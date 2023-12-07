ቦይንግ በኬኔዲ የጠፈር ማእከል ለወደፊት የስፔስ ማስጀመሪያ ስርዓት ዋና ደረጃዎችን ለማምረት ያዘጋጃል።

ቦይንግ፣ የናሳ የስፔስ ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ዋና ደረጃዎች ዋና ተቋራጭ፣ በኒው ኦርሊንስ በሚገኘው ሚቹድ መሰብሰቢያ ፋሲሊቲ (ኤምኤኤፍ) የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም ሁለተኛውን ኮር ደረጃ በማጠናቀቅ ላይ ነው። ነገር ግን፣ የወደፊቶቹ ዋና ደረጃዎች የመጨረሻውን ስብሰባ በፍሎሪዳ በሚገኘው የኬኔዲ የጠፈር ማእከል (KSC) የማስጀመሪያ ቦታቸው ላይ ይካሄዳሉ።
ለአርጤምስ III የሚመጣው ዋና ደረጃ በKSC የሚጠናቀቅ የመጀመሪያው ይሆናል። ቦይንግ የሞተርን ክፍል ለአለባበስ ወደ ፍሎሪዳ በማጓጓዝ በ2024 መገባደጃ ላይ በተሽከርካሪ መሰብሰቢያ ህንጻ (VAB) ውስጥ አዲሶቹን መገልገያዎቻቸውን ለማዘጋጀት አላማ አድርጓል። የአርጤምስ III የመድረክ ሃርድዌር በተመሳሳይ ለመጨረሻ ስብሰባ ዝግጁ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ጊዜ.
ከአርጤምስ III በተጨማሪ ለአርጤምስ IV ዋና ደረጃ ምርትም በመካሄድ ላይ ነው። ለአርጤምስ IV የሞተር ክፍል መዋቅር በሚቀጥለው ዓመት የመጀመሪያ ክፍል ወደ ፍሎሪዳ ለማድረስ ቀጠሮ ተይዞለታል።
ምርትን ለማመቻቸት ቦይንግ ለአርጤምስ III ዋና ደረጃ አዲስ የመጨረሻ የመሰብሰቢያ ዘዴዎችን ይጀምራል። የሞተሩ ክፍል በኬኤስሲ ውስጥ በ Space Station Processing Facility (SSPF) ውስጥ በሚሠራው መሣሪያ ይለብሳል ፣ የተቀረው ደረጃ ደግሞ በኤምኤኤፍ መገጣጠም ይቀጥላል ። የተሰበሰበው ንዑስ ጉባኤ በVAB ሃይ ባይ 2 የመጨረሻውን ውህደት ለማድረግ በጀልባ ወደ KSC ይጓጓዛል።
የሞተሩ ክፍል እና ፈሳሽ ኦክሲጅን (LOX) ታንክ መዋቅር ውህደት ለዋና ደረጃ ምርት ዋና የጊዜ ሰሌዳ ነጂዎች ናቸው። የLOX ታንክ መዋቅራዊ ፍፃሜ ዘግይቷል የአፍታ ጉልላትን በመበየድ ላይ። ከተፈቀደው መጠን በጥቂቱ የሚወጣው የጎር አካል በቡድኖቹ እየታየ ነው።
እነዚህ ፈተናዎች ቢኖሩትም ቦይንግ እና ናሳ የአርጤምስ III ዋና ደረጃን በ2025 ለማጠናቀቅ እየሰሩ ነው።የዋና ደረጃ ምርትን ከ MAF ወደ KSC መሸጋገሩ ናሳ በአርጤምስ ፕሮግራም የሰውን ልጅ ወደ ጨረቃ ለመመለስ በያዘው ግብ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው።