በመጪው ጂኦማግኔቲክ ማዕበል ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎች

በጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ውስጥ ጉልህ የሆነ እድገት ታይቷል. ኤክስፐርቶች የ G2 ጂኦማግኔቲክ አውሎ ንፋስ የበለጠ ኃይለኛ ወደሆነው የጂ 3 አውሎ ነፋስ ትንበያቸውን ከልሰዋል። ይህ ዝመና የሚመጣው በቅርቡ በናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ በታየ የፀሐይ ክስተት ምክንያት ነው።
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 28፣ ከቀኑ 2፡24 pm EST ላይ፣ 'X-class ማለት ይቻላል' ተብሎ የተገለጸው አስደናቂ የፀሐይ ቃጠሎ ተከስቷል። የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ አክቲቭ ሪጅን 9.8 ተብሎ ከሚጠራው የፀሐይ ቦታ ስብስብ የመነጨውን M3500-class የፀሐይ ፍላር አስደናቂ ምስሎችን ቀርጿል።
ይህን ኃይለኛ ልቀት ተከትሎ፣ የፀሐይ እና ሄሊዮስፈሪክ ኦብዘርቫቶሪ ከፀሐይ ርቆ የሚሰፋ 'ሙሉ ሃሎ ሲኤምኢ' አግኝቷል። የዚህ የፀሐይ ፕላዝማ ደመና መስፋፋት በፀሐይ ዲስክ ዙሪያ የብርሃን ቀለበት ይፈጥራል ፣ ይህም የፀሐይ ብርሃን ወደ መሳሪያው እንዳይደርስ ይከላከላል። በአስደሳች ሁኔታ፣ ይህ ሃሎ ሲኤምኢ አሁን በቀጥታ ወደ ምድር እንደሚያመራ ተተነበየ።
የዚህ የመጪው CME ልዩ ባህሪ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ከፈነዳው የCMEs ፍጥነት በልጦ በተፋጠነ ፍጥነት ላይ ነው። ይህ በፍጥነት የሚንቀሳቀሰው የፀሐይ አውሎ ነፋስ በመንገዱ ላይ ያሉትን ሁለተኛውን እና ሦስተኛውን የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን በመጥለፍ ወደ መዋቅሩ ውስጥ እንዲገባ ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ፣ አንድ ትልቅ እና የበለጠ ኃይለኛ 'ሰው በላ CME' የምድርን ምህዋር ይሻገራል፣ ይህም በፕላኔታችን ጂኦማግኔቲክ መስክ ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ያደርጋል።
የዚህን ማዕበል አቅጣጫ እና እምቅ ተጽእኖ የበለጠ ለመረዳት ሳይንቲስቶች ከWSA-ENLIL የፀሐይ ንፋስ ሞዴል የተገኘውን መረጃ አጣምረዋል። የውጤቱ ትንተና በኖቬምበር 27 እና 28 የፈነዳውን የCMEs እድገት ያሳያል። የመጀመሪያው፣ በአንጻራዊ ሁኔታ ደካማ CME በኖቬምበር 29 በምድር ላይ በቅርበት ሲያልፍ፣ ሁለተኛው እና ሶስተኛው CMEs በቅርብ ቅርበት ምክንያት የተዋሃዱ ይመስላሉ ። ይሁን እንጂ የአራተኛው CME ፍጥነት ከፍተኛ ልዩነት ወደ የተዋሃዱ CMEs እንዲደርስ ያስችለዋል, በዚህም ምክንያት ትልቅ ሰው በላ CME ይመሰረታል. ይህ የተሻሻለ ማዕበል በታህሳስ 00 ወይም በኖቬምበር 00 ምሽት 1፡30 UTC ላይ በምድር ላይ እንደሚያልፍ ይጠበቃል።
በዚህ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ መጠን መጨመር ምክንያት፣ በተለምዶ 'አርክ' በመባል የሚታወቀው አውሮራስ ደቡባዊ ተደራሽነት ከወትሮው የበለጠ ወደ ደቡብ እንደሚዘልቅ ይጠበቃል።
በየጥ:
ጥ፡ በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ትንበያ ውስጥ ያለውን ማሻሻያ ያደረገው ምንድን ነው?
መ: ትንበያው ውስጥ ያለው ማሻሻያ የተከሰተው በናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ የታየ ኃይለኛ የፀሐይ ብርሃን በመነሳቱ ነው።
ጥ፡ 'ሙሉ ሃሎ ሲኤምኢ' ምንድን ነው?
መ፡ 'ሙሉ ሃሎ ሲኤምኢ' የሚያመለክተው ከፀሐይ ርቆ የሚሰፋ፣ በፀሐይ ዲስክ ዙሪያ ቀለበት የሚመስል መዋቅር የሚፈጥር፣ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን የሚከለክል የፀሐይ ፕላዝማ ደመና ነው።
ጥ፡- ሰው በላ CME መቼ ነው ምድርን የሚነካው?
መ፡ ሰው በላ CME በታህሳስ 00 ቀን ወይም በኖቬምበር 00 ምሽት በ1:30 UTC አካባቢ የምድርን ጂኦማግኔቲክ መስክ እንደሚመታ ይተነብያል።
ጥ፡ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሱ የጨመረው ጥንካሬ በአውሮራስ 'አርክ' ላይ ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል?
መ: የተጠናከረው የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ከወትሮው በበለጠ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የአውራራስ 'አርክ' እንደሚገፋ ይጠበቃል።