ብርቅዬ የፀሐይ ክስተት ሰፋ ያለ የማርስ ከባቢ አየር ይፈጥራል

ናሳ በቅርቡ ባደረገው ጥናት መሰረት ያልተለመደ የፀሀይ ክስተት የማርስን ከባቢ አየር በአስደናቂ ሁኔታ መስፋፋት አስከትሏል። ባለፈው አመት ታህሣሥ ወር ላይ የተከሰተው ይህ ክስተት የፀሐይ ንፋስ በመባል የሚታወቁት የተከሰሱ ቅንጣቶች መጥፋትን ያካትታል. ይህ ኃይለኛ ክስተት በፀሃይ ስርአቱ ውስጥ ሲያልፍ ህዋ ላይ ክፍተት እንዲፈጠር አድርጓል፣ ይህም የማርስን ከባቢ አየር እና ማግኔቶስፌር በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች እንዲስፋፋ አድርጓል።
የናሳ መለኪያዎች በዚህ ክስተት ወቅት የፀሀይ ንፋስን የሚመሰርቱ የተሞሉ ቅንጣቶች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን አመልክቷል። በማርስ ላይ የፀሐይ ንፋስ ግፊት አለመኖሩ በተመራማሪዎች ለታየው ከፍተኛ መስፋፋት አስተዋጽኦ አድርጓል። የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ ጃስፐር ሃሌካስ በአዮዋ ዩንቨርስቲ ባልደረባ በመረጃው መደነቃቸውን ገልፀው፣ “መረጃውን ለመጀመሪያ ጊዜ ስናይ እና የፀሀይ ንፋስ ምን ያህል አስገራሚ ዝቅጠት እንደነበር ስንመለከት፣ ለማመን የሚያዳግት ነበር” ብለዋል።
ማርስ፣ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች ጋር ተመሳሳይነት ያለው፣ ከፀሐይ በሚወጡት ቻርጅ ንጥረ ነገሮች ያለማቋረጥ ተጽዕኖ ያሳድራል። የፀሀይ ንፋስ ከማርስ ከባቢ አየር ለማምለጥ ትልቅ ሚና ይጫወታል። እ.ኤ.አ. በታህሳስ 2022 የተከሰተው ክስተት የፀሐይ ንፋስ መጠኑ በ100 እጥፍ እንዲቀንስ አድርጓል፣ ይህም በማርስ ላይ የሚኖረው ግፊት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ እና የፕላኔቷን ማግኔቶስፌር ከሶስት እጥፍ በላይ እንዲጨምር አድርጓል።
ክስተቱ የተቀሰቀሰው በፍጥነት በሚንቀሳቀሰው የፀሀይ ንፋስ ቀስ ብሎ የሚንቀሳቀሰውን ጅረት በማለፍ መጨናነቅ እና ቀጣይ መስፋፋትን አስከትሏል። ይህ መጭመቂያ የናሳ ሳይንቲስቶች ያመለከቱትን ያልተለመደ ዝቅተኛ ጥግግት የፀሐይ ንፋስ ባዶነት አውጥቷል።
ይህ የፀሐይ ክስተት በማርስ ማግኔቶስፌር ላይ ያለው ለውጥ በፕላኔታችን ላይ ስላለው የውሃ እና የከባቢ አየር መጥፋት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በፀሀይ እና በማርስ ከባቢ አየር መካከል ያለውን መስተጋብር ለመመልከት የተነደፈው MAVEN የጠፈር መንኮራኩር በዚህ አስደናቂ ክስተት ላይ ልዩ መረጃዎችን አቅርቧል ሲል ሻነን ከሪ ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ በርክሌይ የጥናቱ ሌላ ደራሲ።
እነዚህ የሚጠፉ የፀሐይ ንፋስ ክስተቶች ለየት ያሉ ያልተለመዱ እና በተለይም የሚከሰቱት ከፍ ባለ የፀሐይ እንቅስቃሴ ወቅት ነው። ፀሐይ የ11-ዓመት የእንቅስቃሴ ዑደቷን ጫፍ ስትቃረብ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ስለ ጽንፈኛ የፀሐይ ክስተቶች ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ዶክተር ሃሌካስ አክለውም፣ “የፀሀይ ንፋስ ውጤታማ በሆነ መንገድ ሲወገድ ማርስ እንዴት ምላሽ እንደምትሰጥ በእውነት እየተመለከትን ነው። ብዙም ንቁ ያልሆነን ኮከብ እየዞረች ቢሆን ማርስ ምን እንደምትሆን ሰፋ ያለ ጥናት አድርጓል።