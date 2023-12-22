የሳይንስ ሊቃውንት በጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የመሬት አቀማመጥ ግኝቶችን አደረጉ

የናሳ ጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ (JWST) ሥራ ከጀመረ በኋላ ባሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ስለ ጽንፈ ዓለም ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ አድርጓል። ኃይለኛ ብቃቱ አስገራሚ ግኝቶችን ገልጿል እና በሥነ ፈለክ እና በኮስሞሎጂ ውስጥ ያሉትን ነባር ንድፈ ሐሳቦች ተገዳደረ። በ2023 በJWST የተደረጉ በጣም ጠቃሚ ግኝቶችን እንመርምር።
በጣም ከሚያስደንቁ ግኝቶች አንዱ በስድስት ጋላክሲዎች መልክ የመጣ ሲሆን ይህም ስለ መጀመሪያው አጽናፈ ሰማይ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ የሚቃረን ነው። ከቢግ ባንግ ከ500 ሚሊዮን ዓመታት በኋላ የተፈጠሩት እነዚህ ግዙፍ “ዩኒቨርስ ሰባሪ” ጋላክሲዎች ስለ ትላልቅ ጋላክሲዎች አፈጣጠር እንቆቅልሽ አቅርበዋል። ይህንን እንቆቅልሽ ለመፍታት ተከታታይ ምልከታዎች ወሳኝ ይሆናሉ።
በተጨማሪም፣ JWST በሃብል ውጥረት ዙሪያ ለሚካሄደው ቀጣይ ክርክር አስተዋፅዖ አድርጓል፣ ይህም በተለያዩ ሙከራዎች የተስተዋሉትን የአጽናፈ ዓለሙን የመስፋፋት መጠን የሚያመለክት ነው። የJWST የማስፋፊያ መጠን መለኪያ በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የተገኘውን ከፍተኛ እሴት ይደግፋል፣ ይህም በኮስሞሎጂ ውስጥ ያለውን ቀውስ እና አዲስ ፊዚክስ ፍለጋን የበለጠ ያባብሳል።
JWST ጥንታውያን ጋላክሲዎችን ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን እስካሁን ታይቶ የማይታወቅ ጥንታዊ ጥቁር ጉድጓዶችንም ተመልክቷል። እነዚህ ግዙፍ መዋቅሮች፣ የኛን ፀሀይ በቢሊዮን የሚቆጠር ጊዜ፣ ከቢግ ባንግ በኋላ በአንጻራዊ ሁኔታ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዴት ወደዚህ ሚዛን እንዳደጉ ያለንን ግንዛቤ ይፈታተናል።
ቴሌስኮፑ ጁምቦዎች በመባል የሚታወቁ የጁፒተር መጠን ያላቸው ጥንዶች በህዋ ውስጥ ሲንሸራተቱ ተመልክቷል። እነዚህ እንቆቅልሽ ነገሮች ለፕላኔቷ አፈጣጠር አዲስ ዘዴን አሳይተዋል እና እንዲያውም ያልተሳካላቸው ኮከቦች አፈጣጠር ላይ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ምናልባትም በጣም አነጋጋሪው ግኝት በሩቅ የውሃ ዓለም ላይ የውጭ ህይወት ምልክቶችን መገኘት ነው። የ exoplanet K2-18 b's ከባቢ አየር ትንተና በሃይድሮጂን ከበለፀገ የጅብ አለም ጋር የተቆራኙ ኬሚካላዊ ጠቋሚዎች መኖራቸውን ይጠቁማል፣ ይህም ከመሬት በላይ የሆነ ህይወት እንዲኖር ያስችላል።
የጄምስ ዌብ የጠፈር ቴሌስኮፕ የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ለመፍታት አስፈላጊ መሳሪያ መሆኑን አረጋግጧል። በቀጣዮቹ ምልከታዎቹ እና አዳዲስ ግኝቶች በመጪዎቹ ዓመታት የበለጠ አስደሳች መገለጦችን መጠበቅ እንችላለን።