አዲስ ዕድሎች እና አንድነት፡ የናሳ አስተዳዳሪ ከኢስሮ ጋር ያለውን ትብብር አጽንኦት ሰጥቷል።

የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን በቅርቡ የናሳ-ኢስሮ ሰው ሠራሽ አፐርቸር ራዳር (NISAR) ሳተላይት ሙከራን ለመመልከት በቤንጋሉሩ የሚገኘውን UR Rao Satellite Center (URSC) ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅት ኔልሰን የጠፈርን የአንድነት ሃይል ደግመው ገልፀው በህዋ ዘርፍ በዩናይትድ ስቴትስ እና ህንድ መካከል እያደገ ያለውን ትብብር አጉልተዋል። ይህ ትብብር የሁለቱም ሀገራት እና የአለም ወጣቶችን ያካተተ የአርጤምስ ትውልድ አባላትን የሚጠቅሙ በርካታ እድሎችን ይፈጥራል ብሎ ያምናል።
ኔልሰን በቤንጋሉሩ በነበሩበት ወቅት ያላቸውን ክብር እና በURSC ውስጥ እየተከናወኑ ያሉትን መሻሻሎች የመመስከር እድልን ገልጿል። እሱ እንዳመለከተው NISAR በናሳ እና በኢስሮ መካከል ያለው ፍሬያማ አጋርነት እና በምድር ላይ ያለውን ሕይወት እንዴት በአዎንታዊ መልኩ እንደሚጎዳ የሚያሳይ አንድ ምሳሌ ብቻ ነው ። በ NISAR የተሰበሰበው መረጃ ለተሻሻለ የተፈጥሮ ሀብት እና አደጋዎች አስተዳደር ይረዳል፣ ይህም ህንድ እና አሜሪካን ተጠቃሚ ያደርጋል።
በተጨማሪም ኔልሰን የጠፈር ምርምር የሚያመጣው አንድነት፣ በብሔሮች መካከል ያለውን መለያየት በማሸነፍ አፅንዖት ሰጥቷል። ከግል ልምዱ በመነሳት ምድርን ከጠፈር ማየት እንዴት እንደ ዘር እና ሀይማኖት ያሉትን መሰናክሎች እንደሚሰርዝ በመግለጽ በህዋ ስፋት ላይ የተንጠለጠለችውን የምድራችን ውበት አጉልቶ አሳይቷል። ኔልሰን በጠፈር ውስጥ የቀዝቃዛው ጦርነት ወቅት እንኳን የትብብር ታሪካዊ አጋጣሚዎችን ጠቅሰዋል እና ህዋ በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ሪፐብሊካኖች እና ዴሞክራቶች ያሉ ተቃዋሚ ሃይሎችን እንዴት እንደሚያሰባስብ ተናግሯል።
ለተለየ ጥያቄ ምላሽ፣ ኔልሰን የናሳን ቁርጠኝነት አረጋግጠዋል፣ በህንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ እና በአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መካከል በተደረገው ስምምነት መሠረት፣ አንድ ሕንዳዊ ጠፈርተኛ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለማሰልጠን እና ለመላክ። ይህ ማስታወቂያ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ጠንካራ ትብብር እና የጋራ ግቦችን የበለጠ ያሰምርበታል።
በአጠቃላይ፣ የኔልሰን የURSC ጉብኝት እና ከተማሪዎች ጋር ያለው መስተጋብር አለምአቀፍ ትብብር በህዋ ምርምር ላይ ያለውን ጠቀሜታ አጉልቶ ያሳያል። በናሳ እና በኢስሮ መካከል ያለው ትብብር ለሌሎች ሀገራት አርአያነት ያለው ሲሆን ይህም ትብብር የቴክኖሎጂ እድገትን እንዴት እንደሚያንቀሳቅስ እና ህብረተሰቡን በአጠቃላይ እንዴት እንደሚጠቅም ያሳያል ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ የናሳ-ኢስሮ ሰው ሠራሽ ቀዳዳ ራዳር (NISAR) ሳተላይት ምንድን ነው?
መ፡ የናሳ-ኢስሮ ሰው ሠራሽ አፐርቸር ራዳር (NISAR) ሳተላይት በብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) እና በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ኢስሮ) መካከል የጋራ ትብብር ነው። በመሬት ላይ ያሉ የተፈጥሮ ሀብቶችን እና አደጋዎችን በተሻለ ሁኔታ ለመቆጣጠር አስተዋፅኦ ያላቸውን መረጃዎች ለመሰብሰብ የተነደፈ ነው።
ጥ፡ የአርጤምስ ትውልድ ምንድን ነው?
መ፡ የአርጤምስ ትውልድ የሚያመለክተው ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ስራዎችን ይመራል ተብሎ የሚጠበቀውን ወጣት ህዝብ ነው። ከህንድ፣ አሜሪካ እና ሌሎች የአለም ሀገራት ወጣቶችን ያጠቃልላል።
ጥ፡ የአርጤምስ ፕሮግራም ዓላማ ምንድን ነው?
መ፡ የአርጤምስ መርሃ ግብር ሰዎችን ወደ ጨረቃ የመመለስ ዓላማ አለው፣ በተለይም የጨረቃን ደቡብ ዋልታ በማነጣጠር እና በመጨረሻም በጨረቃ ላይ ዘላቂ የሰው ልጅ መኖርን ማረጋገጥ። እነዚህን ግቦች ለማሳካት ዓለም አቀፍ ትብብር እና ትብብርን ያካትታል.
ጥ፡- የጠፈር ምርምር አገሮችን አንድ የሚያደርጋቸው እንዴት ነው?
መ፡ የጠፈር ምርምር ብሔሮችን ለጋራ ዓላማዎች እና ለትልቅ ግቦች የሚያሰባስብ አንድ ኃይል አለው። ከፖለቲካዊ ልዩነቶች አልፏል እና ሳይንሳዊ እውቀትን እና እድገቶችን በማሳደድ ትብብርን ያበረታታል.