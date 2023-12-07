ርዕስ፡ የኒው ብሩንስዊክ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ለከባቢ አየር እና የአየር ሁኔታ ጥናት ሚኒ ሳተላይት ለመክፈት ተዘጋጅተዋል።

የኒው ብሩንስዊክ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ሳተላይት ቫዮሌት የተሰኘ ሚኒ ሳተላይት ወደ ጠፈር ለመላክ በዝግጅት ላይ ናቸው። በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እና በኒው ብሩንስዊክ ኢኖቬሽን ፋውንዴሽን የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው ይህ ታላቅ ፕሮጀክት የምድርን የላይኛው ከባቢ አየር እና የአየር ሁኔታን በሳይንሳዊ ሙከራዎች ለማጥናት ያለመ ነው።
ሳተላይት ቫዮሌት በሞንትሪያል በሚገኘው የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ የሙከራ ደረጃውን በተሳካ ሁኔታ ያጠናቀቀ ሲሆን እ.ኤ.አ. በ2022 መጀመሪያ ላይ ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ እንዲጀመር መርሃ ግብር ተይዞለታል። ወደ ምህዋር ከዋለ ሚኒ ሳተላይቱ የጂፒኤስ ምልክቶችን በመያዝ እና በመከታተል ረገድ ቁልፍ ሚና ይጫወታል። ለከባቢ አየር እና ለአየር ሁኔታ ምርምር ወሳኝ መረጃዎችን በማቅረብ የራሱ እንቅስቃሴዎች።
ከሳተላይቱ ጋር ያልተቆራረጠ ግንኙነት እንዲኖር ቡድኑ በአሁኑ ወቅት በዩኤንቢ ጊሊን አዳራሽ በዘመናዊ ኮምፒዩተሮች እና የሬዲዮ መሳሪያዎች የተገጠመ የመሬት ጣቢያ መቆጣጠሪያ ክፍል በማዘጋጀት እየሰራ ይገኛል። ይህ ፋሲሊቲ ቡድኑ አንድ ጊዜ በጠፈር ላይ ከሳተላይት ቫዮሌት ጋር የሬዲዮ ግንኙነት እንዲፈጥር ያስችለዋል።
እ.ኤ.አ. በ 2018 ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ ይህ ፕሮጀክት በዩኒቨርሲቲ ደ ሞንክተን እና በሴንት ጆን በሚገኘው የኒው ብሩንስዊክ ማህበረሰብ ኮሌጅ ከተለያዩ የምህንድስና ክፍሎች 300 ተማሪዎችን ጨምሮ ከ274 በላይ ግለሰቦችን ሰብስቧል። ለትንንሽ ሳተላይቱ ልማት ትብብር እና አስተዋፅዖ ልዩ እድል ሰጥቷል።
ሳተላይት ቫዮሌት፣ በግምት የአንድ ዳቦ መጠን፣ የአልሙኒየም ፍሬም፣ የወረዳ ሰሌዳዎች እና የፀሐይ ፓነሎች አሉት። በየ90 ደቂቃው በስምንት ኪሎ ሜትር በሰከንድ ምድርን ይዞራል። ሳተላይቱ ከ14 የካናዳ ሚኒ ሳተላይቶች አንዱ ነው በካናዳ CubeSat ፕሮጄክት ውስጥ ከሚሳተፉት ፣ ይህም የሚያተኩረው የድህረ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በሚስዮን ዲዛይን ፣ በግንባታ ፣ በማስጀመር እና ከጠፈር ላይ በማሰልጠን ላይ ነው።
በማርች 4፣ 2022 ሳተላይት ቫዮሌት በናሳ በተገዛው ፋልኮን 9 ሮኬት ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ጉዞ ይጀምራል። ተልእኮው ከተጠናቀቀ በኋላ፣ ሚኒ ሳተላይቱ ወደ ከባቢ አየር ይበታተናል፣ ይህም ለነዚህ ጎበዝ የካናዳ ተማሪዎች ለጠፈር ምርምር ትልቅ አስተዋፅዖ ያደርጋል።