የሚታወቁ ማሽኖች ለጨረቃ ላንደር ተልዕኮ የሚጀመርበትን ቀን ያስተካክላል

ኢንቱቲቭ ማሽኖች በሂዩስተን ላይ የተመሰረተ የጠፈር ኩባንያ የመጀመሪያውን የጨረቃ ላንደር ተልእኮ ለመጀመር መጠነኛ መዘግየቱን አስታውቋል። ለለውጡ ምክንያት ምቹ ያልሆኑ የአየር ሁኔታዎችን በመጥቀስ ከአስጀማሪው ስፔስኤክስ ጋር በመተባበር አዲሱ የታለመው ቀን ወደ የካቲት አጋማሽ እንዲቀየር ተደርጓል።
በIntuitive Machines Nova-C የጠፈር መንኮራኩር ልዩ ተልእኮ ምክንያት የማስጀመሪያውን ቀን ወደ ኋላ የመግፋት ውሳኔ አስፈላጊ ነበር። በየወሩ ለጥቂት ቀናት ብቻ የሚገኙ ልዩ የብርሃን ሁኔታዎችን የሚፈልግ በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አቅራቢያ ለማረፍ ተዘጋጅቷል.
ከአየር ንብረት ውጣ ውረድ በተጨማሪ ኩባንያው የማስጀመሪያ መሠረተ ልማቶች በመኖራቸው የተገደበ ነው። የጨረቃ ላንደር በናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል፣ Launch Complex 39A፣ ለማገዶ የሚሆን አስፈላጊ ግንብ ካለው የተወሰነ ቦታ መጀመር አለበት።
በመጀመሪያ ለጃንዋሪ 12-16 ተይዞ የነበረው አዲሱ የማስጀመሪያ መስኮት ከአንድ ወር ገደማ በኋላ ይከናወናል። ይህ መዘግየት የካቲት 23 ቀን በጨረቃ ላይ የሚያርፍበትን ቀን እያነጣጠረ ሌላ በግል የዳበረ የጨረቃ ላንደር አስትሮቦቲክ ፔሬግሪን ከማረፍ ጋር ሊጣጣም እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል። ይህ ከተሳካ፣ በአንድ ሳምንት ውስጥ በግል የተገነቡ ሁለት የአሜሪካ የጠፈር መንኮራኩሮች በጨረቃ ወለል ላይ እንዲነኩ ሊያደርግ ይችላል።
ኢንቱቲቭ ማሽኖች ኖቫ-ሲ እንደ መጀመሪያው ተልዕኮው ለ NASA ስድስት ክፍያዎችን ይሸከማል እና በ NASA's Commercial Lunar Payload Services ፕሮግራም ስር ለጨረቃ ጭነት አቅርቦት ሁለት ተጨማሪ ኮንትራቶች ተሰጥቷል። ኩባንያው የጨረቃ መዳረሻን እንደ የንግድ ስራው ዋና ትኩረት አድርጎ የሚመለከተው እና ትልቅ የገቢ ትንበያ ያለው ሲሆን በሚቀጥለው አመት ብቻ 279 ሚሊዮን ዶላር ከላንደር አገልግሎት እንደሚያስገኝ ይጠበቃል።
ከጨረቃ ተልዕኮዎች በተጨማሪ እንደ ሳተላይት አገልግሎት እና ነዳጅ መሙላትን የመሳሰሉ ከምህዋር አገልግሎቶች ጋር የተያያዙ የንግድ ክፍሎችን በማዘጋጀት ኢንቱቲቭ ማሽኖች አቅርቦቱን እያሳየ ነው። በተጨማሪም ለጨረቃ የመረጃ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እና ሌሎች የጠፈር ምርቶችን ለመሸጥ ያለመ ነው.
መጠነኛ መዘግየት እያለ፣ እንደገና የታቀደው የማስጀመሪያ መስኮቱ እጅግ በጣም ጥሩ የሆኑ የተልእኮ ሁኔታዎችን ለማረጋገጥ እና በማደግ ላይ ባለው የንግድ ቦታ ኢንደስትሪ ውስጥ ያለውን ቦታ ለማጠናከር ኢንቱቲቭ ማሽኖች ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።