በቅርብ ጊዜ በሳይንስ የታተመ ጥናት የአንታርክቲካ የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ (WAIS) በመውደቅ ላይ መሆኑን የሚጠቁሙ አዳዲስ መረጃዎችን አግኝቷል። የሳይንስ ሊቃውንት በአንታርክቲካ ዙሪያ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ የሚገኙትን የቱርኩት ኦክቶፐስ ጂኖች በማጥናት ለምርምራቸው ልዩ የሆነ አቀራረብ አካሂደዋል።
በ33 ዓመታት ውስጥ የተሰበሰቡትን ናሙናዎች ዲ ኤን ኤ በመተንተን ተመራማሪዎች ከ125,000 ዓመታት በፊት የተገናኙትን ኦክቶፐስ በጂኦግራፊያዊ የተገለሉ ሰዎችን አግኝተዋል። ይህ የዘረመል ቅይጥ የሚያመለክተው የአለም ሙቀት ከዛሬው ጋር ተመሳሳይ በሆነበት ወቅት በአንታርክቲካ ከበረዶ ነጻ የሆነ ኮሪደር መኖሩን ነው።
መሪ ደራሲ ሳሊ ላዉ፣ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስት፣ የኦክቶፐስ ዝርያ WAISን ለማጥናት ተስማሚ እጩ እንደሆነ ገልፀዋል ምክንያቱም በአህጉሪቱ ውስጥ ይገኛሉ እና ስለ ባዮሎጂያቸው ብዙ የሚታወቅ ስለሆነ። እነዚህ ኦክቶፐስ ትላልቅ እንቁላሎችን በባህር ወለል ላይ ይጥላሉ እና ልጆቻቸው እንዲፈለፈሉ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ. ይህ የአኗኗር ዘይቤ በጣም ርቀው እንዳይጓዙ ያግዳቸዋል እና በክብ የባህር ሞገዶች ተጽዕኖ ይደረግባቸዋል.
የ WAIS ውድቀት ከ3.3-5 ሜትር ከፍታ ያለው የባህር ከፍታ ያስገኛል፣ይህም በአለም አቀፍ ደረጃ በዝቅተኛ የባህር ዳርቻዎች ላይ አስከፊ ተጽእኖ ይኖረዋል። የጥናቱ አዘጋጆች የዓለም ሙቀት መጨመር በፓሪስ ስምምነት ከተቀመጠው 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በላይ ከሆነ ይህ ውድቀት እውን ሊሆን እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
"ይህ ጥናት WAIS የወደቀው የአለምአቀፍ አማካይ የሙቀት መጠን ከዛሬው ጋር ተመሳሳይ በሆነበት ወቅት መሆኑን የሚጠቁሙ ተጨባጭ ማስረጃዎችን ያቀርባል፣ ይህም የወደፊቱ የ WAIS ውድቀት ጫፍ ቅርብ መሆኑን ይጠቁማል" ሲሉ ደራሲዎቹ ጽፈዋል።
ጥናቱ በቅርብ ውድቀት ሊከሰት እንደሚችል ብርሃን ቢፈጥርም ጠቃሚ ጥያቄዎች አሁንም አልተመለሱም። የሙቀት መጨመር ብቻውን ያለፈው የበረዶ ንጣፍ መደርመስ አለመሆኑ ወይም ሌሎች ተለዋዋጮች፣ ለምሳሌ የውቅያኖስ ሞገድ መለዋወጥ እና በበረዶ እና በጠንካራ ምድር መካከል ያለው መስተጋብር ሚና ተጫውተው ከሆነ አይታወቅም።
ይህ የአቅኚነት ጥናት የጥንቱን ታሪክ መደጋገም በሚመለከት አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የሳይንሳዊ ማህበረሰቡ የአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍን መመርመር እና መከታተል መቀጠል አለባቸው የውድቀታቸውን ሙሉ አንድምታ ለመረዳት እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እርምጃ መውሰድ አለበት።