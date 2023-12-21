አዲስ ጥናት ለማርስ ቅኝ ግዛት እና ለአካባቢ ተስማሚ ግኝቶች ተስፋ ሰጪ መፍትሄዎችን ይዟል

በሱሴክስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት ለወደፊት በማርስ ላይ የሰው ልጅ መኖሪያ እና በምድር ላይ ዘላቂ ፈጠራዎች ጨዋታውን የሚቀይር ነገር ተገኘ። ቡድኑ አነስተኛ አቅም ያላቸውን ናኖ ማቴሪያሎችን በመጠቀም ከናሳ የሚገኘውን በሌላ መልኩ የተጣለ ቆሻሻን ከብዙ አፕሊኬሽኖች ጋር ወደ ሁለገብ ቁሳቁስ በተሳካ ሁኔታ ቀይሮታል።
በዶ/ር ኮኖር ቦላንድ የሚመራው ቡድኑ በናሳ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ባደረገው አሰሳ እና ሙከራ ላይ የተገነባው አናሃይራይት - በተለምዶ እንደ ቆሻሻ የሚታሰበውን ተረፈ ምርት ወደ ናኖ ማቴሪያሎች ለመመለስ ነው። Anhydrite ከማርቲያን ጂፕሰም የተገኘ ሲሆን የናሳ ተመራማሪዎች ለሰው ልጅ ፍጆታ የሚውል ውሃ ሲያወጡ ነው የሚፈጠረው። Anhydrite ወደ tagliatelle የሚመስሉ ናኖቤልት በማዘጋጀት ቡድኑ ንፁህ የኢነርጂ ምርትን እና ዘላቂ የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን የማቀጣጠል አቅሙን አሳይቷል።
የዚህ ጥናት አንድምታ ከማርስ ቅኝ ግዛት አልፏል። ተመራማሪዎቹ ንፁህ ሃይድሮጂን ነዳጅ ለመፍጠር፣ ከትራንዚስተሮች ጋር ተመሳሳይ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን ለማምረት፣ የጨርቃጨርቅ ጥንካሬን ለመጨመር እና ሌሎችንም አንሃይራይት መጠቀምን አስበዋል። በተጨማሪም ፣ እያንዳንዱ የሂደቱ ሂደት ቀጣይነት ያለው የውሃ መሰብሰብ እና እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውል ያስችላል ፣ ይህም የዚህ ግኝት ሥነ-ምህዳራዊ ተፈጥሮን ያጠናክራል።
ቡድኑ ይህን ሂደት በማርስ ላይ ተግባራዊ ለማድረግ ያለውን አዋጭነት አሁንም ተስፋ በማድረግ፣ በተፈጥሮ በተገኙ ቁሳቁሶች ላይ ብቻ የተመሰረተ መሆኑን በማጉላት ሁሉም በንድፈ ሀሳብ በቀይ ፕላኔት ላይ ሊባዙ ይችላሉ። ከጅምሩ ዘላቂ የሆኑ አሰራሮችን ማቋቋም የማርስ ቅኝ ግዛት የረዥም ጊዜ አዋጭነት ወሳኝ ነው።
ከአናይድራይት የተገኙ የናኖ ማቴሪያሎች እምቅ አተገባበር በምድር ላይ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችንም ይዘልቃል። ከንጹህ የኢነርጂ ምርት እስከ ኤሌክትሮኒክስ እና ጨርቃጨርቅ ድረስ ህብረተሰቡ በዚህ ጥናት በተነሳሱ ኢኮ-ተስማሚ ግኝቶች ተጠቃሚ ነው።
የሰው ልጅ የጠፈርን ምስጢራት ማሰስ እና አማራጭ መኖሪያዎችን መፈለግ ሲቀጥል፣እንዲህ ያሉ ጥናቶች ይበልጥ ዘላቂ እና በቴክኖሎጂ የላቀ ወደፊት ለማምጣት ወሳኝ እርምጃዎችን ይሰጣሉ። የናኖ ማቴሪያሎችን የመለወጥ ሃይል በመጠቀም ሳይንቲስቶች ለቤታችን ፕላኔታችን የሚጠቅሙ አዳዲስ ግኝቶችን እያሳደጉ ከመሬት ባሻገር ወደ ዘላቂ ቅኝ ግዛት ያቀርቡናል።