የቪጋ ሮኬት ማስጀመሪያ መዘግየቶችን ያጋጥመዋል የነዳጅ ታንኮች ስለሚጠፉ

ወደ ሴፕቴምበር 2024 በመግፋት የቪጋ ሮኬት የመጨረሻ ጅምር ላይ ትልቅ መዘግየት ይጠበቃል። የመዘግየቱ ምክንያት? የነዳጅ ማጠራቀሚያዎች ጠፍተዋል. በአሁኑ ጊዜ መሐንዲሶች መፍትሔ ለማግኘት በሚጥሩበት ወቅት ይህን ያልተለመደ ችግር እየታገሉ ነው።
የቪጋ ሮኬት ለአሪያንስፔስ እና ለአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም በአሁኑ ጊዜ ለአገር ውስጥ ማስወንጨፊያዎች ብቸኛው አዋጭ አማራጭ ነው። የታሰበው ተተኪ ቪጋ-ሲ የራሱ መሰናክሎች አጋጥሞታል፣ በ2022 የማስጀመሪያው ውድቀት እና በ2023 በሙከራ ጊዜ የኖዝል ውድቀት፣ ወደ በረራ መመለሱ እስከ 2024 መጨረሻ ድረስ የማይመስል አድርጎታል።
የአሪያን 5 ጡረታ መውጣቱ እና የሩሲያው የሶዩዝ ሮኬቶች አለመገኘት የቪጋ ሮኬትን ብቸኛ አማራጭ ስለሚተው ይህ መዘግየት ለአውሮፓ የሮኬት አቅም ፈተና ነው። ዓላማው የኮፐርኒከስ ፕሮግራም አካል የሆነችውን ሴንቲነል-2ሲ የተባለ የምድር ምልከታ ሳተላይት ማምጠቅ ነው።
የጎደሉት የነዳጅ ታንኮች Attitude Vernier Upper Module (AVUM) በመባል ለሚታወቀው የቪጋ ሮኬት የላይኛው ደረጃ ናቸው። የጉዳዩ ሪፖርቶች በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ቢወጡም፣ በቅርቡ በፓሪስ በተካሄደው የኢዜአ ካውንስል ስብሰባ ላይ ተረጋግጧል። ለ AVUM ደረጃ ከሚያስፈልጉት አራት ፈሳሽ ነዳጅ ታንኮች ሁለቱ ጠፍተዋል። ከሌብነት ግምት በተቃራኒ ታንኮቹ በግንባታ እድሳት ወቅት በአጋጣሚ የተጣሉ እና የተፈጨ መሆኑ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ተገልጧል።
በውይይቱ ላይ የኢዜአ የህዋ ትራንስፖርት ዳይሬክተር ቶኒ ቶልከር ኒልሰን ችግሩን ለመፍታት ሁለት አማራጮችን አቅርበዋል። የመጀመሪያው አማራጭ አራት የብቃት ማረጋገጫ ታንኮችን መጠቀም ነው፣ ነገር ግን እነዚህ ታንኮች ከአሥር ዓመት በላይ የሆናቸው እና የመልሶ ማሟያ ሂደት ያስፈልጋቸዋል፣ ይህም የውድቀት አደጋን ይጨምራል። የሚመረጠው አማራጭ በሴፕቴምበር 2024 ውስጥ ለመጀመር የሚያስችለውን ትላልቅ ታንኮች ከቪጋ-ሲ AVUM ለማስተናገድ አሁን ያለውን የቪጋ ሮኬት AVUM ደረጃ ማሻሻል ነው።
ሁኔታው አሳፋሪ ቢሆንም የጊዜ ሰሌዳው መንሸራተት ከቀጠለ ቪጋ-ሲ የቪጋ ሮኬት የመጨረሻ ጅምር ከመጀመሩ በፊት ወደ በረራ ሊመለስ የሚችልበት እድል አለ። በተጨማሪም ቶልከር-ኒልሰን በዲሴምበር 6 በፈተና ወቅት የአሪያን 2023 ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያለውን ችግር ጠቅሷል፣ ነገር ግን በሰኔ አጋማሽ ላይ ለመጀመሪያው የአሪያን 2024 ተልእኮ እስከ ጁላይ 6 ድረስ ባለው የግብ ማስጀመሪያ ጊዜ ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ አይጠበቅም።