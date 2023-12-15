የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ የፀሐይ ፍልሚያ ሪከርድ መስበርን ይመለከታሉ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቅርቡ በጠፈር ጥልቀት ውስጥ አንድ ያልተለመደ ክስተት አይተዋል - በምድር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳደረ ግዙፍ የፀሐይ ብርሃን። እ.ኤ.አ. ከ2017 ጀምሮ በጣም ጠቃሚ የሆነው ፍላር በናሳ የሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ ተይዞ በምድራችን ላይ የሬዲዮ ግንኙነት ጊዜያዊ መስተጓጎል አስከትሏል።
በፀሐይ ሰሜናዊ ምዕራብ አካባቢ የተከሰተው ፍንዳታ ከፍተኛ የኃይል መጨመር ያስከተለ ሲሆን ይህም ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች በሚገኙ የራዲዮ ምልክቶች ላይ ለሁለት ሰዓታት ያህል ጣልቃ ገብቷል። ፓይለቶች በዚህ ጊዜ ውስጥ የግንኙነት መስተጓጎልን በመግለጽ የዝግጅቱን ሰፊ ተፅእኖ አመልክተዋል።
ለጥንቃቄ እርምጃ ሳይንቲስቶች ለቃጠሎው ተጠያቂ የሆነውን የፀሐይ ቦታን በቅርበት ይከታተላሉ, ለተጨማሪ እንቅስቃሴ እምቅ ሁኔታን ይመረምራሉ. በተለይ የኮሮኔል ጅምላ ማስወጣት፣ የፕላዝማ ከፀሐይ መውጣቱ ወደ ምድር ሊያመራ ስለሚችል ሁኔታ ያሳስባቸዋል። የፀሐይ አውሎ ንፋስን የሚያስታውስ ይህ ክስተት የመገናኛ ስርዓቶችን እና የኤሌክትሪክ መረቦችን የማስተጓጎል አቅም አለው, ይህም በንቃት ለመጠበቅ ወሳኝ ያደርገዋል.
በ2010 ስራ የጀመረው የናሳ የሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ ይህን ብርቅዬ የፀሀይ ክስተት በመያዝ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። በመሬት ዙሪያ እጅግ በጣም ከፍተኛ በሆነ ምህዋር ላይ የተቀመጠው የጠፈር መንኮራኩሩ ፀሀይን ያለማቋረጥ ይከታተላል፣ የእንቅስቃሴዎቹን ምስሎችም ይስራል። ይህ መረጃ የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ፀሀይ ባህሪ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና የወደፊት የፀሐይ ቃጠሎዎችን እና አውሎ ነፋሶችን ለመተንበይ ይረዳል።
እነዚህ የቅርብ ጊዜ ምልከታዎች በተለይ ፀሐይ ወደ 11-ዓመት የፀሐይ ዑደቷ ጫፍ ስትቃረብ ጉልህ ናቸው። የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ2025 ከፍተኛው የፀሀይ ቦታ እንቅስቃሴ እንደሚከሰት ይተነብያሉ።እንደነዚህ አይነት የፀሀይ ፍንጣሪዎች ክስተቶችን መረዳት እና ማጥናት ስለ ኮከባችን እና በፕላኔታችን ላይ ስላለው ተጽእኖ ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ወሳኝ ነው።
በማጠቃለያው፣ ይህ ሪከርድ የሰበረው የፀሐይ ግርዶሽ በምድር ላይ ያለውን የሬዲዮ ግንኙነት ለጊዜው ቢያስተጓጉልም፣ የፀሐይን ግዙፍ ኃይል እና ያልተጠበቀ ሁኔታ ለማስታወስ ያገለግላል። ሳይንቲስቶች እነዚህን ክስተቶች በመከታተል እና በማጥናት በፀሐይ እንቅስቃሴ ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉትን ብጥብጥ የመተንበይ እና የመቀነስ ችሎታቸውን ማሳደግ ይችላሉ።