አዲስ ምርምር በቅርቡ የሚመጣው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ሊሆኑ የሚችሉ ተፅዕኖዎችን ያሳያል

ናሳ እና የአየር ሁኔታ ባለሙያዎች በኖቬምበር 30 ላይ ምድርን ይመታል ተብሎ ስለሚጠበቀው የፀሐይ አውሎ ንፋስ ማስጠንቀቂያ እያሰሙ ነው። ምንም እንኳን እንደ መጠነኛ አውሎ ነፋስ ቢመደብም፣ ይህ ክስተት የሬዲዮ እና የጂፒኤስ ምልክቶችን የማስተጓጎል አቅም አለው፣ ይህም በአለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴዎች ላይ ፈተናዎችን ይፈጥራል።
የፀሃይ አውሎ ነፋሶች፣ ክሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) በመባልም የሚታወቁት ከፀሀይ የሚመነጩ ኃይለኛ ክስተቶች ናቸው። እነዚህ ሲኤምኢዎች በምድራችን ላይ በሳተላይት እና በመገናኛ መሠረተ ልማት ላይ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ በጣም የተሞሉ ionዎችን የያዙ ሞገዶችን ያቀፉ ናቸው። በቅርብ ግኝቶች ላይ በመመስረት፣ የናሳ ክትትል እንደሚያመለክተው CME በፍጥነት እየቀረበ ነው እና በኖቬምበር 30 ወደ ፕላኔታችን ይደርሳል።
ዶ/ር ታሚታ ስኮቭ የጠፈር የአየር ጠባይ ስፔሻሊስት እንዳብራሩት፣ የዚህ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ከሚያስከትላቸው የእይታ ውጤቶች አንዱ በከባቢ አየር ውስጥ ካለው ቴርሞስፌር ሽፋን ጋር ባለው የCME ሃይል መስተጋብር ምክንያት የሚፈጠረው ሰማይ በቀለማት ያሸበረቀ አውሮራስ ማብራት ነው። ይህ ትዕይንት በተለይ በዘንጎች አቅራቢያ ጎልቶ የሚታይ ይሆናል።
የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ከምድር መግነጢሳዊ መስክ እና ionosphere ጋር ባለው ግንኙነት ምክንያት የሬዲዮ እና የጂፒኤስ ምልክቶችን ያበላሻሉ። በውጤቱም, የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች እና አውሮራዎች ሊከሰቱ ይችላሉ. ምንም እንኳን ይህ የተገመተው የፀሐይ አውሎ ነፋስ በመጠን መጠኑ አነስተኛ ነው ተብሎ የሚጠበቅ ቢሆንም፣ በመገናኛ ዘዴዎች ውስጥ ያሉ ጥቃቅን ረብሻዎች እንኳን ሊከማቹ እና በዓለም አቀፍ ተግባራት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እንደሚችሉ ልብ ሊባል ይገባል።
መጠነ ሰፊ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የኢንተርኔት መቆራረጥን እና የአካባቢ መቆራረጥን የመፍጠር አቅም ቢኖራቸውም፣ ውጤታቸው የሚቆየው በአብዛኛው ለጥቂት ሰዓታት ብቻ ነው። ነገር ግን፣ እነዚህ አውሎ ነፋሶች ያለ የከባቢ አየር መከላከያ ጋሻ ከተከሰቱ በህያዋን ፍጥረታት ላይ የከፋ ጉዳት ሊያስከትሉ እንደሚችሉ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በአሁኑ ጊዜ ዋነኛው አሳሳቢ የመገናኛ ብዙሃን መቆራረጥ ዙሪያ ያተኮረ ሲሆን ይህም አነስተኛ ተጽእኖን ለማረጋገጥ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ይሰጣል.
በየጥ:
ጥ፡- የፀሐይ አውሎ ነፋስ ምንድን ነው?
መ፡ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ወይም ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ኃይለኛ የፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስኮች ከፀሐይ ዘውድ የሚፈነዳ ነው።
ጥ: የፀሐይ አውሎ ነፋሶች በምድር ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራሉ?
መ: የፀሐይ አውሎ ነፋሶች የሬዲዮ እና የጂፒኤስ ምልክቶችን ሊያበላሹ ፣ የጂኦማግኔቲክ ማዕበልን ሊያስከትሉ እና በሰማይ ላይ የሚያምሩ አውሮራዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።
ጥ፡ መጪው የፀሐይ አውሎ ነፋስ ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ: መጪው አውሎ ነፋስ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ አነስተኛ ነው ተብሎ ሲታሰብ፣ ውጤቶቹ ሊጠራቀሙ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የግንኙነት ስርዓቶች ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ።