ናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሜሪ ክሌቭን በሞት በማጣቷ አዝኗል

የህዋ ማህበረሰብ እና ናሳ በህዳር 27 ቀን 2023 በ76 አመቷ ከዚህ አለም በሞት የተለዩትን የተከበሩ የጠፈር ተመራማሪ ሜሪ ክሌቭ ሀዘን ላይ ናቸው። ክሌቭ፣ ተከታይ እና አቅኚ፣ በስራዋ በህዋ ምርምር መስክ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አበርክታለች።
በሳውዝሃምፕተን፣ ኒው ዮርክ የተወለደው ክሌቭ የተለያየ የትምህርት ታሪክ ያለው የተዋጣለት ሳይንቲስት ነበር። እ.ኤ.አ. .
ክሌቭ ለናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ ሆና በማገልገል የመጀመሪያዋ ሴት በመሆን ታሪክ ሰርታለች። በእሷ የስልጣን ዘመን፣ ለሳይንስ፣ ለአሰሳ እና ለፕላኔታችን ጥበቃ ያላትን ፍቅር አሳይታለች።
እንደ ናሳ ጠፈርተኛ፣ ክሌቭ ሁለት አስደናቂ የጠፈር በረራዎችን ጀመረ። የመጀመሪያ ተልእኳዋ STS-61B በህዳር 26 ቀን 1985 በአትላንቲስ የጠፈር መንኮራኩር ተሳፍራለች። በዚህ ተልእኮ ላይ ክሌቭ እና ሰራተኞቿ የመገናኛ ሳተላይቶችን አሰማርተዋል፣ የጠፈር ጉዞዎችን አድርገዋል እና የተለያዩ ሙከራዎችን አድርገዋል። ሁለተኛ ተልእኳዋ፣ STS-30፣ እንዲሁም በአትላንቲስ ላይ፣ በግንቦት 4፣ 1989 ተጀመረ፣ በዚህ ጊዜ መርከበኞች የማጅላን ቬነስን ፍለጋ መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ አሰማሩ።
የክሌቭ አስተዋጽዖዎች ከእርሷ የጠፈር በረራዎች በላይ ተዘርግተዋል። በናሳ ውስጥ የተለያዩ የቴክኒክ ስራዎችን ሠርታለች እና በሲቪል እና የአካባቢ ምህንድስና መስክ ከፍተኛ እድገት አድርጋለች። በናሳ ጎድዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል ውስጥ የባህር እይታ፣ ሰፊ መስክ ዳሳሽ (SeaWiFS) ፕሮጄክትን አስተዳድራለች፣ እሱም አለምአቀፍ እፅዋትን ይቆጣጠራል፣ እና በዋሽንግተን በሚገኘው የናሳ ዋና መሥሪያ ቤት የላቁ ፕላን ምክትል አስተዳዳሪ በመሆን አገልግላለች።
በሙያዋ ሁሉ፣ ክሌቭ ለየት ያለ አገልግሎቷ እና ስኬቶቿ ብዙ ሽልማቶችን እና ሽልማቶችን አግኝታለች። ከታወቁት ዕውቅናዎቿ መካከል ሁለት የናሳ የጠፈር ሜዳሊያዎች፣ ሁለት የናሳ ልዩ አገልግሎት ሜዳሊያዎች እና የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማህበረሰብ የበረራ ስኬት ሽልማት እና ሌሎችም ይገኙበታል።
ሜሪ ክሌቭ በጠፈር ማህበረሰብ ላይ ያሳደረችው ተጽእኖ እና ሳይንሳዊ አሰሳዎችን ለማራመድ ያላትን ትጋት የሚታወስ እና የሚወደድ ይሆናል። የእርሷ ተጎታች መንፈሷ የጠፈር ተመራማሪዎችን እና ሳይንቲስቶችን የወደፊት ትውልድ ማነሳሳቱን ቀጥሏል።
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በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የሜሪ ክሌቭ ጉልህ ስኬቶች ምን ምን ነበሩ?
ሜሪ ክሌቭ ለናሳ የሳይንስ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት ተባባሪ አስተዳዳሪ ሆና ያገለገለች የመጀመሪያዋ ሴት ነበረች። ለተለያዩ ቴክኒካል ስራዎች አስተዋፆ እያበረከተች ባለ ሁለት የጠፈር በረራዎች STS-61B እና STS-30 ተሳፍራለች። ክሌቭ የባህር እይታን፣ ሰፊ መስክ ዳሳሽ (SeaWiFS) ፕሮጄክትን ያስተዳድራል እና በናሳ ውስጥ የአመራር ቦታዎችን ይዞ ነበር።
ሜሪ ክሌቭ ምን ሽልማቶችን አገኘች?
ሜሪ ክሌቭ ለሁለት NASA የጠፈር በረራ ሜዳሊያዎች፣ ሁለት የናሳ ልዩ አገልግሎት ሜዳሊያዎች፣ የአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማህበረሰብ የበረራ ስኬት ሽልማት፣ የናሳ ልዩ ስኬት ሜዳሊያ እና የናሳ የአመቱ ምርጥ መሐንዲስ ጨምሮ ላሳየችው ልዩ አገልግሎት እና ስኬቶቿ በርካታ ሽልማቶችን አግኝታለች።
የሜሪ ክሌቭ የትምህርት ታሪክ ምን ነበር?
ሜሪ ክሌቭ ከኮሎራዶ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፎርት ኮሊንስ በባዮሎጂካል ሳይንስ የባችለር ዲግሪ አግኝታለች። በኋላ በማይክሮባዮል ኢኮሎጂ የሳይንስ ማስተርስ እና በዩታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሎጋን በሲቪል እና የአካባቢ ምህንድስና የዶክትሬት ዲግሪያቸውን ተከታትላለች።