ከሩቅ ጋላክሲዎች ብርሃንን የመተንተን አስደናቂ ሂደት

የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ ወሳኝ ግብ የጋላክሲዎችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ በጥንት አጽናፈ ሰማይ ላይ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ማግኘት ነው። ይህንን ለማግኘት የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በአጽናፈ ዓለም ታሪክ ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ውስጥ ያሉ ጋላክሲዎችን መለየት እና ንብረታቸው በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚለዋወጥ መመርመር አለባቸው።
በኦስቲን የቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ዶክትሬት ባልደረባ የሆነችው ሚካኤላ ባግሊ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከሩቅ ጋላክሲዎች የሚወጣውን ብርሃን እንዴት እንደሚተነትኑ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የምንመለከታቸውበትን ትክክለኛ ጊዜ እንደሚወስኑ አብራራለች።
ብርሃን በጠፈር ውስጥ ለመጓዝ ጊዜ እንደሚወስድ ገልጻለች፣ስለዚህ ራቅ ያለ ጋላክሲን ስንመለከት እንደ ቀድሞው ሁኔታ እያየነው ነው። ቀደም ሲል የነበረውን ልዩ ነጥብ ለመወሰን, የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሬድሺፍትን ይጠቀማሉ, ይህም ብርሃን በአጽናፈ ሰማይ መስፋፋት ምክንያት እስከ ረጅም የሞገድ ርዝመት ምን ያህል ጊዜ እንደተዘረጋ መረጃ ይሰጣል.
ቀይ ለውጥን ለማስላት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጋላክሲ ስፔክትረም ውስጥ ያሉትን ባህሪያት ያጠናሉ። የልቀት መስመሮችን እና የእይታ ክፍተቶችን በመለካት የተስተዋሉትን የሞገድ ርዝመቶች ከሚታወቁት የሞገድ ርዝመቶች ጋር በማነፃፀር ጋላክሲ በኮስሚክ ታሪክ ውስጥ ስላለው ቦታ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያስችላቸዋል።
ጋላክሲዎችን ለመለየት አንድ ውጤታማ ዘዴ ኢሜጂንግ ነው፣ ለምሳሌ የጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ ቅርብ ኢንፍራሬድ ካሜራ (NIRCam) መሣሪያ። ምስሎችን በበርካታ ማጣሪያዎች በማንሳት, የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በተለያየ ቀለም ከጋላክሲዎች ብርሀን መሰብሰብ ይችላሉ. የጋላክሲውን ፎቶሜትሪ (በምስሉ ላይ ያለው ብሩህነት) ሲለኩ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በማጣሪያው በሚተላለፉ የሞገድ ርዝመቶች መካከል ያለውን ብሩህነት በአማካይ ያሳያሉ።
በእያንዳንዱ መለኪያ ውስጥ የተቀረጸው መረጃ ውስን ቢመስልም፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አሁንም ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ። የተለያዩ የጋላክሲ ሞዴሎችን እና የቀይ ፈረቃ እሴቶችን በመጠቀም በእያንዳንዱ ማጣሪያ ውስጥ የሚለካውን ብሩህነት ከተገመተው ብሩህነት ጋር በማነፃፀር የጋላክሲው ቀይ ፈረቃ ወይም “በታሪክ ውስጥ ያለ አፍታ” ሊኖር እንደሚችል ማረጋገጥ ይችላሉ። በዚህ ትንተና የሚወሰነው በጣም ተስማሚ የሆነው ቀይ ፈረቃ እንደ የፎቶሜትሪክ ቀይ ሽግግር ይባላል።
በአስደሳች ሁኔታ፣ በጁላይ 2022፣ ከ CEERS የዳሰሳ ጥናት NIRcam ምስሎችን በመጠቀም ከ11 በላይ የፎቶሜትሪክ ቀይ ፈረቃ ያላቸው ሁለት ጋላክሲዎች ተገኝተዋል። በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የማይታወቁት እነዚህ ጋላክሲዎች የጥንት አጽናፈ ዓለሙን ከ420 ሚሊዮን አመት በታች በነበሩበት ጊዜ ብርሃን ፈንጥቀዋል።
ምንም እንኳን የፎቶሜትሪክ ቀይ ፈረቃ በተወሰነ ደረጃ እርግጠኛ ባይሆንም፣ ይህ አስደናቂ ሂደት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሩቅ ሚስጥሮችን በቢልዮኖች የሚቆጠሩ የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ባሉ ጋላክሲዎች ላይ ባለው የብርሃን ትንተና እንዲፈቱ ያስችላቸዋል።