የጠፈር ተመራማሪዎች በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለረጅም ጊዜ የጠፋ ቲማቲም አግኝተዋል

በአስደናቂ ሁኔታ የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) 25ኛ አመት የምስረታ በዓልን ያከበሩ የጠፈር ተጓዦች ከስምንት ወራት በፊት ጠፍቶ የነበረ ቲማቲም ላይ ወድቀዋል። ለምርምር ዓላማ ተብሎ የተዘጋጀው ቲማቲም መርከበኞችን ግራ በማጋባት በአንድ የሥራ ባልደረባቸው ላይ ተጫዋች ክስ መስርቶባቸዋል።
የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ ቲማቲምን በመብላቱ በቀልድ የተከሰሰውን ጓደኛቸውን ፍራንክ ሩቢዮን ነፃ በማውጣት ልዩ የሆነውን ግኝቱን አስታውቋል። "ቲማቲሙን አገኘን" በማለት ሞግቤሊ ተናገረ, በጠፈር ተጓዦች መካከል ያለውን ጥሩ ባህሪ በማጥፋት.
ይሁን እንጂ የሸሸው ቲማቲም መልሶ መውጣቱ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ላይ ካጋጠሟቸው ፈተናዎች በአንዱ ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የክብደት ማጣት ነገሮችን ለመቆጣጠር ችግር ይፈጥራል። የስበት ኃይል አለመኖር በአይኤስኤስ ውስጥ በተከለከሉ ክፍሎች ውስጥ እቃዎችን ለማግኘት እና ለመጠበቅ በሚያስደንቅ ሁኔታ ፈታኝ ያደርገዋል።
የአይኤስኤስ መርከበኞች አዛዥ አንድሪያስ ሞገንሰን ሌሎች ዕቃዎችን ሳያጡ በከረጢቶች ውስጥ መሳሪያዎችን ወይም መሳሪያዎችን ለማግኘት የሚደረገውን ትግል ገልፀዋል ። አብዛኞቹ የጠፉ ዕቃዎች በመጨረሻ በአየር ማናፈሻ አጠገብ ይገኛሉ፣ነገር ግን ይህ አስቸጋሪ ሁኔታ የጠፈር ተመራማሪዎች በጠፈር ውስጥ ካጋጠሟቸው በርካታ ልዩ ፈተናዎች አንዱ ነው።
በአይኤስኤስ ተሳፍረው ቲማቲም በማደግ ላይ የተደረገው ጥናት በርካታ ዓላማዎችን ያቀፈ ነው። የሰብል እድገትን፣ የንጥረ-ምግቦችን ስብጥር እና ረቂቅ ተህዋሲያን የምግብ ደህንነትን በማጥናት ህዋ ላይ የምግብ ምንጮችን የማልማትን አቅም የበለጠ ለመረዳት ያለመ ነው። በተጨማሪም ሳይንቲስቶች የብርሃን ጥራት በነዚህ ወሳኝ ነገሮች ላይ ያለውን ተጽእኖ ይመረምራሉ እና ለሰራተኞቹ የስነ-ልቦና ጥቅሞችን ይመረምራሉ.
እነዚህ ሙከራዎች ወደ ማርስ ለሚደረጉ የሰው ሰራሽ ተልእኮዎች በመዘጋጀት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። ከመሬት ምህዋር በላይ ሰራተኞችን መልሶ የማቅረብ ሎጂስቲክስን ከግምት ውስጥ በማስገባት በተራዘመ የጠፈር ጉዞ ወቅት የጠፈር ተጓዦችን ህልውና እና ደህንነት ለማረጋገጥ ዘላቂ የምግብ ምንጮችን ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው።
ምንም እንኳን የመጀመሪያዎቹ ቲማቲሞች በትንሽ ናሙና መጠን እና በፈንገስ ብክለት ስጋት ምክንያት መብላት ባይችሉም ፣ ያልተጠበቀው ግኝት ለተልዕኮው አዲስ ደስታን ያመጣል። የተገኘው ቲማቲም የጠፈር ተመራማሪዎች ከቤታችን ፕላኔታችን ባሻገር ለምርምር እና ፍለጋ የሚያደርጉትን ቁርጠኝነት እና መላመድ አጉልቶ የሚያሳይ ትንሽ ድል ነው።