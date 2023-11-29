የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የንዑስ ኔፕቱንስ ሴክሳፕሌትን ያልተለመደ አስተጋባ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አንድ ያልተለመደ ግኝት አድርጓል - ስድስት ፕላኔቶች በአቅራቢያው ባለ ኮከብ ላይ የሚዞሩበት ስርዓት ለብዙ ቢሊዮን ዓመታት በሚያስተጋባ ንድፍ ተቆልፏል። ኔቸር በተሰኘው መጽሔት ላይ የታተመው ይህ ግኝት ስለ ፕላኔት አፈጣጠር እና የዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮች አዲስ ብርሃን ይፈጥራል።
ኤችዲ 110067 በመባል የሚታወቀው ኮከቡ በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይገኛል፣ ከመሬት 100 የብርሃን አመታት ይርቃል። ምንም እንኳን ለዓይን የማይታይ ቢሆንም ከስርዓታችን ጋር ያለው ቅርበት ለሳይንቲስቶች ትኩረት የሚስብ ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል።
እነዚህ አዲስ የተገኙ ፕላኔቶች፣ በትልቅነታቸው ምክንያት “ንዑስ-ኔፕቱንስ” በመባል የሚታወቁት በኮከቡ መኖሪያ ክልል ውስጥ ነው። ይሁን እንጂ የሚቃጠለው የሙቀት መጠን እና ጋዝ የተሞላበት ከባቢ አየር እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት የማይመች ያደርጋቸዋል። ቢሆንም፣ ልዩ የሚያደርጋቸው ልዩ ባህሪ እርስ በእርሳቸው የሚያስተጋባ ምህዋር ነው።
በፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ ያሉ አስተጋባ ሰንሰለቶች እጅግ በጣም ጥቂት ናቸው፣ይህ ግኝት በተለይ አስደናቂ ያደርገዋል። የእያንዳንዱ ፕላኔት ምህዋር ጊዜ ከአጎራባች ፕላኔቶች ምህዋር ጋር በትክክለኛ ሬሾ ውስጥ ነው። ለምሳሌ አንድ ፕላኔት ሶስት ምህዋሮችን ሲጨርስ ሌላኛዋ ፕላኔት ሁለቱን ትጨርሳለች።
የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ መሪ ደራሲ ራፋኤል ሉክ እንደሚሉት፣ እነዚህ አስተጋባ ሰንሰለቶች እነዚህ ፕላኔቶች መጀመሪያ ላይ እንዴት እንደተፈጠሩ እና ለምን ይህን የተረጋጋ ሁኔታ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት እንዳቆዩት ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። አብዛኛዎቹ የፕላኔቶች ስርዓቶች, የእኛን ጨምሮ, እንደዚህ አይነት ድምጽ አያሳዩም.
ይህ አዲስ የተገኘ የፕላኔቶች ስርዓት ፕላኔቶች እንዴት ለረጅም ጊዜ እንደሚፈጠሩ እና እንደሚጠበቁ አሁን ያለንን ግንዛቤ ይፈታተነዋል። ሳይንቲስቶች እንደሚገምቱት እነዚህ ፕላኔቶች እንደ አስከፊ ተጽዕኖዎች ወይም የሌሎች ከዋክብት መቀራረብ ባሉ ጉልህ ክስተቶች ሳይረበሹ እንደቆዩ ይገምታሉ።
ከዚህ እጅግ አስደናቂ ግኝት በስተጀርባ ያለው የምርምር ቡድን ከ150 የተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ከ12 በላይ ሳይንቲስቶችን ያቀፈ ነው። የእነሱ ግኝቶች HD 110067 የፕላኔቶችን ምስረታ እና የዝግመተ ለውጥ እንቆቅልሾችን ለመፍታት እንደ ዋና ምሳሌ ሊያገለግል እንደሚችል ይጠቁማል።
በየጥ
ጥ፡ ንዑስ ኔፕቱን ፕላኔቶች ምንድን ናቸው?
መ፡- ንኡስ ኔፕቱኖች እንደ ምድር ካሉ ዓለቶች የሚበልጡ ነገር ግን እንደ ኔፕቱን ካሉ ጋዞች ያነሱ ፕላኔቶች ናቸው።
ጥ፡ ሳይንቲስቶች እነዚህን ፕላኔቶች እንዴት አገኛቸው?
መ፡ ፕላኔቶቹ የተገኙት በ2020 የናሳን ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) በመጠቀም ነው። ተጨማሪ ምልከታዎች የተደረጉት በ2022 በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ኤክስኦፕላኔት ሳተላይት (CHEOPS) ነው።
ጥ፡ እነዚህ ፕላኔቶች ህይወትን ይደግፋሉ?
መ: አይ፣ ከፍተኛ የአየር ሙቀት እና የጋዝ ከባቢ አየር እኛ እንደምናውቀው ለህይወት ተስማሚ እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል።
ጥ፡ ለምንድነው ንዑስ-ኔፕቱን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም የተለመዱ የሆኑት?
መ፡ የንኡስ-ኔፕቱንስ መስፋፋት አሁንም ክፍት ጥያቄ ነው። ይህ በእኛ የማወቂያ ዘዴዎች ላይ ባለው አድልዎ ምክንያት ይሁን ወይም እንደነዚህ ያሉት ፕላኔቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ የበለጡ መሆናቸውን በእርግጠኝነት አይታወቅም።
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