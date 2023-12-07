ከስምንት ወራት በኋላ በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ በጠፈር ውስጥ የጠፋ ቲማቲም

በሚገርም ሁኔታ ህዋ ላይ ጠፍቶ የነበረው ቲማቲም በመጨረሻ ከስምንት ወራት ቆይታ በኋላ በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) ላይ ይገኛል። የጠፋውን ቲማቲም በልቷል ተብሎ የተከሰሰው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ምንም ሳይነካው በመገኘቱ ከጥፋቱ ነፃ ወጣ።
ቲማቲም ፣ 1 ኢንች ስፋት ያለው የቀይ ሮቢን ድዋርፍ ዝርያ ፣ የ Veg-05 ሙከራ አካል ነበር እና በሩቢዮ ተጠብቆ ነበር። ማርች 29 በእያንዳንዱ አይኤስኤስ ጠፈርተኛ ከተቀበለ በኋላ የሩቢዮ ቲማቲም የመብላቱ እድል ከማግኘቱ በፊት ባለማወቅ ወደ ማይክሮግራቪቲ ተወስዷል።
የጠፋው ቲማቲም ክስተት በፍጥነት በናሳ ቡድን ውስጥ የውስጥ ቀልድ ሆነ ፣ Rubio እሱን ለመፈለግ ብዙ ጊዜ አሳልፏል። የአይኤስኤስን 25ኛ ዓመት የምስረታ በአል ባከበረበት የቀጥታ ስርጭት ዝግጅት ላይ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ የቲማቲም ግኝትን አሳውቋል፣ ይህም ምስጢሩን አቆመ።
አይኤስኤስ፣ መጠኑ ከስድስት መኝታ ቤት ጋር ሲወዳደር፣ በማይክሮ ግራቪቲ አካባቢ ምክንያት ከጠፉ ዕቃዎች አንፃር ፈተናዎችን ይፈጥራል። ሩቢዮ ለፍለጋው ከ18 እስከ 20 ሰአታት ቢሰጥም ቲማቲሙን ማግኘት አልቻለም። ቲማቲሙ የደረቀ እና የማይታወቅ እና ምናልባትም በተለመደው ጥገና ወቅት የተጣለ መሆኑን ገምቷል.
የቲማቲም እንደገና መታየት ለዚህ ልዩ ክስተት የመዘጋትን ስሜት ያመጣል እና በህዋ ውስጥ የማይታወቅ የህይወት ተፈጥሮ እንደ ምስክር ሆኖ ያገለግላል። ቲማቲም ትንሽ ትንሽ ምርት ሊሆን ቢችልም, በ ISS የጠፈር ተመራማሪዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እና ቀልድ ይወክላል, እነዚህም ልዩ ፈተናዎችን ያለማቋረጥ ያጋጥሟቸዋል እና እነሱን ለማሸነፍ መንገዶችን ያገኛሉ.
ሰፊ በሆነው የአይ ኤስ ኤስ ስፋት ውስጥ የጠፉ ነገሮች ሊሳሳቱ ይችላሉ፣ ነገር ግን ሩቢዮ በቀልድ መልክ እንደተነበየው፣ ትንሽ የተጨማደደ ቲማቲም እንኳን አንድ ቀን እንደገና ብቅ ሊል ይችላል፣ ይህም በህዋ ላይ ለሚፈጠሩ ያልተለመዱ ልምዶች እና ግኝቶች ማስታወሻ ይሆናል።