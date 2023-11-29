ስለ ሬዞናንት ፕላኔተሪ ሲስተም አዲስ ግንዛቤ ተገኘ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን ኤክሶፕላኔትን የሚያገኙ ሳተላይቶችን በመጠቀም አስደናቂ ግኝት አድርጓል፣ ይህም ከመሬት 100 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኙትን ስድስት ፕላኔቶች ያሉት ብርቅዬ ቤተሰብ አሳይቷል። ይህ ግኝት ስለ ኮስሞስ ያለን ግንዛቤ ላይ ብቻ ሳይሆን በፕላኔቷ አፈጣጠር ዙሪያ ያሉ አንዳንድ ቁልፍ ሚስጥሮችን የመፍታት አቅምም አለው።
አዲስ የተገኙት ኤክሶፕላኔቶች ኤችዲ110067 በመባል የሚታወቀውን ደማቅ ኮከብ ከፀሀያችን ጋር ይመሳሰላሉ። ይህ ኮከብ በሰሜናዊ ሰማይ በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ይገኛል። ፕላኔቶቹ ከ b እስከ g የተሰየሙት፣ ከምድር የሚበልጡ ግን ከኔፕቱን ያነሱ ንዑስ ኔፕቱንስ የሚባል ክፍል ናቸው። እነዚህ ንኡስ ኔፕቱኖች በተለምዶ ሚልኪ ዌይ ውስጥ ፀሐይ መሰል ከዋክብትን እንደሚዞሩ ማስተዋሉ አስገራሚ ነው።
የዚህ ፕላኔታዊ ቤተሰብ በጣም የሚያስደንቀው የምሕዋራቸው ሬዞናንስ ነው። ፕላኔቶች ምህዋራቸውን ሲያጠናቅቁ የተለያዩ ቅጦች እና የስበት ሃይሎች በጨዋታው ላይ አሉ። ለምሳሌ፣ ለከዋክብት ቅርብ በሆነችው ፕላኔት ለተጠናቀቁት እያንዳንዱ ስድስት ምህዋሮች (ፕላኔት ለ)፣ የውጪው ፕላኔት (ፕላኔት ሰ) አንድ ምህዋር ያጠናቅቃል። ይህ የሰማይ ዳንስ ሃርሞኒክ ሪትም ይፈጥራል፣ ስድስቱም ፕላኔቶች በየጥቂት ምህዋሮች ይደረደራሉ።
ይህን የፕላኔቶች ቤተሰብ የሚለየው ከ1 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ከተመሰረተ በኋላ ብዙም የተለወጠ መሆኑ ነው። ይህ የሚያሳየው ፕላኔቶች በዝግመተ ለውጥ እንዴት እንደሚፈጠሩ እና በጋላክሲያችን ውስጥ የንዑስ ኔፕቱን አመጣጥ ላይ ብርሃን የመስጠት አቅምን ያሳያል።
የዚህ ሬዞናንስ ፕላኔታዊ ስርዓት መገኘት የተቻለው በሁለት ኤክስፖፕላኔት ፍለጋ ሳተላይቶች ጥምር ጥረቶች ነው፡- የናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ኤክስኦፕላኔት ሳተላይት (Cheops) መለያ ባህሪ። መጀመሪያ ላይ TESS በከዋክብት ብርሃን ውስጥ ዳይፕስ ተገኝቷል፣ ይህም በHD110067 እና በተመልካች ሳተላይት መካከል የሚያልፉ ፕላኔቶች መኖራቸውን ያሳያል። ሆኖም በመረጃው ውስጥ ያሉ ልዩነቶች ተመራማሪዎች ለተጨማሪ ምልከታ ወደ ቼፕስ እንዲዞሩ ገፋፍቷቸዋል።
ቼፕስ በሲስተሙ ውስጥ ሶስተኛው ፕላኔት መኖሩን በማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ በመጨረሻም የስድስቱን ፕላኔቶች ምህዋር ወቅቶች ለመወሰን ረድቷል። በመሬት ላይ ከተመሠረቱ ቴሌስኮፖች ጋር የተደረጉ ክትትልዎች ተጨማሪ ማረጋገጫዎች ተሰጥተዋል.
የፕላኔቶችን አፈጣጠር ምስጢር ለመረዳት የፕላኔቶችን ሬዞናንስ እና የምሕዋርን ስምምነት መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው። አብዛኛው የፕላኔቶች ስርዓቶች እንደ ስበት ተጽእኖ እና የሰማይ ግጭት ባሉ የተለያዩ ምክንያቶች ሬዞናንስ ባይሆኑም ይህ ያልተለመደ ግኝት የበለጠ ለመረዳት በሮችን ይከፍታል።
በየጥ:
ጥ፡ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሚያስተጋባውን የፕላኔታዊ ሥርዓት እንዴት አገኙት?
መ፡ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በከዋክብት ብርሃን ላይ ዳይፕስን ለመመልከት እና ስድስት ፕላኔቶች በምህዋር ሬዞናንስ ውስጥ መኖራቸውን ለማረጋገጥ TESS እና Cheops የተባሉትን ሁለት ኤክስፖፕላኔት የሚያገኙ ሳተላይቶችን ተጠቅመዋል።
ጥ፡ ለምንድነው የሬዞናንት ፕላኔተሪ ስርዓት መገኘቱ ጠቃሚ የሆነው?
መ፡ ይህ ግኝት ስለ ፕላኔቶች ዝግመተ ለውጥ እና ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ጠቃሚ መረጃ በመስጠት በእኛ ጋላክሲ ውስጥ ስለ ንኡስ ኔፕቱንስ ስርጭት ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ የምህዋር ሬዞናንስ ምንድን ነው?
መ፡ የምህዋር ሬዞናንስ በኮከብ ስርዓት ውስጥ ባሉ በርካታ ፕላኔቶች መካከል ያለውን ምት አሰላለፍ እና የስበት ኃይልን ያመለክታል። በዚህ ግኝት ሁኔታ, ስድስቱ ፕላኔቶች እያንዳንዱን ጥቂት ምህዋር ያስተካክላሉ.