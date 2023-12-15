ናሳ የአስቴሮይድ ናሙና ቆርቆሮ ለመክፈት እየታገለ፣ በ2024 መጀመሪያ ላይ እንደሚከፈት ይጠብቃል።

ናሳ ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን ቋጥኝ እና አቧራ የያዘውን ጣሳ ለመክፈት ፈተና ገጥሞታል። የስፔስ ኤጀንሲው በ2024 መጀመሪያ ላይ ናሙናውን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማውጣት አዳዲስ መሳሪያዎችን ከሰራ በኋላ ጣሳው ይከፈታል ብሎ ይገምታል።
እ.ኤ.አ. በ 2016 የተጀመረው የ OSIRIS-REx ተልዕኮ በ2018 በተሳካ ሁኔታ ወደ ቤኑ ደረሰ እና በ2020 ናሙናዎችን ሰብስቧል። ይህ ናሳ በህዋ ላይ ካለው አስትሮይድ ናሙና ለማውጣት ያደረገውን የመጀመሪያ ሙከራ ያሳያል። ናሙናዎቹ የታሸጉት TAGSAM በተባለው የሳምፕለር ጭንቅላት ውስጥ ሲሆን ይህም ወደ ምድር ከተመለሰ በኋላ ለመክፈት አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል።
የናሳ ህክምና ቡድን TAGSAMን ለመክፈት ያለመታከት እየሰራ ነው። በሳምፕለር ራስ ላይ ያሉት ሁለት ማያያዣዎች አሁን ባሉት መሳሪያዎች ሊወገዱ አይችሉም, ይህም በውስጡ የተከማቸ ናሙና እንዳይደርስ ይከላከላል. ነገር ግን ቡድኑ ከቆርቆሮው ውጭ የተወሰነ ቁሳቁስ መሰብሰብ ችሏል እና ናሳ ከቤኑ 60 ግራም የወለል ንጣፎችን ለመሰብሰብ ካቀደው ግብ አልፏል።
በተሰበሰቡት ናሙናዎች ላይ የተደረገው የመጀመሪያ ደረጃ ትንተና አስትሮይድ የህይወት ህንጻዎችን ወደ ምድር አቅርቧል የሚለውን ንድፈ ሃሳብ በመደገፍ የተትረፈረፈ የካርቦን እና የውሃ ሞለኪውሎችን አሳይቷል። ሳይንቲስቶች ቆርቆሮው ከተከፈተ በኋላ ከተጨማሪ ትንታኔ ሊመጡ ስለሚችሉ ግኝቶች በጣም ተደስተዋል.
ናሳ በህዳር ወር ላይ ጣሳውን ለመክፈት የሚያደርገውን ጥረት ለጊዜው ቢያቆምም፣ ኤጀንሲው ከብክለት ጋር በተያያዙ ቁሶች የተሰሩ አዳዲስ መሳሪያዎችን በማዘጋጀት እና በመሞከር ላይ ነው። እነዚህ መሳሪያዎች ናሙናውን ከTAGSAM ደህንነቱ የተጠበቀ መልሶ ማግኘትን ያረጋግጣሉ። በግንባታ እና በሙከራ ጊዜ ላይ በመመስረት፣ ናሳ በ2024 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ውስጥ ጣሳውን ለመክፈት ይጠብቃል።
የመጨረሻው ግቡ ናሙናውን በማውጣት ለአለም አቀፍ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድኖች ለመተንተን ማሰራጨት ነው. ተመራማሪዎች ከቤንኑ የተገኙትን ነገሮች በማጥናት ስለ ስርአታችን አመጣጥ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ምንም እንኳን ፈተናዎች ቢኖሩም ናሳ በአስትሮይድ ናሙናዎች ውስጥ የተያዙትን ምስጢሮች ለመክፈት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ቆርጧል።