አዲስ ምርምር የኑኪንግ አስትሮይድን ውጤታማነት ይመረምራል።

ማጠቃለያ፡ በሊቨርሞር ናሽናል ላቦራቶሪ (ኤልኤልኤንኤል) ሳይንቲስቶች አስቴሮይድን በኒውክሌር ጦር መሳሪያ መፈንዳት ሊያስከትል የሚችለውን ውጤት ለመረዳት የማስመሰል ሞዴል ፈጥረዋል። የኒውክሌር ማስወገጃ በመባል የሚታወቀው ቴክኒኩ የአስትሮይድን ገጽ ከኒውክሌር ፍንዳታ ጨረር በመጠቀም በትነት ማድረግን ያካትታል። ተመራማሪዎቹ በምሳሌያቸው ውስጥ ከጠንካራ ድንጋይ እስከ ፍርስራሽ ክምር ድረስ የተለያዩ የአስትሮይድ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ አስገብተዋል። የኑኪንግ አስትሮይድስ ውጤታማነት አሁንም እየተፈተሸ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት በዓለም ዙሪያ በአስትሮይድ መገለል እና የማጥፋት ስልቶች ላይ ለሚሰሩ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የሰው ልጅን ከወደፊት የአስትሮይድ ስጋቶች ለመጠበቅ በሚደረገው ጥረት ሳይንቲስቶች እና መንግስታት የአደጋ ተጽኖዎችን አደጋ ለመቀነስ የተለያዩ ዘዴዎችን ሲፈልጉ ቆይተዋል። ትኩረትን የሳበው አንዱ ዘዴ የኒውክሌር ማጥፋት ሲሆን ይህም የኒውክሌር ጦር መሳሪያን በመጠቀም የሚመጣውን አስትሮይድ ወለል በእንፋሎት እንዲተን ማድረግን ያካትታል። ይሁን እንጂ የዚህ ዘዴ ውጤታማነት የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል.
የኤልኤልኤንኤል ተመራማሪዎች የኑኪንግ አስትሮይድ ውጤቶችን የበለጠ ለመረዳት የኤክስሬይ ኢነርጂ ማስቀመጫ ሞዴል የተባለውን የማስመሰል ሞዴል ፈጥረዋል። ተመራማሪዎቹ ጠንካራ ድንጋዮችን እና የፍርስራሽ ክምርን ጨምሮ የተለያዩ የአስትሮይድ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ሁኔታዎችን የሚይዝ ሰፊ አስመስሎ መስራትን አስበው ነበር።
ሜሪ በርኪ የተባሉ ተመራማሪ “በቂ የማስጠንቀቂያ ጊዜ ካለን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቆ ወደ ምድር ወደሚያመራው አስትሮይድ በመላክ የኒውክሌር መሣሪያ ልንጀምር እንችላለን። "ከዚያም መሳሪያውን እናፈነዳው እና አስትሮይድን እናስወግዳለን፣ ሳይበላሽ በመቆየት ነገር ግን ቁጥጥር የሚደረግብንን ግፊት ከምድር ርቀናል፣ ወይም አስትሮይድን እናስተጓጉል፣ ፕላኔቷንም ናፍቆት ወደሚሆኑ ትናንሽ እና ፈጣን የሚንቀሳቀሱ ቁርጥራጮች እንከፋፍለው።"
በኤልኤልኤንኤል ሳይንቲስቶች የተገነባው የማስመሰል ሞዴል እንደ NASA's Double Asteroid Redirection Test (DART) በመሳሰሉት ከቀደምት ተልእኮዎች በተገኘው እውቀት ላይ ይገነባል፣ ይህ ደግሞ የእንቅስቃሴ ተፅእኖን ወደ አስትሮይድ በመጋጨት በትራጀክተር ላይ ያለውን ተፅእኖ ያጠናል። ይህ አዲስ ምርምር በዓለም ዙሪያ ያሉ ሳይንቲስቶች የአስትሮይድ መገለልን እና የመጥፋት ስልቶችን እንዲያሻሽሉ የሚያግዙ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የኤልኤልኤንኤል የፕላኔቶች መከላከያ ፕሮጄክት መሪ የሆኑት ሜጋን ብሩክ ሲያል “በህይወታችን ውስጥ ትልቅ የአስትሮይድ ተፅእኖ የመከሰቱ እድሉ ዝቅተኛ ቢሆንም ሊያስከትሉት የሚችሉት መዘዞች አስከፊ ሊሆን ይችላል” ብለዋል። ተመራማሪዎች የኑኪንግ አስትሮይድ ውጤቶችን በመረዳት ከህዋ ሊደርሱ የሚችሉ ስጋቶችን በመጋፈጥ የምድራችንን ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ እየሰሩ ነው።