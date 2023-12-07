NASA's Psyche የጠፈር መንኮራኩር የአስትሮይድ Psyche አስገራሚ ምስሎችን ቀርጿል።

እ.ኤ.አ ኦክቶበር 13 ላይ የተወነጨፈው የናሳ ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በህዋ ላይ አስደናቂ እመርታ ማድረጉን ቀጥሏል። በጣም በቅርብ ጊዜ, የጠፈር መንኮራኩሩ መንትያ ካሜራዎቹን በተሳካ ሁኔታ በማንቃት የአስትሮይድ ሳይኪ የመጀመሪያ ምስሎችን አንስቷል.
ተመሳሳይ ካሜራዎችን የያዘው የምስል ማሳያ መሳሪያ በህብረ ከዋክብት ፒሰስ ውስጥ በድምሩ 68 ምስሎችን ቀርጿል። ትክክለኛ የትዕዛዝ ፣ የቴሌሜትሪ ትንተና እና የምስሎቹን መለካት ለማረጋገጥ ስለሚፈቅዱ እነዚህ የመጀመሪያ ምስሎች ለተልዕኮ ቡድኑ ትልቅ ምዕራፍ ናቸው።
ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የሳይኪ ምስል ማሳያ መሳሪያ መሪ ጂም ቤል “ይህ ገና ጅምር ነው” ብሏል። "ከእነዚህ ከመሳሰሉት የኮከብ ምስሎች ጋር ካሜራዎችን መመልከት እንጀምራለን ከዚያም በ 2026 በጠፈር መንኮራኩር በረራ ወቅት የማርስን የሙከራ ምስሎችን እንወስዳለን። እና በመጨረሻ፣ በ2029፣ እስካሁን ድረስ በጣም አስደሳች የሆኑ ምስሎችን እናገኛለን - የዒላማ አስትሮይድ ሳይኪ። እነዚህን ሁሉ ምስሎች ለሕዝብ ለማካፈል በጉጉት እንጠባበቃለን።
የምስል አድራጊው ቡድን በብረት የበለጸገውን አስትሮይድ ሳይቼ ስብጥር ለመወሰን ከምስሎቹ የተሰበሰበውን መረጃ ይጠቀማል። ፎቶግራፎቹን በተለያዩ የብርሃን የሞገድ ርዝመቶች ማለትም በሰው ዓይን የሚታዩ እና የማይታዩትን በመተንተን ቡድኑ ስለ አስትሮይድ ታሪክ እና ጂኦሎጂ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ አድርጓል።
የሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር አስደናቂ ምስሎችን ከማንሳት በተጨማሪ ከተመሠረተ በኋላ ሌሎች ጉልህ ክንዋኔዎችን አስመዝግቧል። እንደ ማግኔቶሜትር እና ጋማ-ሬይ ስፔክትሮሜትር ያሉ የተለያዩ ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በተሳካ ሁኔታ ሞክሯል። ከዚህ ባለፈም የጠፈር መንኮራኩሯ ወደ ጠፈር ለመጓዝ በሚያስችላት በኤሌክትሪክ ኃይል አማካኝነት ሪከርድ አስመዝግቧል።
የሳይኪ መንኮራኩር በአሁኑ ጊዜ ከመሬት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ይርቃል እና በ2029 መድረሻው አስትሮይድ ሳይቼ በማርስ እና ጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ላይ እንደሚደርስ ይጠበቃል። ረጅም ጉዞ.
በእያንዳንዱ ስኬት፣ የናሳ የስነ ልቦና ተልእኮ የስርዓተ ጸሀይ ስርዓታችንን እንቆቅልሽ ለመክፈት እና ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን እውቀት ለማስፋት ያቀርበናል።