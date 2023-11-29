ተማሪዎች በአስሱምፕሽን ኮሌጅ በ Exoplanet-themed Escape Room ውስጥ ይሳተፋሉ

በቅርብ ጊዜ በብራንፎርድ የአስሱምፕሽን ኮሌጅ ተማሪዎች በአስደሳች የአስትሮፊዚክስ ዝግጅት ላይ ተሳትፈዋል፣ ትምህርትን ከተግባራዊ ጨዋታ ጋር አጣምሮ። ዝግጅቱ ተማሪዎቹ ተከታታይ መቆለፊያዎችን ለመክፈት ከኤክሶፕላኔቶች ጋር የተያያዙ እንቆቅልሾችን የሚፈቱበት ጊዜያዊ የማምለጫ ክፍል ቀርቧል። ተማሪዎቹ የኬሚስትሪ፣ የባዮሎጂ እና የፊዚክስ እውቀታቸውን ተግባራዊ በማድረግ ተዝናና ብቻ ሳይሆን ከፀሀይ ስርዓታችን ውጭ ስለሚገኙ ፕላኔቶች ስለ ኤክሶፕላኔቶች የበለጠ ተምረዋል።
መማር በጨዋታዎች ውስጥ የተካተተበት የግማሚንግ ትምህርት ጽንሰ-ሀሳብ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ተወዳጅነትን አግኝቷል። አሽሊ ማካርል-ፓልመር፣ ተሸላሚ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር፣ ይህንን አካሄድ እንደ “ጋሜቲንግ” ይሉታል። ከቦታ ጋር የተያያዙ ጭብጦችን በማምለጫ ክፍል እንቅስቃሴ ውስጥ በማካተት፣ ማካርል-ፓልመር ተማሪዎች ከርዕሰ ጉዳዩ ጋር በጥልቀት እንዲሳተፉ ያስችላቸዋል ብሎ ያምናል። እሷ፣ “ስፔስ በእውነት አስደሳች እና እንግዳ ነው። ልጆቹን ያገናኛል."
የአስትሮፊዚክስ ቀን፣ የዝግጅቱ ይፋዊ ስም፣ የአስሱምሽን ሳይንስ ክፍል ኃላፊ በሆኑት በዴቪድ ፔጅ አዘጋጅቷል። በዕለቱ እንደ ጥቁር ጉድጓዶች፣ እየሰፋ ባለው ዩኒቨርስ እና በኤክሶፕላኔቶች ላይ የተለያዩ አውደ ጥናቶችን አካቷል። በእነዚህ አውደ ጥናቶች ላይ ከ160 በላይ የአስሱምፕሽን ኮሌጅ እና በብራንፎርድ ከሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የተውጣጡ ተማሪዎች ተሳትፈዋል።
በዝግጅቱ ላይ የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና ዋና ዋና ተናጋሪ የሆኑት ኬቲ ማክ ውስብስብ ሳይንስን የበለጠ ተደራሽ ማድረግ እና ስለ ሳይንቲስቶች አመለካከቶችን ማስወገድ አስፈላጊ መሆኑን አፅንዖት ሰጥተዋል። የሂሣብ ችሎታቸው ምንም ይሁን ምን ተማሪዎችን ለማነሳሳት እና የሳይንስ ሙያ ለማንም ሰው ሊደረስበት የሚችል መሆኑን ለማሳየት ያለመ ነው። የማክ ንግግር “በዩኒቨርስ መጨረሻ ላይ ፊዚክስ” በሚል ርዕስ በጨለማ ጉዳዮች፣ በቫኩም መበስበስ እና በ“ኢፖክ ኦፍ ሪዮናይዜሽን” ላይ ባደረገችው የአካዳሚክ ምርምሯ ላይ በጥልቀት ፈትሾ ነበር።
ይህ ክስተት የአስትሮፊዚክስን ደስታ ከማሳየቱም በላይ የSTEM ትምህርት ለተማሪዎች የሚከፍትባቸውን በርካታ እድሎችም አሳይቷል። የ12ኛ ክፍል ተማሪ አይሻ ኡፓድሃይ ስለተለያዩ ሙያዎች ያላትን ግንዛቤ ገልጻ፣ “ብዙ ቁጥር ያላቸው የተለያዩ ሙያዎች አሉ፣ እኔ እንኳን የማላውቃቸው ስራዎች ናቸው። የምናገኛቸው የተግባር ተሞክሮዎች አስደናቂ ናቸው። አስማት የሚመስሉ ነገሮችን ማየት በጣም ደስ ይላል - ግን ሳይንስ ናቸው።
በአጠቃላይ በአስሱምፕሽን ኮሌጅ የተካሄደው የአስትሮፊዚክስ ዝግጅት ለተማሪዎች ለSTEM ትምህርቶች ያላቸው ፍቅር እንዲጎለብት እና እንዲሰፋ የተደረገበት አስደሳች እና ትምህርታዊ ልምድ ሰጥቷቸዋል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ኤክሶፕላኔት ምንድን ነው?
ኤክሶፕላኔት ከፀሀይ ስርዓታችን ውጭ ያለች ፕላኔት ነው።
ጋማሜሽን ምንድን ነው?
Gamification የተሳትፎ እና የመማር ውጤቶችን ለማሻሻል የጨዋታ አካላትን እና መርሆዎችን ከጨዋታ ውጪ በሆኑ እንደ ትምህርት ባሉ ሁኔታዎች ውስጥ የማካተት ሂደት ነው።
በ Assumption ኮሌጅ የአስትሮፊዚክስ ዝግጅት ማን አዘጋጀ?
የአስትሮፊዚክስ ቀን በአስተምፕሽን ኮሌጅ የተዘጋጀው በትምህርት ቤቱ የሳይንስ ክፍል ኃላፊ በሆኑት በዴቪድ ፔጅ ነው።
በዝግጅቱ ላይ ዋና ተናጋሪ ማን ነበር?
በዝግጅቱ ላይ ዋና ተናጋሪ የሆኑት ኬቲ ማክ, የስነ ፈለክ ተመራማሪ እና የሃውኪንግ ሊቀመንበር በኮስሞሎጂ እና ሳይንስ ኮሙኒኬሽን ዋተርሉ ውስጥ በፔሪሜትር ተቋም ውስጥ ነበሩ.
በዝግጅቱ ላይ ተማሪዎቹ ምን ተማሩ?
በክስተቱ ወቅት፣ ተማሪዎች እንደ ጥቁር ጉድጓዶች፣ እየሰፋ ያለው ዩኒቨርስ፣ እና ኤክሶፕላኔቶች ባሉ አርእስቶች ላይ ለመሳተፍ እድል ነበራቸው። እንዲሁም በተለያዩ የSTEM ሙያዎች ላይ ግንዛቤን ያገኙ እና ከሥነ ፈለክ ፊዚክስ ጋር የተያያዙ ተግባራዊ ተሞክሮዎች ነበራቸው።