ናሳ ከአርጤምስ ተልእኮ ጋር የጨረቃን መሠረት ለማቋቋም ከታሌስ አሌኒያ ስፔስ እና ASI ጋር ይተባበራል።

ናሳ የአርጤምስ ተልእኮው አካል በሆነው በጨረቃ ላይ ቋሚ መሰረት ለመመስረት አቅዶ ወደፊት እየገሰገሰ ነው። በታሪካዊ ትብብር፣ የጠፈር ኤጀንሲ ከፈረንሳዩ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ እና ከጣሊያን የጠፈር ኤጀንሲ (ASI) ጋር በመሆን ሁለገብ ሃቢታት (MPH)፣ የአርጤምስ ፕሮግራም ወሳኝ አካል ነው።
የጨረቃ መሰረት ያለው ህልም ለረጅም ጊዜ በሳይንስ ልብ ወለድ ውስጥ ዋና ነገር ሆኖ ቆይቷል, በፊልሞች እና በቲቪ ትዕይንቶች ውስጥ ተመልካቾችን ይማርካል. ሆኖም፣ ናሳ አሁን ይህን ምናባዊ ጽንሰ ሃሳብ ወደ እውነት ለመቀየር ከፍተኛ እድገት እያደረገ ነው። MPH የተነደፈው በጨረቃ ወለል ላይ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መኖርን ለመደገፍ ነው፣ ይህም የጠፈር ተመራማሪዎች ሳይንሳዊ ሙከራዎችን እንዲያደርጉ፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሞክሩ እና ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን እንዲያስሱ ያስችላቸዋል።
Thales Alenia Space እና ASI ከ2020 ጀምሮ በዚህ ታላቅ ፕሮጀክት ከናሳ ጋር በቅርበት ሲሰሩ ቆይተዋል።የናሳን ኤሌመንት ኢንሺዬሽን ክለሳ በተሳካ ሁኔታ አልፈዋል፣ይህም ወደ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ የጨረቃን መሰረት የበለጠ የማሳደግ ሀላፊነት ወስደዋል። ከዚህ ጥረት ጋር ተያይዘው የሚመጡትን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ የኩባንያው ቴክኒካል እና ድርጅታዊ አቅም ወሳኝ ነበር።
በታሌስ አሌኒያ ስፔስ በተለቀቀው ምስል ላይ የሚታየው MPH በቴሌስኮፒክ እግሮች እና በፀሀይ ድርድር የታጠቁ የሲሊንደሪክ ዲዛይን ያሳያል። የተወሰኑ ዝርዝሮች የተገደቡ ሲሆኑ፣ የተጫነው ሞጁል በግምት 33 ጫማ (10 ሜትር) ርዝመት እንዳለው ይገመታል። በአንድ ጊዜ እስከ አራት ግለሰቦችን በማስተናገድ ለአርጤምስ ጠፈርተኞች እንደ መነሻ ሆኖ ያገለግላል።
የፕሮጀክቱ ቀጣይ ወሳኝ ምዕራፍ በ2024 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት የተልእኮ ጽንሰ ሃሳብ ግምገማ ነው። ይህ ግምገማ ረዘም ላለ የጨረቃ ቆይታ የሚያስፈልጉትን ወሳኝ ቴክኖሎጂዎች ለማዳበር መንገድ ይከፍታል። የታሌስ አሌኒያ ስፔስ ኃላፊነቶች ፕሮጀክቱን ወደ ትግበራ ለማራመድ የኢንዱስትሪ ጥምረት መመስረትን ያጠቃልላል።
ይህ በአለም አቀፍ የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል ያለው የትብብር ጥረት የጨረቃ መሰረትን እውን ለማድረግ አንድ ትልቅ እርምጃ ያሳያል። በአንድ ወቅት በሳይንስ ልቦለድ ዓለም ውስጥ ብቻ ተወስኖ የነበረው አሁን ተስፋ ሰጪ እውነታ እየሆነ መጥቷል፣ ይህም የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ ለረጅም ጊዜ ታስበው ወደ ነበረው መገኘት ቅርብ ነው።
በየጥ:
- የአርጤምስ ተልእኮ ምንድን ነው?
የአርጤምስ ተልእኮ የናሳ ተነሳሽነት ነው የጠፈር ተጓዦችን ወደ ጨረቃ የመላክ ዓላማ ዘላቂነት ያለው መገኘት እና ወደፊት ወደ ማርስ ለሚደረጉ የሰው ልጅ ተልእኮዎች መንገድ ማመቻቸት።
- የጨረቃን መሠረት በመገንባት ቁልፍ ተባባሪዎች እነማን ናቸው?
ናሳ ከአርጤምስ ተልእኮ የጨረቃ መሰረት የሆነውን ሁለገብ መኖሪያ (MPH) ለማልማት ከታሌስ አሌኒያ ስፔስ፣ ከፈረንሣይ የኤሮስፔስ ኩባንያ እና ከጣሊያን የጠፈር ኤጀንሲ (ASI) ጋር በመተባበር ላይ ነው።
- የጨረቃ መሠረት ዓላማ ምንድን ነው?
የጨረቃ መሰረት ለአርጤምስ ጠፈርተኞች እንደ መነሻ ሆኖ ያገለግላል, ይህም ሳይንሳዊ ሙከራዎችን እንዲያደርጉ, አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እንዲሞክሩ እና በጨረቃ ላይ ለረጅም ጊዜ ከመቆየት ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉ አደጋዎችን ለመመርመር ያስችላቸዋል.
- የፕሮጀክቱ የጊዜ ሰሌዳ ምንድን ነው?
የተወሰኑ የማሰማራት የጊዜ ሰሌዳዎች ባይሰጡም፣ የጨረቃ ሞጁሉ ከ2030ዎቹ በፊት የጨረቃ ገጽ ላይ ይደርሳል ተብሎ አይጠበቅም። የተልእኮ ጽንሰ ሃሳብ ግምገማ፣ ወሳኝ ምዕራፍ፣ ለ2024 የመጀመሪያ ሩብ መርሃ ግብር ተይዞለታል።
- Thales Alenia Space ከጨረቃ ፍለጋ ጋር የተያያዙ ሌሎች ፕሮጀክቶች አሉት?
አዎ፣ ታሌስ አሌኒያ ስፔስ ጨረቃን ለሚዞር የታቀደ የጠፈር ጣቢያ ለጨረቃ ጌትዌይ ሶስት የግፊት ሞጁሎችን በማዘጋጀት እየሰራ ነው።