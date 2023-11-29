የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ብርቅዬ ባለ ስድስት ፕላኔት ኮከብ ስርዓት አግኝተዋል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አንድ አስደናቂ ግኝት አግኝተዋል - ስድስት የሚዞሩ ፕላኔቶችን ያቀፈ ብርቅዬ የኮከብ ስርዓት። ይህን ግኝት የበለጠ አጓጊ የሚያደርገው ፕላኔቶች እርስ በርሳቸው በፍፁም መመሳሰል ውስጥ መሄዳቸው ነው፣ ይህም ሳይንቲስቶች የሚማርካቸውን ምት ምት መፍጠር ነው። ይህ “በተመሳሰለ” የስበት መቆለፊያ ደረጃ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
HD110067 በመባል የሚታወቀው በዚህ ስርአት መሃል ላይ ያለው ኮከብ ከፀሀያችን ያነሰ እና ትንሽ ደብዛዛ ነው። ስድስቱ ፕላኔቶች፣ “ንዑስ-ኔፕቱንስ” እየተባሉ የሚጠሩት፣ በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ አነስተኛ ሊሆኑ የሚችሉ የኔፕቱን ስሪቶች ናቸው። ኮከቡን በሙዚቃ ሊተረጎም በሚችል ሳይክሊክ ሪትም ይዞራሉ።
በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ 100 የብርሀን አመታት ርቆ የሚገኘው HD110067 ተመራማሪዎችን ግራ ሲያጋባ ቆይቷል። ይሁን እንጂ በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የጠፈር መንኮራኩር ለተሰበሰበው መረጃ ምስጋና ይግባውና የዋርዊክ ዩኒቨርሲቲ እና የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የዚህን ያልተለመደ ሥርዓት እውነተኛ አርክቴክቸር መፍታት ችለዋል።
ከዋነኞቹ ተመራማሪዎች አንዱ የሆኑት ዶ/ር ራፋኤል ሉክ ይህንን ግኝት ንዑስ ኔፕቱንስን ለማጥናት የቤንችማርክ ስርዓት አድርገው ይገልጹታል። እነዚህ አይነት ፕላኔቶች ከፀሀይ ስርአታችን ውጭ በጣም የተለመዱ ናቸው እና አወቃቀራቸውን፣ ውህደታቸውን እና ፈሳሽ ውሃን የመደገፍ አቅማቸውን መረዳት ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ኤክስፖፕላኔቶች ፍለጋ ወሳኝ ነው።
በዚህ የከዋክብት ስርዓት ውስጥ የፕላኔቶች የመጀመሪያ ምልክት የመጣው እ.ኤ.አ. በ 2020 ከ NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ነው። ከዚያ በኋላ የተደረጉ ምልከታዎች ዋናውን ትርጓሜ ውድቅ ያደርጋሉ ነገር ግን ሁለት ተጨማሪ ፕላኔቶችን የሚያሳይ ማስረጃ አቅርቧል። ተመራማሪዎች የፕላኔቶችን ምህዋር ጊዜ ለመወሰን የኢኤስኤ ባህሪይ ኤክስፖፕላኔት ሳተላይት (CHEOPS) መረጃን ተጠቅመዋል።
ይህንን የኮከብ ስርዓት የሚለየው የ"ሬዞናንስ" ውቅር ነው። ለኮከቡ በጣም ቅርብ የሆኑት ፕላኔቶች 3/2 ሬዞናንስ ያሳያሉ፣እዚያም አንድ ፕላኔት ለቀጣዩ ፕላኔት ሁለት ምህዋር ሶስት ምህዋሮችን ያጠናቅቃል። ከውጪ ካሉት ፕላኔቶች መካከል 4/3 ድምጽ ይስተዋላል፣ ለቀጣዩ ፕላኔት በእያንዳንዱ ሶስት ምህዋር አራት ምህዋር ተሟልቷል። እንደነዚህ ያሉት የማስተጋባት ዘይቤዎች እምብዛም አይደሉም እናም ስለ ፕላኔቶች ስርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
የእነዚህን የንኡስ ኔፕቱን ፕላኔቶች ትክክለኛ ተፈጥሮ ገና ሙሉ በሙሉ መረዳት ባይቻልም፣ ምት ዳንሳቸው በቢሊዮን ለሚቆጠሩ ዓመታት የዘለቀ ሊሆን ይችላል። የፕላኔቶች ስርዓቶች ትንሽ ክፍልፋይ ብቻ ሬዞናንስ ያሳያሉ፣ይህን ግኝት የበለጠ ጉልህ ያደርገዋል።
የ HD110067 ሲስተም እና የንኡስ ኔፕቱን ፕላኔቶች ትልቅ ከባቢ አየር ያላቸው እንደ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕ (JWST) እና የኢዜአ መጪ አሪኤል ቴሌስኮፕ ያሉ የላቀ ቴሌስኮፖችን በመጠቀም ለወደፊት ጥናቶች ጥሩ እድሎችን ይሰጣሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በፕላኔታዊ ስርዓቶች ውስጥ ሬዞናንስ ምንድን ነው?
የፕላኔቶች ሬዞናንስ በተወሰነ ሬሾ ውስጥ ምህዋርን የሚያጠናቅቁበትን የፕላኔቶች ምህዋር ውቅር ያመለክታል። በ HD110067 ኮከብ ስርዓት ውስጥ, ፕላኔቶች 3/2 ድምጽ እና 4/3 ድምጽን ያሳያሉ.
በፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ የሬዞናንስ ግኝት አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?
የማስተጋባት ስርዓቶች ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። በስርአቱ ውስጥ ያሉትን ፕላኔቶች ስለፈጠሩት የመጀመሪያ ሁኔታዎች እና ቀጣይ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ፍንጭ ይሰጣሉ።
የኤችዲ110067 ኮከብ ስርዓት ምን ያህል ይርቃል?
HD110067 የኮከብ ስርዓት ከምድር በ100 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል። በሰሜናዊው ኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይኖራል።
ንዑስ ኔፕቱን ፕላኔቶች ምንድን ናቸው?
ንኡስ ኔፕቱን ፕላኔቶች በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ከኔፕቱን ጋር ተመሳሳይ መጠን እና የጅምላ ክልል ያላቸው ኤክሶፕላኔቶች ናቸው። እነሱ ከምድር ይበልጣሉ ነገር ግን እንደ ጁፒተር እና ሳተርን ካሉት የጋዝ ግዙፎች ያነሱ ናቸው።
በዚህ የኮከብ ስርዓት ላይ ተጨማሪ ጥናት ለመኖሪያ ፕላኔቶች ፍለጋ ይረዳል?
አዎን፣ በHD110067 ስርዓት ውስጥ እንዳሉት የንኡስ ኔፕቱን ፕላኔቶች አፈጣጠር፣ ቅንብር እና እምቅ መኖሪያነት ማጥናቱ ለመኖሪያ ምቹ የሆኑ ኤክሶፕላኔቶችን ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል። ከዚህ ስርዓት የሚሰበሰበው መረጃ ለወደፊት አሰሳ እጩ ተወዳዳሪዎችን ለመለየት እና ከመሬት ውጭ ህይወትን ፍለጋ ጠቃሚ ይሆናል።