የዩኤስ የጭነት መንኮራኩር ተልእኮ አስተዳዳሪዎች የአየር ሁኔታን ሲቆጣጠሩ ወደ ምድር ለመመለስ ተዘጋጅተዋል።

የአሜሪካ የካርጎ መንኮራኩር ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ለመቀልበስ እና ጉዞውን ወደ ምድር ለመመለስ በዝግጅት ላይ ነው። የተልእኮ አስተዳዳሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ድጋሚ መሞከርን ለማረጋገጥ በተመላሽ ስፕላሽ ዞኖች የአየር ሁኔታን በቅርበት ይከታተላሉ።
በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ በሚያልፍ ቅዝቃዜ ሳቢያ በተፈጠረው ምቹ የአየር ሁኔታ ምክንያት፣ በመጀመሪያ ለታህሳስ 16 ታቅዶ የነበረው የ SpaceX Dragon የካርጎ አቅራቢ መንኮራኩር መቀልበስ ለሌላ ጊዜ ተላልፏል። ከናሳ እና ስፔስኤክስ የተውጣጡ የጋራ ቡድኖች የአየር ሁኔታን በመገምገም ቀጣዩን የመቀልበስ እድልን ይወስኑ። ለመቀልበስ በጣም ቀላሉ ጊዜ እሁድ፣ ዲሴምበር 5 ከሰዓት በኋላ 05፡17 ፒኤም ነው።
የአየር ሁኔታ የሚፈቅድ ከሆነ የድራጎን መነሳት ሽፋን በ 4:45 pm በ NASA+ ዥረት አገልግሎት ላይ ይጀምራል እና በናሳ ቴሌቪዥን፣ ዩቲዩብ እና በኤጀንሲው ድረ-ገጽ ላይም ይገኛል። ይሁን እንጂ በፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ ላይ የጠፈር መንኮራኩሩ መውደቅ በናሳ ቴሌቪዥን አይተላለፍም.
የጠፈር መንኮራኩሩን ለመመለስ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ባለበት በአሁኑ ወቅት በጠፈር ጣቢያው ላይ ያሉ ጠፈርተኞች በተለያዩ ስራዎች ላይ ተሰማርተዋል። የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ በማይክሮ ስበት ውስጥ የሚገኙትን ረቂቅ ተህዋሲያን እድገት ለማጥናት በኪቦ ላብራቶሪ ሞጁል ውስጥ ሙከራ እያደረገ ነው። የባክቴሪያ ማጣበቅ እና ዝገት ሙከራ ዓላማው የጠፈር መንኮራኩር ስርዓቶችን ሊበክሉ እና የመርከቧን ጤና ሊጎዱ የሚችሉ ረቂቅ ተህዋሲያንን እንዴት መለየት እና መበከል እንደሚቻል ለመረዳት ነው።
በተጨማሪም የጠፈር ተመራማሪዎቹ ጃስሚን ሞግቤሊ ከናሳ እና አንድሪያስ ሞገንሰን ከአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) የቀዘቀዙ የምርምር ናሙናዎችን ከጣቢያ ሳይንስ ማቀዝቀዣዎች ወደ ሳይንስ ጭነት ማቀዝቀዣዎች እያሸጋገሩ ነው። እነዚህ ባዮሎጂካል ናሙናዎች ማይክሮግራቪቲ በሴሎች እና ፍጥረታት ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ለመተንተን ወደ ምድር ይመለሳሉ።
በተጨማሪም የናሳ የበረራ መሐንዲስ ሎራል ኦሃራ በሳይግኑስ የጠፈር ማጓጓዣ ላይ የእቃ ማጓጓዣ እገዛ እያደረገ ሲሆን የጤና ምርመራ እየተደረገለት እና የላብራቶሪ እንክብካቤ ስራዎችን እየሰራ ነው። የጠፈር ተመራማሪው ሳቶሺ ፉሩካዋ ከጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) በኪቦ ላብራቶሪ ሞጁል የአየር መቆለፊያ ውስጥ ሁለገብ የሙከራ መድረክን እየዘረጋ ነው።
የድራጎኑ የጠፈር መንኮራኩር አይኤስኤስን ለመልቀቅ ሲዘጋጅ፣ ጠፈርተኞቹ በጠፈር ጣቢያው ላይ በመካሄድ ላይ ባሉ ሳይንሳዊ ምርምር እና የጥገና ስራዎች ውስጥ ጠቃሚ ሚናቸውን ይቀጥላሉ።