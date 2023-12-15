አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ በጁፒተር ጨረቃ ላይ ሊደርስ የሚችለውን ተፅእኖ ፈጠረ

አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ በጁፒተር ጨረቃ ላይ ጉልህ የሆነ ግኝት ሰርቶ ሊሆን ይችላል። ጄስፐር ሳንድበርግ እ.ኤ.አ. በ 2001 በናሳ የጋሊልዮ ተልእኮ የተነሳውን ፎቶግራፍ ሲመረምር 100 ሜትሮች ስፋት ያለው ትንሽ ጥቁር ጠባሳ ሲመለከት የተፅዕኖ ጉድጓድ የሚመስል። ይህ ግኝት ቀደም ሲል ምንም ተጽእኖ እንደሌለው እና ለዘለአለም የሚቀይር መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ብቻ ነው ተብሎ ስለሚታመን አሁን ያለውን የአዮ ጂኦሎጂካል ሂደቶችን ግንዛቤ ይፈታተናል።
ግኝቱን ለማረጋገጥ ሳንበርግ የፕላኔቶችን ጂኦሎጂስት ሮዛሊ ሎፕስን በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ አነጋግራለች፣ በመቀጠልም በአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የምርምር ፕሮፌሰር የሆኑትን ዴቪድ ዊልያምስን ባልደረባዋን አሳትፋለች። በቅርበት ሲመረመሩ፣ የጠባሳው ክብ ቅርጽ እና ከላቫ ፍሰት ርቆ የሚገኝበት ቦታ የሳንድበርግ ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል መናገሩን እንደሚደግፍ ወሰኑ።
ሌሎች የዘርፉ ባለሙያዎችም ግኝቱን ገምግመዋል። በብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች ጂኦሎጂስት የሆኑት Jani Radebaugh ጠባሳው ቀደም ብሎ አለመታወቁ እንዳስገረማቸው ተናግረዋል። በቡፋሎ ዩኒቨርሲቲ የፕላኔቶች እሳተ ገሞራ ተመራማሪ የሆኑት ትሬሲ ግሬግ በተገኘው መረጃ ላይ በመመርኮዝ የእሳተ ገሞራ ጉድጓዱን ከእሳተ ገሞራ ለመለየት ያለውን ችግር ጠቅሰዋል።
የምስሉ መፍታት ትክክለኛ ማስረጃ ባይሰጥም፣ ሎፕስ እንደሚጠቁመው የአንድ እሳተ ገሞራ መገኘት በአዮ ላይ የበለጠ የተደበቁ የተፅዕኖ ጉድጓዶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ሊያመለክት ይችላል። እነዚህን ጉድጓዶች ማሰስ እና ማጥናት ሳይንቲስቶች የተሻሉ የጨረቃን የጂኦሎጂካል ታሪክ ሞዴሎችን እንዲያዘጋጁ ሊረዳቸው ይችላል።
ይሁን እንጂ ተጨማሪ ምርመራዎች ተጨማሪ ጉድጓዶችን ለመክፈት አስፈላጊውን መፍትሄ የተገጠመለት የወደፊት ተልዕኮ መጠበቅ አለባቸው. በአዮ ዙሪያ የሚዞር ሰው ፈታኝ እና ውድ የሆነ ተስፋ በጨረቃ ዙሪያ ባለው ኃይለኛ የጨረር ቀበቶ ተገድቧል። መፍትሄ ሊሆን የሚችለው እንደ ናሳ የኢሮፓ ክሊፐር ተልዕኮ ከጁፒተር ኦርቢትተር የሚመጣ አጠቃላይ በረራ ሊሆን ይችላል።
በእነዚህ እድገቶች መካከል ሳንበርግ የፎቶ ማህደሮችን ለመቃኘት እና ስለ አዮ አስደናቂ ገጽታ በየጊዜው አዳዲስ ዝርዝሮችን ለማግኘት ቁርጠኛ ሆኖ ይቆያል። የእሱ ግኝት አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ለሳይንሳዊ እውቀት አስተዋፅኦ ያላቸውን አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል።