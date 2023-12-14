Voyager 1 የግንኙነት ጉዳዮችን ያጋጥመዋል፣ የውሂብ ማስተላለፍን እንቅፋት ነው።

ማጠቃለያ፡ የ NASA ቮዬጀር 1 የጠፈር መንኮራኩር አንጋፋ የኮስሞስ ተመራማሪ፣ የምህንድስና እና የሳይንስ መረጃዎችን ወደ ምድር ማስተላለፉን በማቆሙ በተልዕኮው ላይ ችግር አጋጥሞታል። ጉዳዩ ያለ ጠቃሚ መረጃ ተደጋጋሚ ጥለት ስለሚያስተላልፍ ከቴሌሜትሪ ሞዱሌሽን ዩኒት (TMU) ጋር በብቃት መገናኘት ያልቻለው የበረራ ዳታ ሲስተም (FDS) ነው። NASA ችግሩ የመጣው ከኤፍ.ዲ.ኤስ. መሐንዲሶች ያጋጠሙትን ችግሮች ለመፍታት በአስርተ ዓመታት የቆዩ ሰነዶች ላይ በመተማመን ከአሮጌው የጠፈር መንኮራኩር ፈሊጣዊ አስተሳሰብ ጋር እየታገሉ ነው። በተጨማሪም፣ ከቮዬጀር 1 ጋር ለመነጋገር የሚፈጀው ጊዜ ፈታኝ ነው፣ ምክንያቱም ከሚስዮን ቁጥጥር የሚወጡ ትዕዛዞች ወደ ፍተሻው ለመድረስ ከ22 ሰአታት በላይ ስለሚፈጅ እና ውጤታማነታቸውን ለመገምገም ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልጋል። ናሳ ችግሩን ለመፍታት አዲስ እቅድ ለማውጣት መሐንዲሶች ብዙ ሳምንታት እንደሚያስፈልጋቸው ይገምታል። ይህ ክስተት እ.ኤ.አ. በ2022 ከነበረው የቴሌሜትሪ ብልሽት የተዘበራረቀ የአመለካከት መረጃ ስርጭትን ያስከተለ ጉልህ የሆነ ልዩነትን ያሳያል ፣ይህም በኋላ ወደ ሌላ ኮምፒዩተር በመቀየር መፍትሄ አግኝቷል። አሁን፣ የቮዬጀር 1 ፍተሻ ማንኛውንም የሳይንስ መረጃ ማስተላለፍ አቁሟል፣ ይህም ለቡድኑ አዳዲስ ፈተናዎችን ይፈጥራል።