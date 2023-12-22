የቀስተ ደመና መንደርን ማስተዋወቅ፡ በሥነ ፈለክ ጥናት ውስጥ ብዝሃነትን እና ድጋፍን ማዳበር

አዲስ የተቋቋመው የቀስተ ደመና መንደር በAAS ስብሰባዎች የመደመር እና የማህበረሰብ ግንባታ ጥረቶችን ለመቀየር ተዘጋጅቷል። ይህ የመሰብሰቢያ ቦታ፣ ማህበረሰብን ከቀለም ሰዎች ጋር ለመደገፍ፣ ለማክበር እና ለመገንባት የታለመ ሲሆን ዓላማው በሥነ ፈለክ ጥናት እና ተዛማጅ መስኮች ላሉ ግለሰቦች ደህንነቱ የተጠበቀ እና አካታች አካባቢን ለማቅረብ ነው።
የቀስተ ደመና መንደር እምብርት ላይ LUMA (ያልተወከሉ አናሳ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሊግ) በ2015 በቦስተን ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ካትሪን ኢስፔላት የተመሰረተ ምናባዊ የአቻ አማካሪ ማህበረሰብ ነው። . በአለም ዙሪያ ከ100 በላይ አባላት ያሉት፣ LUMA በእያንዳንዱ የስራ ደረጃቸው ለግለሰቦች ደጋፊ መረብን ይሰጣል።
የLUMA አስተባባሪ እና በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርስቲ የዶክትሬት ተማሪ ጁንሊ ጎንዛሌዝ ኩዊልስ በራሷ ጉዞ ውስጥ የማህበረሰቡን አስፈላጊነት ገልጻለች። LUMA በድህረ ምረቃ ትምህርቷ እንድትበለጽግ አስፈላጊውን ድጋፍ እና ተጠያቂነት ሰጣት። በውጤቱም የቀስተ ደመና መንደር ብዙ የሚያጠቃልሉ አካባቢዎችን እንደሚፈጥር ተስፋ አድርጋለች፣ ይህም ቀለም ያላቸው ሰዎች በሙያቸው እንዲያብቡ ያስችላቸዋል።
የቀስተ ደመና መንደር፣ በAAS CSMA፣ LUMA፣ VanguardTSEM እና Black in Astro መካከል ያለው ትብብር፣ በAAS ስብሰባዎች ላይ ለቀለም ሰዎች ቋሚ የመሰብሰቢያ ቦታን ያሳያል። በኤኤስ 243፣ ቀስተ ደመና መንደር ግለሰቦች እንዲሰበሰቡ፣ እንዲካፈሉ እና ሀብቶችን እንዲያገኙ በኤግዚቢሽኑ አዳራሽ ውስጥ የተለየ ቦታ ይሰጣል። ከቀለም ምሁራን የውይይት ክፍለ ጊዜ እና ክብረ በዓላት በተጨማሪ የቀስተ ደመና መንደር በአካዳሚው ውስጥ እንደ የአእምሮ ጤና ያሉ ጠቃሚ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዳስሳል።
ከቀስተ ደመና መንደር ጋር መሳተፍ ለሚፈልጉ በAAS 243 ላይ ለሚሳተፉ ባለ ቀለም ሰዎች፣ ብዙ እድሎች አሉ። ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች በቀረበው የ google ቅጽ በኩል በመመዝገብ እንደተገናኙ መቆየት እና ድጋፍ መስጠት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በAAS ላይ የሚያቀርቡት የዝግጅት አቀራረብ ዝርዝራቸውን በቀስተ ደመና መንደር ማህበረሰብ እንዲከበሩ ይበረታታሉ።
የቀስተ ደመና መንደር በሥነ ፈለክ ማህበረሰብ ውስጥ የልዩነት እና የድጋፍ ምልክት ለመሆን ተዘጋጅቷል። ግንኙነቶችን በመንከባከብ፣ ስኬቶችን በማክበር እና ማካተትን በማጎልበት በመስክ ውስጥ ላሉ ሁሉም ግለሰቦች የበለጠ ፍትሃዊ እና የበለጸገ አካባቢ ለመፍጠር ያለመ ነው።