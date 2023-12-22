የኮስሚክ ግኝት፡ AstroSat ልዩ የሆነ የኒውትሮን ኮከብ ፈልጎ አገኘ ኃይለኛ የኤክስሬይ ፍንዳታ

አስትሮ ሳት ፣ የህንድ መሬት ሰባሪ ባለብዙ ሞገድ ህዋ ላይ የተመሰረተ ታዛቢ ፣ ማግኔትታር ተብሎ በሚታወቀው ብርቅዬ የኒውትሮን ኮከብ የሚለቀቁ ኃይለኛ የሁለተኛ ደረጃ የኤክስሬይ ፍንዳታዎችን በመለየት ያልተለመደ ግኝት አድርጓል። ይህ አዲስ መገለጥ አዳዲስ የምርምር መንገዶችን ይከፍታል እና በማግኔትታርስ ውስጥ ስላሉት እጅግ አስከፊ የስነ ከዋክብት ሁኔታዎች ያለንን ግንዛቤ የበለጠ እንደሚያሳድግ ቃል ገብቷል።
ከመሬት መግነጢሳዊ መስክ ከአንድ ኳድሪሊየን ጊዜ በላይ ጥንካሬ ያለው እጅግ በጣም ከፍተኛ መግነጢሳዊ መስክ ያላቸው ማግኔታሮች በአስደናቂ ባህሪያቸው ምክንያት ሳይንቲስቶችን ለረጅም ጊዜ ይማርካሉ። ከእነዚህ ነገሮች ከፍተኛ ኃይል ያለው የኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች ልቀታቸው በመግነጢሳዊ መስክ መበስበስ እንደሚሠራ ይታመናል። በተጨማሪም ማግኔታሮች በዝግታ ማሽከርከር፣ በፍጥነት ወደ ታች መውረድ፣ እና ለወራት ሊቆዩ የሚችሉ አጭር ግን ኃይለኛ ፍንዳታዎችን ጨምሮ ጠንካራ ጊዜያዊ ተለዋዋጭነትን ያሳያሉ።
እ.ኤ.አ. በጥቅምት 2020 የናሳ ስዊፍት የጠፈር መንኮራኩር SGR J1830-0645 ተብሎ የተሰየመ በአንጻራዊ ወጣት እና ገለልተኛ ማግኔትታር አገኘ። ይህንን ልዩ ማግኔተርን በጥልቀት ለማጥናት ባለው ፍላጎት የተነሳ የራማን የምርምር ተቋም (RRI) እና የዴሊ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የ AstroSat Large Area X-Ray Proportal Counter (LAXPC) እና Soft X-Ray ቴሌስኮፕ በመጠቀም የጊዜ እና የእይታ ትንተና አካሂደዋል። (SXT)
በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማስታወቂያ ላይ የታተመው የቡድኑ ግኝቶች ትኩረት የሚስቡ ናቸው። ከSGR J67-1830 0645 አጭር ንኡስ ሰከንድ የኤክስሬይ ፍንዳታ ደርሰውበታል፣በብሩህ እስከ 90 ሚሊሰከንዶች የሚቆይ። ጥናቱ በማግኔትታር ስፔክትራ ውስጥ የልቀት መስመሮች መኖራቸውን ገልጿል, መነሻዎቹ አሁንም በምርመራ ላይ ናቸው.
በተጨማሪም, በ SGR J1830-0645 ላይ የሚታየው የኢነርጂ-ጥገኛነት ከሌሎች የታወቁ ማግኔቶች ይለያል. ይህ የኒውትሮን ኮከብ 0.65 እና 2.45 ኪሎ ሜትር ራዲየስ ያላቸው ሁለት የሙቀት ጥቁር ቦዲ ልቀትን አካላት ከላዩ ላይ አሳይቷል። የጥናቱ መሪ እና በ RRI የድህረ-ዶክትሬት ባልደረባ በሆኑት በአቶ ራህል ሻርማ የተደረገው ጥናት ስለ ማግኔታሮች እና በእነዚህ እንቆቅልሽ ነገሮች ውስጥ የተንሰራፋውን እጅግ የስነ ከዋክብት ሁኔታ ለመረዳት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
AstroSat ከ SGR J1830-0645 ኃይለኛ የኤክስሬይ ፍንዳታ ማግኘቱ ተወዳዳሪ የሌለው የሕንድ የተራቀቀ የጠፈር ምርምር ችሎታን ያሳያል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ማራኪ ማግኔታሮች ማሰስ እና መመርመራቸውን ሲቀጥሉ፣ የአጽናፈ ዓለማችንን ሚስጥራቶች ለመፈተሽ እና አስደናቂው የአስትሮፊዚክስ አለም ጥልቅ ግንዛቤዎችን ለማግኘት አንድ እርምጃ እየቀረብን ነው።