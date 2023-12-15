ሳይንቲስቶች በህዋ ላይ የጠፉ ምርቶችን አስደንጋጭ ግኝት ይፋ አደረጉ

በሚያስገርም ሁኔታ ሳይንቲስቶች በጠፈር ላይ የጠፉትን አንድ ሳይሆን ሁለት ትናንሽ ቲማቲሞችን በአስደናቂ ሁኔታ ማግኘታቸውን አስታውቀዋል። ግኝቱ የመጣው የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ በዚፕሎክ ቦርሳ ውስጥ ሊጥላቸው በሚሞክርበት ወቅት በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ እንዲንሳፈፉ ከፈቀደላቸው በኋላ ነው።
ናሳ በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ የተገኙትን የደረቁ ቲማቲሞችን አስደናቂ ምስሎች ለቋል። ከጠፉ በኋላ አንድ ዓመት ሊሞላቸው ቢችሉም, ፍሬው አንዳንድ ቀለሞችን ሳይጨምር የመበላሸት ምልክቶችን አሳይቷል. የሳይንስ ሊቃውንት ምንም የሚታይ የማይክሮባላዊ ወይም የፈንገስ እድገት ባለማግኘታቸው አስገረማቸው፤ ይህም የጠፈር አካባቢ በምግብ አጠባበቅ ላይ ስላለው ተጽእኖ ትኩረት የሚስቡ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ከዚህ ቀደም ሩቢዮ አንድ ቲማቲም መጥፋቱን ጠቅሶ ነበር፣ ነገር ግን ናሳ ሁለቱም ቲማቲሞች እ.ኤ.አ. በ 2022 የተካሄደው eXposed Root On-Orbit Test System (XROOTS) ሙከራ አካል መሆናቸውን ገልጿል። አፈር, ለወደፊቱ የጠፈር ተልዕኮዎች ዘላቂ አማራጮችን ሊሰጥ ይችላል. ከቀደምት ዘገባዎች በተቃራኒ፣ ቲማቲም በ05 ከ VEG-2023 ሙከራ ጋር አልተገናኘም።
የቲማቲም ግኝቱ ቀላል ልብ ያለው ጊዜ ቢመስልም፣ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ምግብ የማልማት ዋና ዓላማ የበለጠ ጥልቅ ነው። ናሳ እነዚህ ሙከራዎች ወደፊት ጨረቃን እና ማርስ ላይ ለሚደረጉ አሰሳዎች ጠቃሚ የሆኑ ቴክኒኮችን ለማጣራት ወሳኝ መሆናቸውን አፅንዖት ሰጥቷል። ከዚህም በላይ ሳይንቲስቶች በጠፈር ላይ በሚበቅሉ የዕፅዋት ትውልዶች መካከል ያለውን የጄኔቲክ መላመድ አቅም ለማወቅ እንደ ፕላኔት ሀቢታት -03 ሙከራ ያሉ ቀጣይነት ያለው ምርምር እያደረጉ ነው።
በሳይንስ ላይ ከሚደረጉ ጥረቶች በታች፣ እፅዋትን በህዋ ላይ ለማደግ የማይዳሰሱ ጥቅሞችም አሉ። የጠፈር ተመራማሪዎች ስነ-ልቦናዊ ጥቅሞችን ገልጸዋል, ይህም የሞራል ጥንካሬ እና የተሻሻለ የህይወት ጥራት በአትክልተኝነት ስራዎች. እነዚህ ግኝቶች አካላዊ እና አእምሯዊ ደህንነትን የመንከባከብን አስፈላጊነት በማጉላት ለረጅም ጊዜ የጠፈር ጉዞ አስፈላጊ የሆነውን ሁለንተናዊ አቀራረብ ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
እጅግ በጣም ብዙ ያልታወቁትን የጠፈር አካላት ማሰስ ስንቀጥል፣ እንደ ጠፉ ቲማቲሞች ያሉ ግኝቶች ከምድር ድንበሮች ባሻገር የሚጠብቀን ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ምስጢሮች ልብ የሚነካ ማስታወሻ ሆነው ያገለግላሉ። እነዚህ ግኝቶች ከፕላኔታችን ከባቢ አየር በላይ ያሉትን እድሎች የበለጠ ለመዳሰስ ጥረታችንን በማቀጣጠል የመረዳት ድንበራችንን ይገፋሉ።