አውሮራ ብርሃን ከምድር ሰማያት ባሻገር ተገኝቷል

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች አውሮራስ በመባል የሚታወቁት የኤተርኢል ብርሃን ማሳያዎች በመሬት ላይ ብቻ የተገደቡ ሳይሆኑ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይም ሊገኙ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። እነዚህ የሰማይ ብርሃን ትዕይንቶች እነርሱን የሚያስተናግዱ ባዕድ ዓለማት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እየሰጡ ነው።
በእንግሊዝ የሌስተር ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በኡራነስ ላይ የኢንፍራሬድ አውሮራ አግኝተዋል። በሃዋይ የሚገኘውን ኬክ ኦብዘርቫቶሪ በመጠቀም ፕላኔቷን ለስድስት ሰአታት በመተንተን ፣የድምፅ ልቀትን በጠንካራ ሁኔታ የሚያሳዩ ከፍተኛ የብሩህነት ጫፎችን ተመልክተዋል።
አውሮራስ የሚፈጠሩት ከፀሐይ በኤሌክትሪክ የሚሞሉ ቅንጣቶች ከፕላኔቷ መግነጢሳዊ መስክ ጋር ሲገናኙ ነው። እነዚህ ቅንጣቶች ወደ ፕላኔት ሲሄዱ፣ በመግነጢሳዊው መስክ ተይዘው ወደ ምሰሶቹ ይጎርፋሉ። እዚያም በከባቢ አየር ውስጥ ከሚገኙት አቶሞች እና ሞለኪውሎች ጋር ይጋጫሉ, ይህም የብርሃን መጋረጃዎችን ይፈጥራሉ.
የአውሮራዎቹ ቀለሞች በእነዚህ ግጭቶች ውስጥ በተካተቱት ልዩ አተሞች ላይ ይወሰናሉ. ናይትሮጂን ሰማያዊ ብርሃን ይፈጥራል, ኦክስጅን ደግሞ አረንጓዴ ብርሃን ይፈጥራል. ግጭቶቹ የሚከሰቱበት ከፍታም በቀለም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል, ቀይ ብርሃን በከፍታ ቦታዎች እና በዝቅተኛ ቦታዎች ላይ አረንጓዴ ይታያል.
በኡራነስ በከባቢ አየር ውስጥ በጣም የተለመዱ ጋዞች ሃይድሮጂን እና ሂሊየም ናቸው, በዚህም ምክንያት ልዩ የሆነ የአውሮራ ዓይነት. የኡራነስ አውሮራ በሰው ዓይን ከመታየት ይልቅ በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ውስጥ በአልትራቫዮሌት እና በራዲዮ ክልሎች ውስጥ ያበራል። የአልትራቫዮሌት እና የሬዲዮ አውሮራዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኙት በ1986 በናሳ ቮዬጀር 2 የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን በቅርብ ጊዜ የተገኘው የኢንፍራሬድ አውሮራ አዲስ ሳይንሳዊ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ ግኝት የዩራኑስ ያልተጠበቀ ከፍተኛ የከባቢ አየር ሙቀት ላይ ብርሃን መስጠቱ ብቻ ሳይሆን ጠቃሚ ማብራሪያም ይሰጣል። በአውሮራ የተወጋው ሙቀት ለፕላኔቷ ከሚጠበቀው በላይ ከፍ ያለ የሙቀት መጠን እንዲኖር አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል።
በሌሎች ፕላኔቶች ላይ አውሮራስን ማጥናት እንዲሁ ስለ ምድር መግነጢሳዊ መስክ ግንዛቤን ይሰጣል። ለምሳሌ፣ የኡራኑስ መግነጢሳዊ መስክ ከምድር ጋር ሲወዳደር የተለየ የማሽከርከር ሂደት ያካሂዳል፣ ይህም የመግነጢሳዊ መስክ ባህሪን እና እምቅ የጂኦማግኔቲክ መቀልበሻዎችን ለመረዳት ልዩ ላብራቶሪ ያደርገዋል።
እነዚህ አስደናቂ አውሮራዎች በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ባሉ ሌሎች ፕላኔቶች ላይ መገኘታቸው ከምድር ሰማያት ባሻገር ያለውን ውበት እና ልዩነት አጉልቶ ያሳያል። እንዲሁም አንዳንድ ክስተቶች በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ምን ያህል የተገናኙ እና የተጋሩ እንደሆኑ ያስታውሰናል።