በቤንኑ የአስቴሮይድ ናሙናዎች ውስጥ የሚገኙ የውጭ አገር ንጥረ ነገሮች ሳይንቲስቶች ደነዘዘ

ማጠቃለያ፡ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በናሳ ወደ ምድር ያመጣው የቤንኑ አስትሮይድ ናሙናዎች ትንተና አስገራሚ ግኝቶችን አሳይቷል። ሳይንቲስቶች በናሙናዎቹ ውጫዊ ክፍል ውስጥ የማግኒዚየም፣ ሶዲየም እና ፎስፌት መገኘታቸው ግራ ተጋብተዋል፣ ይህ ጥንቅር በሜትሮይትስ ላይ እምብዛም አይታይም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች የቁሳቁስን ዋና ነገር ገና መመርመር ስላልቻሉ ይህ የበረዶ ግግር ጫፍ ብቻ ነው. ናሳ አሁንም በ OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ጣሳ ውስጥ ተዘግቶ የሚገኘውን የናሙናዎቹን ልብ ለመድረስ ልዩ ስክራድራይቨር በማዘጋጀት ላይ ነው። ሙሉ ትንታኔው በመጠባበቅ ላይ እያለ ሳይንቲስቶች የጠፈር መንኮራኩሩን የመሰብሰቢያ ዘዴ ለጊዜው በመዝጋት ከቤንኑ የተሰበሰበ ትልቁ 3.5 ሴንቲ ሜትር ርዝመት ያለው ቋጥኝ አስገርሟቸዋል። የዓለቱ ጥቁር ቀለም ከሰማያዊው ነጸብራቅ ጋር የአስትሮይድ ወለል ድንጋዮችን ይመስላል። ቀለል ያለ ቀለም ያላቸው ቁርጥራጮችም በካታሎግ ተዘጋጅተዋል፣ ይህም እንቆቅልሹን ይጨምራል።
ሳይንቲስቶች ቤኑ በቂ መጠን ያለው ካርቦን እና ውሃ እንደያዘ ያውቁ ነበር፣ ነገር ግን ያልተጠበቀ የማግኒዚየም፣ ሶዲየም እና ፎስፌት መገኘት ስለ አስትሮይድ ስብጥር ያላቸውን ግንዛቤ እያናወጠ ነው። እነዚህ ንጥረ ነገሮች በሜትሮይትስ ውስጥ እምብዛም አብረው አይታዩም ፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለ ቤንኑ አመጣጥ እና ታሪክ ተጨማሪ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁ ይመራሉ ። ከሌሎች የሰማይ አካላት የሚለዩት በአስትሮይድ ላይ ልዩ የሆኑ ሂደቶች መኖራቸውን ሊያመለክት ይችላል።
የቤንኑ ናሙናዎች ትንተና ቀጣይነት ያለው ጥረት ቢሆንም፣ NASA የስብስቡን ሙሉ አቅም ለመክፈት እድገት እያደረገ ነው። ሳይንቲስቶች ብጁ screwdriverን በመስራት ወደ ጣሳያው ውስጠኛ ክፍል ለመድረስ እና ከቤንኑ የተሰበሰቡትን ናሙናዎች ስፋት ለማጋለጥ ዓላማ ያደርጋሉ። ይህ አጠቃላይ ምርመራዎችን ያስችላል እና ስለ አስትሮይድ አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ይሰጣል።
አስገራሚዎቹ በዚህ አያበቁም። በናሙና ሂደት ውስጥ የመሰብሰቢያ ዘዴን የከለከለው አለት ተመራማሪዎችን ቀልቧል። ትልቅ መጠን ያለው እና ጥቁር፣ ከሞላ ጎደል ጥቁር ቀለም ከሰማያዊው ሼን ጋር በቤንኑ ወለል ላይ ከተበተኑት ቋጥኞች ጋር ተመሳሳይነት አለው። ይህ ግኝት ከአስትሮይድ የሚሰበሰቡት ናሙናዎች የሰማይ አካልን የጂኦሎጂካል ልዩነት በትክክል ሊወክሉ እንደሚችሉ ይጠቁማል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እና ተቆጣጣሪዎች ከ1,000 በላይ የቤንኑ ናሙናዎችን ተከፋፍለዋል፣ ቢያንስ ቢያንስ ግማሽ ሚሊሜትር የመጠን ፍላጎት አላቸው። እነዚህ ናሙናዎች ስለ አስትሮይድ ያለንን ግንዛቤ የማሳደግ እና የሶላር ስርዓታችንን ሚስጢራት የመፍታትን ተስፋ ይይዛሉ። ሳይንቲስቶች ትንታኔያቸውን ሲቀጥሉ፣ ከቤኑ ናሙናዎች የተገኙት መገለጦች የሚጠበቁትን የሚፈታተኑ እና ስለእነዚህ ጥንታዊ የሰማይ አካላት የምናውቀውን የሚገልጹ ናቸው።