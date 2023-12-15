ቮዬጀር 1 የጠፈር መንኮራኩር የመገናኛ ጉዳይ ገጠመው፡ የሳይንስ መረጃ ማስተላለፍ ለጊዜው ተቋርጧል

ማጠቃለያ፡- ናሳ በቅርቡ ቮዬጀር 1 የጠፈር መንኮራኩር የግንኙነት ጉዳይ እያጋጠመው መሆኑን፣ ይህም የሳይንስ መረጃዎችን ወደ ምድር መልሶ ማስተላለፍ እንዳይችል አድርጓል። መንኮራኩሩ አሁንም ትእዛዞችን መቀበል እና ማስፈጸም ቢችልም የበረራ ዳታ ሲስተም (FDS) በመባል የሚታወቀው በቦርዱ ላይ ካሉት ኮምፒውተሮቻቸው ውስጥ አንዱ ከቴሌሜትሪ ሞዲዩሽን ዩኒት (TMU) ጋር በትክክል አለመገናኘቱ የሳይንሳዊ ስርጭትን በመከላከል ላይ ችግር አለ። እና የምህንድስና መረጃ. ይህንን ችግር ለመፍታት የጠፈር መንኮራኩሩ ለአስርት አመታት ያስቆጠረው ሃርድዌር እና ከምድር ያለው ሰፊ ርቀት በፈጠረው ከፍተኛ የግንኙነት መዘግየት ምክንያት የተወሰነ ጊዜ ሊወስድ ይችላል።
በመጪው ጉዳይ ላይ ከማተኮር ይልቅ አመለካከታችንን እንቀይር እና ቮዬጀር 1 በኢንተርስቴላር ጉዞው ሊያጋጥሙት የሚችሉትን ግኝቶች እና ተግዳሮቶች እናስብ።
ቮዬጀር 1፣ የምድር እጅግ በጣም የራቀ አሳሽ፡ የአጽናፈ ሰማይን ሚስጥሮች መክፈት
ቮዬጀር 1 ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጉዞውን በከዋክብት ጠፈር ውስጥ ሲጀምር፣ የሰው ልጅ ይህ ደፋር የጠፈር መንኮራኩር ወደ እኛ የሚያመጣቸውን ሳይንሳዊ ውድ ሀብቶች እና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን በጉጉት ይጠብቃል። እ.ኤ.አ. በ1977 የተጀመረው ቮዬጀር 1 እና እህት እህቶቹ ቮዬጀር 2 የሰው ልጅ ብልሃት ማሳያዎች ሆነዋል ፣የእኛን ስርአተ-ፀሀይ ወሰን አልፈው ወደማይታወቁ ግዛቶች እየገቡ ነው።
አሁን ካለው የግንኙነት ችግር ጋር፣ ቮዬጀር 1 ጠያቂ ሆኖ ቀጥሏል ግን ለጊዜው ዝም አለ። የመረጃ ፍሰቱ እንዲቀጥል በበረራ ዳታ ሲስተም እና በቴሌሜትሪ ሞዲዩሽን ዩኒት መካከል ያለው ስስ ዳንስ አንድ ጊዜ በደንብ መምራት አለበት። ምንም እንኳን የጠፈር መንኮራኩሩ እድሜ ለናሳ መሐንዲሶች ፈተና ቢፈጥርም እንቅፋቶችን ለማሸነፍ ያላቸው ቁርጠኝነት ቮዬጀር 1 ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጠንክሮ እንደሚመለስ ያረጋግጣል።
በመሬት ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ሳይንሳዊ ስርጭቶችን እንደገና ለመጀመር ሲጠባበቁ, የቮዬጀር 1 አስደናቂ የመቋቋም ችሎታ መገንዘብ አስፈላጊ ነው. ከዚህ ቀደም በከፍታ መቆጣጠሪያ ስርዓቱ ውስጥ ከታዩ ጉድለቶች እስከ ጊዜያዊ ግንኙነት ከወንድም እህት ቮዬጀር 2 ጋር እስከ ማጣት ድረስ, ይህ ጠንከር ያለ የጠፈር መንኮራኩር በፅናት እና በጽናት ቀጥሏል. የመጀመሪያ ተልእኮውን መመዘኛዎች በማለፍ። ጁፒተር እና ሳተርን ለማጥናት የመጀመሪያው የአምስት ዓመት እቅድ አሁን እነዚህ አስደናቂ ምርመራዎች ካቀረቡት የእውቀት ሀብት ጋር ሲወዳደር ገርሞታል።
ቮዬጀር 1 የተመሰረተበትን 50ኛ አመት ስናከብር የሰው ልጅ ምኞት እና ጉጉት ማሳያ ነው። እነዚህ ትሁት የጠፈር መንኮራኩሮች ከራሳችን የሰማይ ጓሮ በላይ ያለውን ግንዛቤ በማስፋት ከሚጠበቀው በላይ ሆነዋል። ቮዬጀር 1 በግንባር ቀደምነት ሲሰለፍ የሰው ልጅ የዓለማችንን እውቀትና ግንዛቤ አድማስ ለማስፋት ተዘጋጅቶ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ምስጢራት እና ድንቆች ግኝታቸውን ወደ ሚጠብቅበት የኢንተርስቴላር የጠፈር ስፋት ውስጥ የመጀመሪያውን እርምጃ ይወስዳል።