስተት በተልዕኮ እቅድ ውስጥ ለዝርዝር ትኩረት መስጠት አስፈላጊ መሆኑን አሳይቷል።
በጥንቃቄ ሲመረመሩ መሐንዲሶች የፓራሹት መበላሸት መንስኤው ወጥነት የሌለው መለያ መሆኑን ደርሰውበታል። ሁለቱንም ዋናውን ፓራሹት እና ዋናውን የፒሮቴክኒክ ክፍያን ለመግለጽ "ዋና" የሚለውን ቃል መጠቀም የግንኙነት ስህተት አስከትሏል. በውጤቱም, ፓራሹቶች ከትዕዛዝ ውጪ ተዘርግተዋል, ይህም አደጋ ሊያስከትል ይችላል.
ግኝታቸውን ለማረጋገጥ መሐንዲሶቹ በፓራሹት ሲስተም ላይ ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማድረግ አስበዋል. ነገር ግን፣ በጥያቄ ውስጥ ያለው ሃርድዌር በአሁኑ ጊዜ በናሳ በሂዩስተን ጆንሰን የጠፈር ማእከል ውስጥ ባለው የናሙና ዕቃ ውስጥ ስለሚከማች ይህ ፈታኝ ነው። ቴክኒሻኖች በአሁኑ ጊዜ ዋናውን የናሙና ቆርቆሮ የሚይዙትን ሁሉንም ዊንጮችን ለመልቀቅ ችግር እያጋጠማቸው ነው።
ዋናው ትኩረት ናሙናውን ከጠፈር መንኮራኩሩ ላይ በጥንቃቄ ማውጣት ላይ ቢሆንም፣ የማጣራት ሂደቱ እንደተጠናቀቀ፣ መሐንዲሶች ካፕሱሉን በደንብ የመመርመር እድል ይኖራቸዋል። የፓራሹት ክስተትን መመርመር እና መፍትሄ መስጠት እና ለወደፊት ተልእኮዎች አስፈላጊ ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ይችላሉ።
ክስተቱ በተልእኮ እቅድ እና አፈፃፀም ውስጥ ትክክለኛ እና የማያሻማ መለያ መስጠት አስፈላጊነትን ለማስታወስ ያገለግላል። የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ማገገም የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ልዩ ችሎታዎችን እና ለሳይንሳዊ ምርምር እና የፀሐይ ስርዓታችን ግንዛቤ ያለውን አስተዋፅኦ ያጎላል።
የናሳ ሳይንቲስቶች በናሙና ኮንቴይነር ውስጥ ያለውን የተበታተነውን የቤንኑ ቁሳቁስ በጉጉት ሲመረምሩ፣ መሐንዲሶች በቀጣይ ተልዕኮዎች ላይ ተመሳሳይ አደጋዎችን ለመከላከል በትጋት እየሰሩ ነው። ከዚህ ልምድ የተማሩት ጠቃሚ ትምህርቶች የመጪውን የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች እቅድ እና አፈፃፀም ያሳውቃሉ እና እንደሚያሳድጉ ጥርጥር የለውም።