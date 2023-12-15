አዲስ ማስረጃ በሳተርን ጨረቃ Enceladus ላይ ያለውን የህይወት እምቅ አቅም ይደግፋል

የሳይንስ ሊቃውንት ከናሳ ካሲኒ የጠፈር መንኮራኩር መረጃን ሲመረምሩ በሳተርን በረዷማ በሆነችው ጨረቃ ኢንሴላደስ ላይ የመኖር እድልን የሚያጠናክሩ አስገራሚ ማስረጃዎችን አግኝተዋል። በኔቸር አስትሮኖሚ ላይ በቅርቡ የታተመው ምርምር፣ የበረዶ እህል እና የውሃ ትነት ከኤንሴላደስ በሚመነጨው የውሃ ትነት ውስጥ የሃይድሮጂን ሳይናይድ መኖሩን አመልክቷል።
በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ተማሪ የሆነው መሪ ደራሲ ዮናስ ፒተር የእነዚህን ግኝቶች አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። "የእኛ ስራ ኢንሴላደስ ለህይወት ምስረታ እና በሜታቦሊክ ምላሾች አማካኝነት አስፈላጊ የሆኑትን ወሳኝ ሞለኪውሎች እንደያዘ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል" ሲል ገልጿል።
ጥናቱ የኢንሴላደስን የከርሰ ምድር ውቅያኖስ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል፣ ይህም የውሃ ቧንቧዎችን የሚያቀርበው እና የኬሚካላዊ ሃይል ማጠራቀሚያ ይመስላል። ከዚህ ቀደም ያልታወቁ የኦርጋኒክ ውህዶች ተገኝተዋል, ይህም ቀደም ሲል ከታሰበው በላይ የኬሚካል እንቅስቃሴን ያሳያል.
ተባባሪ ደራሲ ኬቨን ሃንድ በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) ሳይንቲስት የኢንሴላዱስ ውቅያኖስን የሃይል አቅም ከመኪና ባትሪ ጋር በማነፃፀር በመሬት ላይ ያለውን ህይወት የሚደግፍ ሂደት በሆነው ሜታኖጄንስ ከሚሰጠው ዝቅተኛ ሃይል ጋር በማነፃፀር ነው።
ይህ ጥናት ካለፈው ጥናት የሚለየው የላብራቶሪ ሙከራዎችን ወይም የጂኦኬሚካል ሞዴሊንግ ሳይሆን ዝርዝር ስታቲስቲካዊ ትንታኔዎችን መጠቀሙ ነው። ቡድኑ በካሲኒ ion እና በገለልተኛ የጅምላ ስፔክትሮሜትር የተሰበሰበ መረጃን በጥንቃቄ መርምሯል፣ ይህም ስለ ፕላም ስብጥር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሰጥቷል።
በእንሴላዱስ ላይ ያለው የሕይወት አመጣጥ ጥያቄ ምላሽ ባያገኝም፣ ይህ ጥናት በቤተ ሙከራ ውስጥ ሊዳሰሱ የሚችሉ ኬሚካላዊ መንገዶችን ይዘረዝራል። በ2017 የተጠናቀቀው የካሲኒ ተልዕኮ ጠቃሚ መረጃዎችን መስጠቱን ቀጥሏል። በጄፒኤል የፕላኔቶች ሳይንቲስት እና የጥናቱ ተባባሪ ቶም ኖርዳይም “ጥናታችን እንደሚያሳየው የካሲኒ ተልእኮ ከተጠናቀቀ በኋላም ምልከታዎቹ ስለ ሳተርን እና ስለ እንቆቅልሹ ጨረቃ ኢንሴላደስ ያለንን ግንዛቤ እያሳደጉን ይገኛሉ።
እነዚህ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ኢንሴላደስ ለመኖሪያነት አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ብቻ ሳይሆን ለህይወት መፈጠር እና መኖነት ምቹ የሆነ ኬሚካላዊ አካባቢን ሊሰጥ ይችላል።