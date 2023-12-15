የማርስ የጠፈር ተመራማሪ አሳሳች ቪዲዮ በSTEM ውስጥ በሴቶች ላይ የተደረገ ውይይት

የ22 ዓመቷ አሜሪካዊት ታዳጊ አሊሳ ካርሰን በማርስ ላይ የማረፍ ህልሟን ስትከታተል የሚያሳይ በይነመረብ ላይ የተሰራጨ ቪዲዮ በቅርቡ እንደገና ብቅ ብሏል። ካርሰን በእሷ ቀበቶ ስር ብዙ አስደናቂ ስኬቶችን ያስመዘገበ የእውነተኛ ህይወት አድናቂ ብትሆንም ቪዲዮው በስህተት እና ጎጂ አመለካከቶች ተጨናንቋል።
በመረጃ ማጣራት የተወገደው ቪዲዮው ካርሰን ለማርስ ተልእኮ እየታሰበ እንደሆነ እና እንዳታገባም ሆነ ልጅ መውለድ የተከለከለ መሆኑን በውሸት ይናገራል። እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች በSTEM መስኮች የሴቶችን ሚና እና ምኞቶችን በተመለከተ ጊዜ ያለፈባቸው እና ጭፍን ጥላቻን ያራዝማሉ።
የናሳ የጠፈር ተመራማሪዎች ምርጫ ሂደት ጠንከር ያለ ነው እና እጩዎች በሚመለከታቸው መስኮች የማስተርስ ዲግሪ እና ቢያንስ የሁለት አመት የሙያ ልምድ እንዲኖራቸው ይፈልጋል። ምንም እንኳን አማካይ ተቀባይነት ያለው እጩ 34 ዓመት አካባቢ ቢሆንም የዕድሜ ገደብ የለም.
የታዋቂውን የኬኔዲ የጠፈር ማእከል ፓስፖርት ስፔስ ኤክስፕሎረር ፕሮግራም ያጠናቀቀችው እና በአስትሮባዮሎጂ የባችለር ዲግሪ ያገኘችው ካርሰን አሁንም በአስደናቂ ጉዞዋ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በአሁኑ ወቅት በስፔስ እና ፕላኔት ሳይንስ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በመከታተል ላይ ትገኛለች፣ ይህም ለኅዋ ምርምር ያላትን ቆራጥ ቁርጠኝነት አሳይታለች።
አሳሳች ቪዲዮው መስፋፋቱ ኃላፊነት የሚሰማው የመረጃ መጋራትን አስፈላጊነት ያጎላል። የምንበላውን ይዘት በከፍተኛ ሁኔታ መገምገም እና ምንጮቹን ለትክክለኛነት እና ታማኝነት መመርመር እንዳለብን ለማስታወስ ያገለግላል። የተሳሳቱ መረጃዎች ጎጂ አመለካከቶችን እንዲቀጥሉ እና እድገትን ሊያደናቅፍ ይችላል፣ በተለይም እንደ ሴቶች ያሉ ውክልና የሌላቸው ቡድኖች በSTEM ውስጥ እንዲቀጥሉ ማበረታታት።
የካርሰን ቁርጠኝነት እና ስኬቶች መከበር አለባቸው, ይህም ለሳይንቲስቶች እና የጠፈር ተመራማሪዎች መነሳሳትን ይፈጥራል, ጾታ ምንም ይሁን ምን. ስኬቶቿን በማጉላት እና የውሸት ትረካዎችን በማጥፋት፣ በህዋ አሰሳ መስክ የበለጠ አካታች እና ፍትሃዊ አካባቢን ማሳደግ እንችላለን።