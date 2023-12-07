ናሳ የሃብል ቴሌስኮፕ ስራዎችን በተሻሻለ የጂሮስኮፕ ትክክለኛነት ለማስቀጠል አቅዷል

ናሳ ከአቅጣጫ ጋይሮስኮፖች አንዱ በቅርብ ጊዜ እንቅፋት ቢገጥመውም ሙሉ የሳይንስ ስራዎችን ወደ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የመመለስ ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 19 ከአንዱ ቴሌስኮፕ ጋይሮስኮፖች የተሳሳቱ ንባቦችን በመከተል ሃብል ለጥንቃቄ እርምጃ ወደ ደህና ሁነታ ገባ። ምንም እንኳን ቡድኑ በተሳካ ሁኔታ ወደ ኦንላይን ቢያመጣውም ተከታይ ጉዳዮች ቴሌስኮፑን በህዳር 21 እና ህዳር 23 እንደገና ወደ ደህንነቱ ሁኔታ አስገድደውታል።
እንደ እድል ሆኖ፣ አስፈላጊ ከሆነ ሃብል በአንድ ጋይሮስኮፕ መስራት ስለሚችል የቅርብ ጊዜው የአስተማማኝ ሁነታ መግቢያ ትልቅ ስጋት አላመጣም። ሆኖም ቡድኑ ለተመቻቸ ቅልጥፍና ሶስት መጠቀምን ይመርጣል። ቢሆንም፣ ናሳ ሶስቱንም ጋይሮስኮፖች በመጠቀም ለሳይንስ ስራዎች ቴሌስኮፕን ወደነበረበት ለመመለስ ወስኗል። አፈጻጸሙን ለማሻሻል ጋይሮሶች በምልከታ ወቅት በከፍተኛ ትክክለኛነት ሁነታ ይሰራሉ።
ከሦስት አሥርተ ዓመታት በላይ አገልግሎት ቢሰጥም እና በቅርብ ጊዜ ለአዳዲስ ታዛቢዎች የተሰጠው ትኩረት፣ ሀብል ሰፊውን አጽናፈ ዓለም ለመመርመር ጠቃሚ ሀብት ነው። የጂሮ ጉዳዮች ቀደም ባሉት ጊዜያት የተከሰቱ ቢሆንም፣ ታዛቢው እና መሳሪያዎቹ የተረጋጋ እና በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ የናሳ ባለስልጣናት መግለጫ ገልጿል።
ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ኮስሞስ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል እና ጥልቅ ቦታን የሚስቡ ምስሎችን በማንሳት ረገድ አስተዋፅዖ አድርጓል። ቀጣይነት ያለው ስራው ሳይንቲስቶች ለቀጣይ የስነ ፈለክ ምርምር እና ግኝቶች ወሳኝ መረጃዎችን እንዲያገኙ ያስችላል። አልፎ አልፎ እንቅፋት ቢገጥመውም፣ ናሳ የቴሌስኮፕን ተግባር ወደ ነበረበት ለመመለስ እና ለማሻሻል የገባው ቁርጠኝነት ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት የማስፋት ተልእኮውን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።