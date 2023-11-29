የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ወደ ስራ ገብታለች፣ ለሀገር ታላቅ ትልቅ ምልክት ነው።

አየርላንድ የመጀመሪያዋን ሳተላይት EIRSAT-1 ወደ ምህዋር ልታጥቅ ስትዘጋጅ ታሪካዊ ወቅት ላይ ነች። ከአማካይ የጫማ ሳጥን ያነሰ የምትለካው ትንሿ "cubesat" ሳተላይት በ Falcon 9 SpaceX ሮኬት ላይ በካሊፎርኒያ ውስጥ ልትሰፍር ቀጠሮ ተይዟል።
ከዩሲዲ የሜካኒካል እና የቁሳቁስ ምህንድስና ትምህርት ቤት የመጡት ዶ/ር ዴቪድ ማኬውን ደስታቸውን ሲገልጹ፣ “ይህ ለአየርላንድ ትልቅ ምዕራፍ ነው፣ ወደ ህዋ ጉዞ ልንጀምር ነው። የህዋ ቴክኖሎጂ አቅማችንን ከማሳየት ባለፈ በፍጥነት እየተስፋፋ ላለው የአለም ኢንደስትሪ ያለንን አስተዋፅዖ ያጎላል።"
በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ መሪነት የተሰራው “ሳተላይትዎን ያብሩ!” የተማሪ ፕሮግራም፣ ኪዩብ ሳተላይቱ በጥንቃቄ ተዘጋጅቶ፣ ተገንብቶ እና በ UCD ተፈትኗል። በአሁኑ ወቅት በካሊፎርኒያ የሚገኙት ዶ/ር ማክኪውን የቡድኑን የፍርሃት ስሜት ከብሩህ ተስፋ ጋር አጽንኦት ሰጥተዋል። “ከስድስት ዓመታት እቅድ፣ ግንባታ እና ሙከራ በኋላ፣ ለዚህ ትልቅ ቦታ የምንችለውን ያህል ተዘጋጅተናል ብለን እናምናለን።
የተሳካ ማስጀመሪያ እና ማሰማራቱን ከወሰድን ቡድኑ EIRSAT-1 በትክክል እየሰራ መሆኑን የሚያመለክተውን የመጀመሪያውን ምልክት በጉጉት ይጠብቃል። የEIRSAT-1 ቡድን ኢንጂነሪንግ ስራ አስኪያጅ የሆኑት ዶ/ር ማክኪውን፣ “ሳተላይቱ ከተሰማራ ከአርባ አምስት ደቂቃ በኋላ አንቴናዎቹ ተዘርግተው ስርጭትን ይጀምራሉ። ከሁለት ሰአት ገደማ በኋላ፣ የ UCD የመሬት ጣቢያን ያልፋል፣የመጀመሪያ ምልክቶቻችንን የመቀበል አቅም ባለንበት - ሲግናል ወይም AoS የምንለው ክስተት።
በዝቅተኛ-ምድር ምህዋር ውስጥ የሚሰራ የEIRSAT-1 ዋና አላማ በጋማ ሬይ ፍንዳታ እና በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ስለሚከሰቱ የብርሃን ፍንዳታ መረጃዎችን መሰብሰብ ነው። በተጨማሪም፣ በUCD መሐንዲሶች የተነደፈውን አዲስ የአመለካከት ቁጥጥር ሥርዓት አፈጻጸምን ይገመግማል እና በሳተላይት አናት ላይ የሚገኙትን የሙቀት ሽፋን ናሙናዎችን ይገመግማል።
ማስጀመር እና ማሰማራቱ ያልተጠበቁ ፈተናዎች ካጋጠማቸው ምን ይሆናል? ዶ/ር ማኬውን እንዲህ ሲሉ አረጋግጠዋል፣ “ምንም እንኳን ሁሉም ነገር ያለ እንከን የቀጠለ ባይሆንም፣ የማስጀመሪያ ፓድ ራሱ መድረስ ትልቅ ስኬት ነው። ፕሮጀክቱ ከ50 በላይ ፒኤችዲ ተማሪዎችን በማሳተፍ ልዩ የትምህርት ልምድ ሆኖ አገልግሏል። ከትንሽ እውቀት ወደ በረራ ብቁ ሃርድዌር ወደማመንጨት በሳተላይት ዲዛይን፣ ሙከራ እና ማረጋገጫ ላይ ጉልህ እመርታ አሳይተናል።
የEIRSAT-1 ፕሮጀክት ከተለያዩ አካላት ድጋፍ አግኝቷል፣የኢዜአ የትምህርት ቢሮ፣የሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ፣የአይሪሽ የምርምር ካውንስል፣ኢንተርፕራይዝ አየርላንድ፣ዩሲዲ፣ኦፔኔት፣የድርጅት፣የንግድ እና የቅጥር መምሪያ እና የአየርላንድ አውሮፓ የጠፈር ትምህርት ሃብትን ጨምሮ። ቢሮ.
በየጥ:
ጥ፡ EIRSAT-1 ሳተላይት ምንድን ነው?
መ፡ EIRSAT-1 ሳተላይት የአየርላንድ የመጀመሪያው ሳተላይት ነው እና የተሰራው እንደ “cubesat” ከጫማ ሳጥን ያነሰ ነው።
ጥ፡ EIRSAT-1 በምህዋሩ ምን ያደርጋል?
መ: በምህዋሩ ውስጥ፣ EIRSAT-1 ስለ ጋማ-ሬይ ፍንዳታ መረጃዎችን ይሰበስባል እና አዲስ የአመለካከት ቁጥጥር ስርዓትን እንዲሁም የሙቀት ሽፋን ናሙናዎችን ይገመግማል።
ጥ፡ ማስጀመር እና ማሰማራቱ ችግሮች ካጋጠሙ ምን ይሆናል?
መ: ማስጀመሪያው ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙትም፣ ፕሮጀክቱ ራሱ አስቀድሞ ከፍተኛ ስኬት አስመዝግቧል። ለአየርላንድ በሳተላይት ዲዛይን እና በቴክኖሎጂ አቅም እንዲያድግ አስተዋፅኦ አድርጓል።
ጥ፡ የEIRSAT-1ን ፕሮጀክት የደገፈው ማነው?
መ፡ የEIRSAT-1 ፕሮጀክት የኢዜአ ትምህርት ቢሮ፣ የሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ፣ የአየርላንድ የምርምር ካውንስል፣ ኢንተርፕራይዝ አየርላንድ፣ ዩሲዲ፣ ኦፔኔት፣ የኢንተርፕራይዝ ዲፓርትመንት፣ ንግድ እና ቅጥር እና የአየርላንድ አውሮፓ ጠፈርን ጨምሮ ከተለያዩ ድርጅቶች ድጋፍ አግኝቷል። የትምህርት መርጃ ቢሮ.