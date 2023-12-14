አልፎ አልፎ የፀሐይ ንፋስ ክፍተት በማርስ ላይ ሚስጥራዊ የከባቢ አየር መስፋፋትን ያስከትላል

ሳይንቲስቶች በቅርቡ በማርስ ከባቢ አየር ውስጥ ባለፈው አመት ድንገተኛ መስፋፋት የተከሰተው ከፀሀይ በሚወጡት የፀሐይ ንፋስ በመባል በሚታወቁት ቻርጅ ቅንጣቶች ጅረት ላይ ባለው ያልተለመደ ክፍተት ነው። ይህ ክስተት ከዚህ በፊትም በምድር ላይ ታይቷል እናም በቅርቡ እንደገና ሊከሰት ይችላል.
እ.ኤ.አ. በታህሳስ 26፣ 2022፣ የናሳው MAVEN Orbiter የማርስ ማግኔቶስፌር በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ወደ ውጭ ሲያብጥ፣ የማርስ ከባቢ አየር ለጊዜው እንዲስፋፋ አድርጓል። ይህ መስፋፋት የጠፈር መንኮራኩሯን በመምታቱ የፀሃይ ንፋስ ቅንጣቶች በከፍተኛ ሁኔታ እያሽቆለቆለ የመጣ ሲሆን ይህም ተመራማሪዎችን አስገርሟል።
ያልተለመደው ክስተት የMAVEN ተልእኮ ዋና መርማሪ በሻነን ከሪ “በእውነት ያልተለመደ የፀሐይ ክስተት” ተብሎ ተገልጿል። የከባቢ አየር መስፋፋት የፀሀይ ንፋስ ባለመኖሩ ነው፣ይህም አብዛኛውን ጊዜ በማርስ ማግኔቶስፌር ላይ የሚገፋ ሲሆን ይህም አብዛኞቹን ብናኞች ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዲቀይር አድርጓል።
በ1999 የፀሃይ ንፋስ ለሶስት ቀናት ሊጠፋ በተቃረበበት ወቅት በምድር ላይ ተመሳሳይ ክስተት ተፈጥሯል፤ ይህም ከባቢታችን ወደ መጀመሪያው መጠኑ ከመመለሱ በፊት ከመደበኛው የድምጽ መጠን እስከ 100 እጥፍ እንዲጨምር አስችሎታል። ይህ ክስተት በፕላኔቷ ላይ የሚታይ ጉዳት አላደረሰም.
እነዚህ በፀሐይ ንፋስ ላይ የማይታወቁ ክፍተቶች የሚከሰቱት ፈጣን ቅንጣቶች ከፊት ያሉትን በመውጣታቸው እና የፀሐይ ንፋስ የሌላቸው ቦታዎችን በመፍጠር ነው ተብሎ ይታመናል። ቀደም ሲል ባደረጉት ጥናት ተመራማሪዎች እንዲህ ያለውን የከባቢ አየር መስፋፋት ክስተት በመሬት ላይ ያለውን የፀሐይ ንፋስን የሚያፋጥኑ ደካማ መግነጢሳዊ መስኮች ያሉት ኮሮናል ቀዳዳ በመባል ከሚታወቀው የፀሐይ ወለል ላይ ካለው ትልቅ ክፍተት ጋር አያይዘውታል።
ፀሀይ ወደ ከፍተኛው የፀሀይ ክፍል ስትገባ ፣ በእንቅስቃሴ መጨመር ተለይቶ የሚታወቅ ፣ በሚቀጥሉት ዓመታት ውስጥ የኮርኒካል ቀዳዳዎች በጣም የተለመዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ በማርስ እና በምድር ላይ የከባቢ አየር መስፋፋት ወደ ተጨማሪ ክስተቶች ሊያመራ ይችላል። ሳይንቲስቶች የእነሱን ተፅእኖ እና የረጅም ጊዜ ውጤቶችን የበለጠ ለመረዳት እነዚህን ክስተቶች ማጥናታቸውን ቀጥለዋል።