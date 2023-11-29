የጊዜ ጉዞን እድሎች እና ግንዛቤዎች መፍታት

የጊዜ ጉዞ በዓለም ዙሪያ የሰዎችን አእምሮ በመግዛቱ በርካታ ክርክሮችን በማቀጣጠል እና በመጻሕፍት እና በፊልሞች ውስጥ አነቃቂ የፈጠራ ሥራዎችን አድርጓል። ወደዚህ አስደናቂ ጽንሰ-ሀሳብ ስንመረምር ሳይንሳዊ ንድፈ ሐሳቦች ወደ ብርሃን ይመጣሉ፣ እናም የህዝብ አስተያየቶች ይወጣሉ። በቅርቡ፣ የጊዜ ጉዞ አዋጭነት ጥያቄ በታዋቂው የማህበራዊ ሚዲያ ፕላትፎርም Quora ላይ ተነስቶ የተለያዩ ምላሾችን አግኝቷል።
አቺንቲያ ኩመር ሚሽራ የብርሃንን ፍጥነት ማለፍ ከቻልን ፍጥነታችን መብራቱን በራሱ እንድንያልፍ ስለሚያስችለን ወደ ኋላ ልንጓዝ እንደምንችል ፅንሰ-ሃሳብ አቅርቧል። በሌላ በኩል፣ ፕሪታም ፖል በታሪክ ውስጥ የጊዜ ጉዞ እየተካሄደ መሆኑን በመጥቀስ፣ በርካታ ታሪካዊ ክስተቶችን እንደ ማስረጃ በመጥቀስ አስደሳች እይታን አቅርቧል።
ነገር ግን ባለሙያዎች ስለ ጊዜ ጉዞ በእውነት ምን ያምናሉ? እንደ ናሽናል ኤሮናውቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር (ናሳ) ከሆነ የሰዓት ጉዞ በእርግጥ ይቻላል፣ነገር ግን በፊልሞች ላይ በሚታዩት መልኩ አይደለም። ናሳ የሰአት ጉዞ የሚገለጠው የጊዜ ልምዳችን ከተለመደው ሁኔታ ሲለይ መሆኑን ገልጿል። በሰከንድ ከአንድ ሰከንድ ባነሰ ፍጥነት ከተጓዝን፣ ከአካባቢያችን አንፃር ባለፈው እንኖራለን። በአንጻሩ፣ ለጊዜ ያለን ግንዛቤ በሰከንድ ከአንድ ሰከንድ በላይ ከተፋጠነ፣ ከሌሎቹ ነገሮች አንፃር እራሳችንን ወደፊት እናገኘዋለን።
ይህ አስተሳሰብ ከአልበርት አንስታይን የልዩ አንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ ጋር ይጣጣማል፣ እሱም ጊዜ ቅዠት እና ለተመልካቾች እይታ ተገዥ ነው። በመሠረቱ፣ በፈጠንን መጠን፣ ጊዜያችን እየቀነሰ ይሄዳል። ይህንን ንድፈ ሐሳብ ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶች ሁለት ሰዓቶችን ያካተተ ሙከራ አድርገዋል. እነዚህ ሰዓቶች መጀመሪያ ላይ ተመሳስለዋል፣ አንደኛው በምድር ላይ ሲቀመጥ ሌላኛው ደግሞ በአውሮፕላን ተሳፍሮ ከምድር መዞር ጋር ተመሳሳይ በሆነ አቅጣጫ ይንቀሳቀስ ነበር። በማረፍ ላይ፣ ሰዓቶቹ ተነጻጽረው፣ በአውሮፕላኑ ላይ ያለው ሰዓት ከምድር አቻው ጀርባ ትንሽ እንደቀረ ያሳያል።
የጊዜ ጉዞ ጽንሰ-ሀሳብ እጅግ በጣም ብዙ እድሎችን ያቀርባል እና የእኛን ቀደምት የእውነታ እሳቤዎች ይፈታተናል። እንደ ተወዳጅ ፊልሞቻችን ገፀ-ባህሪያት በጊዜ ውስጥ የመሻገር ጥበብን ገና የተካነን ባንሆንም፣ ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ስለ ጊዜ አለመቻል ያለንን ግንዛቤ እንድናሰፋ ያሳስበናል።
በየጥ
የጊዜ ጉዞ በእውነት ይቻላል?
እንደ ናሳ እና ሳይንሳዊ ንድፈ ሃሳቦች, የጊዜ ጉዞ በእርግጥ ይቻላል. ነገር ግን፣ በፊልሞች ውስጥ ከሚታዩ ታዋቂ ምስሎች በእጅጉ ይለያል።
የጊዜ ጉዞ እንዴት ይከሰታል?
የጊዜ ጉዞ የሚከሰተው ለጊዜ ያለን ግንዛቤ ከመደበኛው ፍጥነት ሲወጣ ነው። በሰከንድ ከአንድ ሰከንድ በላይ ቀርፋፋ ከተጓዝን ከአካባቢያችን አንፃር ወደ ያለፈው እንሸጋገራለን። በአንጻሩ፣ በሰከንድ ከአንድ ሰከንድ በላይ ፈጣን ጊዜ ካገኘን፣ ከሁሉም ነገር አንፃር ወደፊት እንኖራለን።
የአልበርት አንስታይን የልዩ አንጻራዊነት ንድፈ ሐሳብ ስለ ጊዜ ምን ሐሳብ ያቀርባል?
የአልበርት አንስታይን ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚጠቁመው ጊዜ ቅዠት ነው እና እንደ ተመልካቹ እይታ ይለያያል። በመሠረቱ፣ በፍጥነት በተጓዝን መጠን፣ ጊዜያችን እየቀነሰ ይሄዳል።
በጊዜ ጉዞ ላይ የተደረገ የእውነተኛ ህይወት ሙከራ ምሳሌ ማቅረብ ትችላለህ?
አንድ ሙከራ ሁለት የተመሳሰለ ሰዓቶችን በምድር ላይ ማስቀመጥ እና ከምድር መዞር ጋር በተመሳሳይ አቅጣጫ በሚንቀሳቀስ አውሮፕላን ላይ ማድረግን ያካትታል። አውሮፕላኑ ካረፈ በኋላ ሰዓቶቹ ሲነፃፀሩ በአውሮፕላኑ ላይ ያለው ሰዓት በምድር ላይ ካለው በኋላ ትንሽ በመዘግየቱ የጊዜ መስፋፋትን ፅንሰ-ሀሳብ እንደሚደግፍ ታወቀ።