ስለ ጋላክሲ ክላስተር አዲስ ግንዛቤዎች፡ አቤል 3192 እና ኤምሲኤስ J0358.8-2955

የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሁለት ጋላክሲ ክላስተሮችን ድብቅ ሚስጥሮች የሚገልጥ አስደናቂ ምስል አቅርቧል አቤል 3192 እና MCS J0358.8-2955። ከመሬት በቢልዮን የሚቆጠሩ የብርሃን ዓመታት ርቀው የሚገኙት እነዚህ ግዙፍ ሕንፃዎች የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ጽንፈ ዓለም ስፋት ጠለቅ ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ያደርጋሉ።
መጀመሪያ ላይ በ1989 አቤል 3192 እንደ አንድ ጋላክሲ ክላስተር ተቆጥሯል። ነገር ግን፣ የቅርብ ግኝቶች እንደሚያሳዩት በአቤል 3192 ውስጥ ኤም ሲ ኤስ J0358.8-2955 የሚባል ሌላ ጠቃሚ ዘለላ እንዳለ፣ ከዚህም ራቅ ብሎ ይገኛል። ይህ ግኝት በጋላክሲ ስብስቦች ውስብስብነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ስለ ስብስባቸው ያለንን እውቀት ያሰፋል።
አስፈሪው ምስል በእነዚህ ዘለላዎች ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የጅምላ ክምችት ያሳያል። እንደ የስበት ሌንሶች አቤል 3192 እና ኤምሲኤስ J0358.8-2955 ራቅ ካሉት ጋላክሲዎች የሚመጣውን ብርሃን ያጎላል እና ያዛባዋል። ይህ ማዛባት የተደበቀውን የጋላክሲዎች እውነተኛ ተፈጥሮ የሚገልጡ ጅራቶችን እና ቅስቶችን ያስከትላል።
ግምቶች እንደሚያመለክቱት የእነዚህ ሁለት ክላስተሮች ጥምር መጠን አስደናቂ ከሆነው ከ30 ትሪሊዮን እስከ 120 ትሪሊየን የፀሐያችንን የጅምላ መጠን ይደርሳል። የምስሉ መሃል በኤምሲኤስ J0358.8-2955 ውስጥ የሚኖሩ አስደናቂ ጥንድ ጋላክሲዎችን ያሳያል። በተጨማሪም፣ በአቤል 3192 ውስጥ የሚገኙትን የሁለቱን ቡድኖች ድብልቅ የሚወክሉ በርካታ ትናንሽ ጋላክሲዎች ይታያሉ።
በየጥ:
የጋላክሲ ስብስቦች ምንድን ናቸው?
ጋላክሲ ስብስቦች በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ በስበት ኃይል የተሳሰሩ በመቶዎች እና በሺዎች የሚቆጠሩ ጋላክሲዎችን ያቀፈ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ካሉ ትላልቅ ሕንፃዎች ውስጥ አንዱ ነው። እነዚህ ዘለላዎች ስለ ጋላክሲዎች አፈጣጠር ግንዛቤን ይሰጣሉ እና እንደ ስበት ሌንሶች ይሠራሉ፣ ይህም ካልሆነ የማይታዩ የሩቅ ጋላክሲዎችን ይገልጣሉ።
የጋላክሲ ስብስቦች እንደ የስበት ሌንሶች እንዴት ይሠራሉ?
ግዙፍ የጋላክሲ ስብስቦች በውስጣቸው የሚያልፈውን ብርሃን እንዲያጣብቁ ያስችላቸዋል። ይህ መታጠፍ፣ የስበት ሌንሲንግ በመባል የሚታወቀው፣ ከጀርባ ጋላክሲዎች የሚመጣውን ብርሃን ያጎላል እና ያዛባዋል፣ ለሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለእነዚህ ሩቅ ነገሮች ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል።
ምንጮች:
- ኢዜአ/ሃብል እና ናሳ፡ [ዩአርኤል አስገባ]
- ስሚዝ፣ ጂ.፣ ኢቤሊንግ፣ ኤች.፣ ኮ፣ ዲ.: [ዩአርኤል አስገባ]