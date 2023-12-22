ናሳ በ2023 የአየር ንብረት ለውጥ ምርምርን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል። በህዋ ላይ በተመሠረተ አመለካከቱ፣ ናሳ ከ1960ዎቹ ጀምሮ ምድርን ሲያጠና እና በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ተጨባጭ ግንዛቤዎችን መስጠቱን ቀጥሏል።
በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ከምድር ወለል ማዕድን አቧራ ምንጭ ምርመራ (EMIT) የተገኘውን መረጃ በመጠቀም የናሳ የአሜሪካ የግሪንሀውስ ጋዝ ማእከል አስተማማኝ የሙቀት አማቂ ጋዝ መረጃን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች የግሪንሀውስ ጋዞችን ምንጮች እና ተፅእኖዎች በተሻለ ሁኔታ እንዲረዱ በመፍቀድ EMIT ልቀትን በትክክል በመለየት የላቀ ነው።
የናሳ አለም አቀፋዊ እና የታለመ የግሪንሀውስ ጋዝ ክትትል አስደንጋጭ ግምቶችን ያሳያል፣ ይህም 2023 በተመዘገበው ሞቃታማ አመት ለመሆን መንገድ ላይ መሆኑን ያሳያል። ይህ መደምደሚያ ከናሳ እና ከብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር ወርሃዊ የሙቀት መረጃ ላይ የተመሠረተ ነው። በተጨማሪም፣ በናሳ የሚመራ የአየር ወለድ ዘመቻ ሚቴን "ትኩስ ቦታዎች" በዩኮን-ኩስኮክዊም ዴልታ ከቅርብ ጊዜ የሰደድ እሳት ጋር የተገናኘ፣ ለካርቦን ልቀቶች አስተዋፅዖ አድርጓል።
በ2023 የተጀመረው የTEMPO ተልዕኮ በሰሜን አሜሪካ ዋና ዋና የአየር ብክለትን በተሳካ ሁኔታ እየተከታተለ ነው። ይህ መረጃ ለፖሊሲ አውጪዎች እና ተመራማሪዎች የአየር ጥራትን ለመረዳት እና ብክለትን ለመከላከል ስልቶችን ለማዘጋጀት ወሳኝ ነው።
የናሳ SWOT ተልዕኮ በድርቅ በተጠቁ አካባቢዎች እንደ ከባድ ዝናብ፣ ሙቀት፣ ሰደድ እሳት እና ተያያዥ የጤና ተጽእኖዎች ያሉ የተፈጥሮ አደጋዎችን በመከታተል ስለ ምድር የውሃ ላይ ዝርዝር ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በተጨማሪም ተልዕኮው የመሬት መንሸራተት መረጃን በማስፋፋት ለአደጋ ዝግጁነት እና ምላሽ ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል።
በአየር ንብረት ለውጥ ምርምር ላይ በማተኮር ናሳ የአለም ሙቀት መጨመርን አሳሳቢ ጉዳይ ለመረዳት እና ለመፍታት ጉልህ እርምጃዎችን እየወሰደ ነው። እነዚህ እድገቶች ለአየር ንብረት ለውጥ ቅነሳ እና መላመድ ስልቶች የበለጠ በመረጃ የተደገፈ እና ዘላቂነት ላለው አቀራረብ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።