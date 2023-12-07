ናሳ ለ25 ዓመታት የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ስራዎችን አክብሯል።

ናሳ ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ግለሰቦች በህዋ ላይ እንዲተባበሩ የሚያደርግ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) 25ኛ አመት የምስረታ በዓልን እያከበረ ነው። አይኤስኤስ አለምአቀፍ የበረራ ሰራተኞችን፣ የተለያዩ የማስጀመሪያ ተሽከርካሪዎችን፣ የአለምአቀፍ የበረራ እና የበረራ ስራዎችን፣ ስልጠናን፣ ምህንድስናን፣ የልማት ተቋማትን፣ የመገናኛ አውታሮችን እና የአለምአቀፍ ሳይንሳዊ ምርምር ማህበረሰብን ጨምሮ በርካታ አካላትን ያጠቃልላል።
እ.ኤ.አ. ኖቬምበር 7፣ በ ISS ታሪክ ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ የተከሰተበት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሞጁሎች፣ ዛሪያ እና አንድነት፣ በጠፈር መንኮራኩር Endeavour STS-88 ተልእኮ ውስጥ ሲገናኙ ነው። የማመላለሻውን የካናዳራም ሮቦት ክንድ በመጠቀም ከሁለት ሳምንታት በላይ ሲዞር የነበረው ዛሪያ ተይዞ ከዩኒቲ ሞጁል ጋር በ Endeavour's payload bay ተቀላቅሏል። ይህ ክስተት በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ግንባታ እና በመገጣጠም ረገድ ትልቅ እድገት አሳይቷል።
የአይኤስኤስን ጉዞ ለማጉላት ናሳ የቦታ ጣቢያ በጊዜ ሂደት መቀየሩን የሚያሳይ ምስሎችን በፊት እና በኋላ በተከታታይ አሳትሟል። እነዚህ ማራኪ ምስሎች አይኤስኤስ ሲሰፋ እና ቅርፅ ሲይዝ እድገት እና እድገት ያሳያሉ። ናሳ እንዳለው፣ “እንዴት እንደጀመረ እና እንዴት እየሄደ ነው።
ከ2000 ዓ.ም ጀምሮ ሰዎች ያለማቋረጥ ይኖሩና በኦርቢታል ላብራቶሪ ውስጥ እየሰሩ ከ3,300 በላይ የምርምር እና ትምህርታዊ ምርምሮችን ለሰው ልጅ በሚጠቅሙ ላይ በመተባበር ሰርተዋል። አይ ኤስ ኤስ ከ273 ሀገራት ለተውጣጡ 21 ግለሰቦች የመሰብሰቢያ ነጥብ ሆኖ አገልግሏል ፣ለወደፊት የሰው ልጅ ወደ ጨረቃ ፣ ማርስ እና ሌሎች ፍለጋዎች መንገድ ለመዘርጋት ተስማምቶ እየሰራ።
ናሳ ያጋራቸውን ምስሎች ሲገልጽ የአይኤስኤስን ቁልጭ አድርጎ አሳይቷል። ጣቢያው፣ እ.ኤ.አ. በ2000 አካባቢ ቀደም ባሉት ምስሎች ላይ እንደታየው፣ ሁለት ሲሊንደሪካል ሞጁሎችን አንድ ላይ አቅርቧል። በተጨማሪም፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ከዛሪያ ወደላይ እና ወደ ታች የሚዘረጋ የፀሐይ ፓነሎችን ፎከረ። በአንፃሩ፣ በጣም የቅርብ ጊዜ ፎቶ አይኤስኤስን በSpaceX Crew Dragon Edeavor በበረራ ወቅት አሳይቷል። በእያንዳንዱ ጎን ያሉት ወርቃማ የፀሐይ ፓነሎች እና ወደ ላይ የሚገጣጠሙ ግራጫ ራዲያተሮች ፓነሎች ተለይተው ይታወቃሉ። አይኤስኤስ የእግር ኳስ ሜዳን የሚያክል ነበር ተብሏል።
ናሳ ይህን ወሳኝ ምዕራፍ ሲያከብር፣የህዋ ምርምርን ለማራመድ እና ለወደፊት ለታላሚ ተልዕኮዎች መሰረት የሚጥል ሀገራት በጋራ የሚያደርጉትን ጥረት አፅንዖት ይሰጣል። የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ለሳይንሳዊ ግኝቶች፣ ለአለም አቀፍ ትብብር እና ከምድር ወሰን በላይ እውቀትን ለመከታተል መድረክ ሆኖ ማገልገሉን ቀጥሏል።