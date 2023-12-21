ሳይንቲስቶች ኢንሴላደስን በፀሃይ ስርዓታችን ውስጥ የህይወት አስተናጋጅ ሆኖ አግኝተውታል።

ማጠቃለያ፡ በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ግሪፊን የስነ ጥበባት እና ሳይንስ ምረቃ ትምህርት ቤት ተመራቂ ተማሪ ከናሳ ጋር በመተባበር በቅርቡ የተደረገ ጥናት ኢንሴላዱስ፣ የሳተርን ጨረቃ፣ በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ህይወትን ለማስተናገድ ዋና እጩ መሆኑን ገልጿል። ጥናቱ በጨረቃ የውሃ ትነት ውስጥ ለህይወት አመጣጥ እና መኖነት በጣም አስፈላጊ የሆነው ሃይድሮጂን ሳያንዲድ መኖሩን ያረጋግጣል። እነዚህ ግኝቶች, ቀደም ሲል በፕላም ውስጥ ስለ ኦርጋኒክ ውህዶች ከሚያውቁት እውቀት ጋር ተዳምረው, በኤንሴላዱስ ላይ የመኖር እድልን ይጠቁማሉ.
ጥናቱ፣ ከናሳ ካሲኒ-ሁይገንስ ተልዕኮ በተገኘው መረጃ መሰረት፣ ኢንሴላደስን የህይወት ግንባታ ብሎኮችን እንደ እምቅ ምንጭ ያሳያል። የአሚኖ አሲድ ቀዳሚዎች “የስዊስ ጦር ቢላዋ” ተብሎ የሚጠራው ሃይድሮጂን ሳይአንዲድ በተለዋዋጭነቱ ምክንያት እንደ አሚኖ አሲዶች ያሉ ቁልፍ ውህዶችን በመፍጠር ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ ግኝት የኢንሴላደስን መኖሪያነት ለመደገፍ ሌላ ተጨማሪ ማስረጃን ይጨምራል።
በተጨማሪም፣ ጥናቱ በኤንሴላደስ ውቅያኖስ ውስጥ ኃይለኛ የኬሚካል ሃይል ምንጭ እንዳለ ያሳያል፣ እሱም በበረዶው የውጨኛው ዛጎል ስር ተደብቋል። ሳይንቲስቶች በምድር ላይ ላሉ ፍጥረታት ነዳጅ ሆነው የሚያገለግሉትን በርካታ ኦርጋኒክ ውህዶችን ያቀፈውን ይህን የኃይል ምንጭ ከዚህ ቀደም አያውቁም ነበር። ይህ በኤንሴላደስ የከርሰ ምድር ውቅያኖስ ውስጥ ህይወትን የመቆየት እድልን ያሳያል።
ምንም እንኳን ህይወት በእንሴላዱስ ላይ እንደሚመጣ በእርግጠኝነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ጥናት ቢያስፈልግም፣ ይህ ጥናት ለወደፊት አሰሳ መንገድ ይከፍታል። በጨረቃ ላይ ለሚኖሩ ህይወት ኬሚካላዊ መንገዶችን መለየት ለላቦራቶሪ ምርመራ እና ምርመራ መሰረት ይሰጣል.
በናሳ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው ምርምር ሌሎች የሰማይ አካላት በፀሀይ ስርአታችን ውስጥ ሊኖሩ ስለሚችሉበት ሁኔታ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል። ሳይንቲስቶች የዚህን አነስተኛ እና በበረዶ የተሸፈነ የሳተርን ጨረቃ ሚስጥሮችን መፈታታቸውን ስለሚቀጥሉ ኢንሴላደስ ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ተልእኮዎች አስደሳች ተስፋዎችን ይሰጣል።