ህንድ እና አሜሪካ በታላላቅ የጠፈር ፕሮጀክቶች ላይ ተባብረዋል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ከአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ ጋር በታላቅ የኅዋ ፕሮጀክቶች ላይ ሊተባበር ነው። የዚህ ትብብር አንዱ ጉልህ ገጽታ ሕንዳዊ ጠፈርተኛ ወደ ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የመላክ እድል ነው። ህንዳዊውን የጠፈር ተመራማሪ የመምረጥ ውሳኔ የሚወሰነው በ ISRO መስፈርቶቻቸው እና የጠፈር መርሃ ግብር ግቦች ላይ በመመስረት ነው። ሁሉም ነገር እንደታቀደው ከሆነ፣ ህንዳዊው ጠፈርተኛ በ2024 መገባደጃ ላይ ሰልጥኖ ለመጀመር ዝግጁ ይሆናል።
ናሳ በአሁኑ ጊዜ የኤሎን ማስክ SpaceX ሮኬት እና የጠፈር መንኮራኩር በመጠቀም ጠፈርተኞችን ወደ አይኤስኤስ ይልካል። የሕንድ የጠፈር ተመራማሪ በ ISS ላይ የሚቆይበት ጊዜ የሚወሰነው ህንድ ለተልእኮው በተመረጠችው ሳይንሳዊ ዓላማዎች እና ሙከራዎች ላይ ነው። በተለምዶ ጠፈርተኞች በ ISS ላይ ለስድስት ወራት ያህል ይቆያሉ። ሆኖም፣ አንዳንዶች ለረጅም ጊዜ ቆይተዋል፣ ለምሳሌ ስኮት ኬሊ እና ሚካሂል ኮርኒየንኮ የአንድ አመት ተልእኮ ያጠናቀቁት።
የጠፈር ምርምር ልምድ ካላቸው አገሮች ጋር መተባበር ጠቃሚ የቴክኖሎጂ ግንዛቤዎችን እና ወጪን ይቀንሳል። የህንድ ፍላጎት ከአይኤስኤስ ፕሮግራም ባሻገር የራሷን የጠፈር ጣቢያ 'Bharatiya Antariksha Station' በ2035 ለማቋቋም አቅዳለች። አሜሪካ በ2040 ህንድን የንግድ ቦታ ጣቢያ እንድትገነባ ለመደገፍ ፈቃደኛ መሆኗን ገልጻለች።
ይህ በህንድ እና በዩኤስ መካከል ያለው ትብብር ፈጠራን እና ተጨማሪ የሰው ልጅን በህዋ ላይ የማሰስ አቅም አለው። ህንድ እንደ አርጤምስ ስምምነት እና የጋጋንያን ፕሮጄክት በመሳሰሉ ተነሳሽነቶች ውስጥ ንቁ ተሳትፎ ማድረጉ ለጠፈር ምርምር እና ህዋ በሰላማዊ መንገድ ለመጠቀም ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። በተጨማሪም እነዚህ የትብብር ጥረቶች ህንድ በሰዎች የጠፈር በረራ ላይ ያላትን አቅም እና እውቀት ከማጎልበት ባለፈ ሳይንሳዊ እና ቴክኖሎጂያዊ ትብብርን በተለያዩ መስኮች ያዳብራሉ።
በአጠቃላይ፣ እነዚህ የትብብር ጥረቶች የህንድ ህዋ ጥረቶችን በመቅረጽ እና ስለ አጽናፈ ዓለማት ሰፋ ያለ ግንዛቤያችን ላይ ትልቅ አቅም አላቸው። እንዲሁም የህንድ ወጣት ትውልድ በSTEM መስኮች ሙያዎችን እንዲከታተል እና ለግዙፉ ዩኒቨርስ የመደነቅ እና የአድናቆት ስሜት እንዲፈጥር እንደ መነሳሳት ያገለግላሉ።