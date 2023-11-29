የስፔስ አሰሳ የወደፊት ጊዜ፡ I-HUB - ባለ ራዕይ ኢንተርስቴላር ማዕከልን በማስተዋወቅ ላይ

በዓለም ዙሪያ የጠፈር ወዳጆችን ምናብ የሚማርክ በህዋ ምርምር ላይ አዲስ ፅንሰ-ሀሳብ ብቅ ብሏል። ከተከበረው ስትራትክሊድ ዩኒቨርሲቲ የናይጄሪያዊ ተመራቂ ተማሪ ዳንኤል አኪንዉሚ የ"Intergalactic hub" ወይም I-HUB ፈጠራ ንድፍ በማስተዋወቅ የማስተርስ ትምህርቱን በቅርቡ ይፋ አድርጓል።
የአኪንዉሚ ተሲስ የጠፈር አካባቢ አድናቂዎች የሚያጋጥሟቸውን የተለመዱ ተግዳሮቶች የሚዳስሱ ሲሆን ይህም የሮቦቶችን ወሳኝ ጠቀሜታ፣ የተዘጉ ሉፕ ሪሳይክል ስርዓቶችን እና የላቀ የጨረር መከላከያን አጽንኦት ይሰጣል። የእሱ ሰፊ ሥነ-ጽሑፍ ፍለጋ ከአብዮታዊው I-HUB ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን ሌሎች በርካታ የንድፍ ፅንሰ ሀሳቦችን ያሳያል።
የንድፍ አንድ ወሳኝ ገጽታ ስርዓቱን ወደ ህዋ ማጓጓዝ ነው. በአሁኑ ወቅት እቅዱ እስካሁን በምርመራ ላይ የሚገኘውን ስታርሺፕ የተባለውን ትልቁን ሮኬት ለመጠቀም ነው። በተጨማሪም፣ አኪንዉሚ እንደ NASA's ECLSS የህይወት ድጋፍ ስርዓት እና ለኃይል ምንጮች መደበኛ RTGs ያሉ የተመሰረቱ ቴክኖሎጂዎችን ለማካተት ሀሳብ አቅርቧል።
የምግብ አመራረት ሥርዓቶች ሌላው ለዘላቂ መኖሪያ ልማት ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው። አኪንዉሚ የናሳን በደንብ የዳበረ የአትክልት ማምረቻ ስርዓትን ጨምሮ የተለያዩ አማራጮችን ይዳስሳል፣ ይህም ያለችግር ከአይ-HUB ዲዛይን ጋር ሊጣመር ይችላል። ፕሮፐልሽን እንዲሁ የትኩረት ነጥብ ነው፣ ጥልቅ-ህዋ የማሰስ ችሎታዎች ወደ ምድር/ፀሃይ L2 ነጥብ ያነጣጠሩ፣ በሰፊ የፀሀይ ኤሌክትሪክ ኃይል መንቀሳቀስ ስርዓት።
ይህንን የራዕይ ፅንሰ-ሀሳብ እውን ለማድረግ በሮቦት ሰብሳቢዎች ውስጥ ጉልህ እድገቶች አስፈላጊ ናቸው። ትክክለኛው ሁኔታ የI-HUB በቦታው ላይ መሰብሰብን የሚያካትት ቢሆንም፣ በአሁኑ ጊዜ፣ ስብሰባው በዋጋ ገደቦች የተነሳ በምድር አቅራቢያ መከናወን አለበት። ቢሆንም፣ የምድር/ፀሃይ ኤል2 ነጥብ ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ፣ በርካታ ትላልቅ ቴሌስኮፖችን በመያዝ ለሳይንሳዊ ጥያቄ አቅም አለው።
ሞዱላሪቲ በ I-HUB እድገት እና መላመድ ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። አኪንዉሚ በጊዜ ሂደት ተጨማሪ ሞጁሎችን በማከል የስርዓቱን ቀጣይነት ያለው መስፋፋት በማሰብ በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ የሞጁሎችን ትስስር በማንጸባረቅ። አንዳንድ ሞጁሎች ማይክሮግራቪቲ በረጅም ጊዜ ነዋሪ ጤና ላይ የሚያስከትለውን ጎጂ ውጤት ለመቋቋም ሊሽከረከሩ ይችላሉ። የተቀናጀ ግንኙነት እና የተዘጉ የግብአት መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል/የህይወት ድጋፍ ስርዓቶችም ወሳኝ አካላት ናቸው።
የአኪንዉሚ ንድፈ ሃሳብ ለተለያዩ ስርዓቶች የበጀት ግምቶችን ዘርዝሯል እና ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን እና እንደ ድጋሚ የህይወት ድጋፍ ስርዓቶች እና ጠንካራ የጨረር መከላከያ የመሳሰሉ ስጋቶችን ያጎላል።
የአኪንዉሚ ተሲስ አዳዲስ ፅንሰ-ሀሳቦችን ከማስተዋወቅ ይልቅ ነባር ሀሳቦችን ሲሰበስብ ለወደፊት ምርምር ተስፋ ሰጭ መነሻ ሆኖ ያገለግላል። ከተጨማሪ ልማት እና አሰሳ ጋር፣የእሱ I-HUB ሀሳብ የወደፊቱን የጠፈር ምርምርን ለመቅረጽ አስደናቂ አቅም አለው።
በየጥ:
ጥ፡ I-HUB ምንድን ነው?
መ: I-HUB ማለት ራሱን የቻለ እና ዘላቂነት ላለው የጠፈር መኖሪያ የራዕይ ንድፍ ጽንሰ-ሀሳብ ኢንተርጋላቲክ ማዕከል ማለት ነው።
ጥ፡ የI-HUB ጽንሰ-ሐሳብን ያዘጋጀው ማነው?
መ፡ ዳንኤል አኪንዉሚ የተባለ ናይጄሪያዊ በስትራትክሊድ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ ተማሪ፣ የI-HUB ጽንሰ-ሀሳብ በማስተርስ ተሲስ አስተዋወቀ።
ጥ፡ የ I-HUB አንዳንድ ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
መ፡ አንዳንድ ታዋቂ ባህሪያት ለወደፊት መስፋፋት ሞዱላሪቲ፣ የተመሰረቱ ቴክኖሎጂዎች አጠቃቀም፣ የላቀ የጨረር መከላከያ እና የተዘጋ-loop ሃብት መልሶ ጥቅም ላይ የሚውል ስርዓት ያካትታሉ።
ጥ: ለ I-HUB ምን ዓይነት የመጓጓዣ ዘዴ ነው የታቀደው?
መ፡ አሁን ያለው እቅድ I-HUBን ወደ ህዋ ለማጓጓዝ እስከ አሁን የተሰራውን ትልቁን ሮኬት ስታርሺፕን መቅጠር ነው።
ጥ፡ I-HUB የምግብ ምርትን እንዴት ይመለከታል?
መ፡ ተሲስው ከ I-HUB ጋር ሊጣመር የሚችለውን የናሳ የአትክልት ምርት ስርዓትን ጨምሮ የተለያዩ የምግብ አመራረት ሥርዓቶችን ይዳስሳል።